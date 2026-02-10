Goal.com
Carlos Martínez

HÉRITAGE : Le Mexique, terre de buts, a accueilli plus de Coupes du monde que tout autre pays.

Voici Legacy, le podcast et la série de reportages de GOAL pour marquer le compte à rebours avant la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'esprit qui animent les nations qui définissent le football mondial. Cette semaine, nous nous rendons au Mexique, le seul pays à avoir accueilli trois Coupes du monde. Du triomphe de Pelé en 1970 à la magie de Diego Maradona en 1986, en passant par les célébrations prévues pour 2026, c'est l'histoire d'une nation où le football n'est pas seulement pratiqué, mais vécu ; une terre de buts, d'histoire et de passion sans fin.

Le Mexique. Une terre d'histoire, de soleil, de joie... Et d'une passion qui ne connaît pas de frontières.

En 2026, le monde du football fera son retour en Amérique du Nord. Trois nations accueilleront le plus grand tournoi de la planète : le Canada, les États-Unis et le Mexique. Parmi celles-ci, une seule a déjà accueilli deux éditions et est donc sur le point de devenir le seul pays à accueillir la Coupe du monde à trois reprises : le Mexique, éternel hôte du beau jeu.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    Fierté de l'histoire

    Lorsque le ballon a commencé à rouler lors de la Coupe du monde 1970, le Mexique n'a pas seulement ouvert ses stades, il a ouvert son âme. Première Coupe du monde jamais organisée en Amérique latine en dehors du Brésil, elle a vu défiler des icônes telles que Pelé, Franz Beckenbauer, Jairzinho et Tostao.

    Le monde a découvert l'Estadio Azteca, une cathédrale de béton et d'échos. C'est là, dans la chaleur de juin, que l'une des équipes les plus légendaires du football a été couronnée, lorsque le Brésil de Pelé a remporté sa troisième Coupe du monde. L'Azteca est ainsi devenu un lieu sacré.

    Seize ans plus tard, en 1986, le destin a de nouveau choisi le Mexique. Un pays encore marqué par les tremblements de terre de 1985, mais débordant d'espoir malgré tout. Cette Coupe du monde a alors été plus qu'un simple événement footballistique, elle a été synonyme de résilience.

    Elle était aussi Diego Armando Maradona qui dansait devant les Anglais, touchant le ballon avec la main de Dieu et le cœur d'un génie. Elle était le sourire de millions de Mexicains qui, malgré tout, envahissaient les rues avec des drapeaux sur le dos et des rêves dans le cœur. Et tandis que le monde parlait de Maradona, les Mexicains parlaient d'espoir. Car cette Coupe du monde ne se jouait pas seulement sur le terrain, elle se jouait dans les rues, dans le cœur des gens qui avaient besoin de croire que la joie pouvait revenir.

    Deux Coupes du monde, deux histoires inoubliables. Aujourd'hui, en 2026, elle revient une fois de plus.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Le groupe revient

    Lorsque la FIFA a annoncé que le Mexique, aux côtés des États-Unis et du Canada, accueillerait la Coupe du monde 2026, il ne s'agissait pas seulement d'une décision logistique. C'était une reconnaissance de la passion, de la culture, d'un peuple qui vit le football comme s'il s'agissait d'une religion.

    Pour la troisième fois, les yeux du monde entier se tourneront vers le pays des piments, des mariachis et des buts acclamés à pleins poumons. Le Mexique deviendra le seul pays de l'histoire à avoir accueilli trois Coupes du monde, ce qui n'est pas une mince affaire.

    Cette Coupe du monde sera différente, avec 48 équipes, 16 groupes et 104 matchs. Mais pour les Mexicains, chaque match joué sur leur sol sera un pèlerinage émotionnel. Du monumental Estadio Azteca de Mexico au BBVA Stadium de Monterrey, en passant par l'Akron Stadium de Guadalajara, trois scènes, trois cœurs battant à l'unisson.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Une scène parfaite

    Le Mexique n'offre pas seulement des stades, il offre une ambiance. Ici, le football ne se regarde pas, il se ressent. Des cris de « ¡Si se puede ! » qui résonnent dans les tribunes aux enfants qui tapent dans un ballon usé dans la rue, les sons du jeu sont vraiment viscéraux.

    L'Estadio Azteca, avec ses près de 90 000 places et ses décennies d'histoire, sera une fois de plus l'épicentre de l'émotion. Mais ce ne sera pas seulement un stade, ce sera un portail vers le passé. Chaque brique, chaque marche, chaque recoin de l'Azteca recèle une histoire racontée mille fois, entre grands-parents et petits-enfants, entre larmes et embrassades.

    Le BBVA, élégant et moderne, avec les montagnes de Monterrey en arrière-plan, montrera au monde un Mexique contemporain. Et l'Akron, à Guadalajara, avec ses courbes futuristes, sera le point de rencontre entre tradition et modernité.

    Chaque ville offrira quelque chose d'unique. Mexico, le cœur qui ne dort jamais ; Guadalajara, berceau du mariachi et de la tequila ; Monterrey, symbole d'effort et d'innovation. Trois visages, une seule passion.

  • TOPSHOT-FBL-MEXICO-WC2026-BBVA-STADIUMAFP

    Des villes hôtes magiques

    Chaque ville mexicaine accueillant la Coupe du monde apportera non seulement des stades, mais aussi une façon particulière de vivre le match.

    À Mexico, le football frôle le mythe. C'est le pouls d'une métropole qui ne s'arrête jamais. Des stands de tamales qui réveillent la ville le matin aux klaxons des voitures qui marquent le rythme de la vie, tout dans la capitale semble battre au tempo du ballon. Ici, les matchs ne sont pas de simples rencontres, ils sont le reflet de la nation elle-même.

    L'Estadio Ciudad de Mexico sera au centre de l'attention, mais tout autour, chaque quartier, chaque écran de café, chaque humble fonda deviendra le prolongement de ce rugissement collectif.

    À Guadalajara, le football se mêle à l'art et à la tradition. La « Perle de l'Ouest » respire le football depuis l'époque glorieuse de Chava Reyes et des Chivas dorés. Les sérénades de mariachis et les promenades à Chapultepec serviront de décor aux supporters du monde entier. Là-bas, le stade Akron mettra en valeur un Mexique moderne et dynamique, tourné vers l'avenir sans perdre de vue ses racines.

    Et Monterrey, « la Sultane du Nord », une ville qui incarne le travail acharné, l'ambition et la foi dans le progrès. Dans les tribunes du stade BBVA, avec le Cerro de la Silla qui s'élève derrière, les chants résonneront comme le tonnerre entre l'acier et le ciel. La foule de Monterrey ne se contente pas d'encourager, elle pousse, elle embrasse, elle exige, elle s'approprie l'équipe.

    Trois villes. Trois façons de comprendre un pays. Dans chacune d'elles, le football sera différent, mais le message sera le même : le Mexique est prêt à entrer une nouvelle fois dans l'histoire.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Temple du football

    Quand on parle de stades au Mexique, il y en a un qui n'a pas besoin d'être présenté. Véritable géant de béton imprégné d'histoire, qui a vu défiler des générations et des légendes, l'Estadio Ciudad de Mexico, anciennement connu sous le nom d'Estadio Azteca, est bien plus qu'un simple stade : c'est un sanctuaire du football mondial.

    C'est ici, en 1970, que Pelé a remporté sa troisième Coupe du monde, confirmant le statut du Brésil comme la plus grande équipe de son époque. C'est également ici, en 1986, que Maradona a défié les lois du football avec la « main de Dieu » et le plus beau but jamais marqué. Deux génies, deux moments immortels, une seule scène.

    Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, ce colosse rénové, modernisé, mais toujours aussi magique, ouvrira à nouveau ses portes au monde entier. L'Estadio Ciudad de Mexico retrouvera le rugissement des supporters, l'écho des chants, l'émotion d'une nation entière battant à l'unisson.

    Ce n'est pas un hasard si ce temple revient sous les feux de la rampe, car son gazon a été le témoin des moments qui ont marqué le football moderne. Et lorsque le coup d'envoi sera donné en 2026, ce ne sera pas seulement le début d'un match, ce sera la réunion du monde avec l'histoire.

    L'Estadio Ciudad de Mexico n'accueillera pas seulement la Coupe du monde, il la ressentira, la respirera, la revivra. Car il y a des endroits où l'on se contente de jouer au football, et d'autres, comme celui-ci, où le football vit pour toujours.

  • Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    L'âme du jeu

    Parler d'une Coupe du monde au Mexique, c'est parler de son peuple, de ces supporters qui transforment le football en une expérience multisensorielle, qui parcourent des milliers de kilomètres pour suivre leur équipe, peints, déguisés, riant et pleurant. Les Mexicains ne vont pas à un match, ils vont célébrer la vie. Ce sont eux qui transforment les tribunes en carnaval, qui agitent le drapeau jusqu'à en perdre la voix, qui chantent « Cielito Lindo » même lorsque le score n'est pas favorable.

    En Russie, au Qatar, en Afrique du Sud, ils étaient toujours là. Et que le Mexique gagne ou perde, le spectacle dans les tribunes leur appartient. Ils sont le cinquième groupe de supporters le plus important de la Coupe du monde, mais peut-être le premier en termes de passion. Car pour eux, le football n'est pas seulement un sport, c'est une identité, une façon de dire au monde : « Nous sommes là, nous sommes le Mexique ».

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Coanimateurs

    Pour la toute première fois, trois pays se partageront l'organisation de la Coupe du monde en 2026. Le Canada, les États-Unis et le Mexique : trois cultures, trois visions du jeu.

    Au Canada, le football continue de se faire une place entre le hockey et le baseball, tandis qu'aux États-Unis, il connaît un essor spectaculaire sur un marché gigantesque au potentiel illimité. Au Mexique, le football est une langue que tout le monde parle avant même de savoir marcher.

    Cette combinaison sera fascinante : la précision froide du nord, la mise en scène grandiose des États-Unis et le chaos chaleureux et passionné du sud s'uniront pour créer une Coupe du monde plus grande, plus diversifiée et plus humaine que jamais.

    Et même si les matchs se dérouleront sur tout un continent, il y a quelque chose que seul le Mexique peut offrir : l'âme.

  • FBL-MEX-WC 2026-DRAWAFP

    Héritage

    Chaque Coupe du monde laisse une empreinte, mais au Mexique, cette empreinte entre toujours dans l'histoire. Le tournoi de 1970 a apporté la modernité : nouveaux stades, infrastructures, tourisme. Celui de 1986 a laissé des souvenirs : rues peintes, enfants rêvant de devenir Maradona ou Hugo Sanchez. En 2026, l'héritage sera probablement celui de la « connexion ».

    Ce sera l'occasion de montrer un Mexique plus mondialisé, plus technologique, plus ouvert, afin d'attirer les visiteurs, les investissements et la culture, mais aussi d'inspirer une nouvelle génération qui n'a jamais connu ces tournois légendaires, mais qui grandira en regardant celui-ci avec des yeux écarquillés.

    Et surtout, pour prouver que le football reste un outil d'unité. Car s'il y a une chose qui définit le peuple mexicain, c'est sa capacité à trouver la joie au milieu du chaos.

  • Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MXGetty Images Sport

    Nouvelles idoles

    Sur chaque terrain de quartier, il y a un enfant en maillot vert qui rêve de marquer un but à l'Azteca, un enfant qui ne sait pas ce que furent 1970 ou 1986, mais qui vivra bientôt sa propre Coupe du monde.

    Pour eux, ce tournoi sera un miroir reflétant ce qu'ils peuvent devenir. Car le football ne se joue pas seulement sur le terrain, il se joue aussi dans l'esprit de ceux qui rêvent.

    Et qui sait ? Peut-être que parmi ces enfants se trouve la prochaine grande idole mexicaine, le joueur qui fera trembler une nation avec un but, portera ses espoirs et l'élèvera vers de nouveaux sommets. La Coupe du monde 2026 ne sera pas seulement une célébration du passé, elle sera une promesse d'avenir.

  • MEXICO-SOCCER-FANSAFP

    Couleur, son et âme

    Peu de pays au monde sont capables de transformer un événement sportif en une fête nationale comme le fait le Mexique. Des fresques murales qui recouvriront les villes aux stands de tacos bondés de gens regardant la télévision, des mariachis jouant à l'extérieur des stades aux vendeurs criant « ¡Fría la chela, fría! » (De la bière fraîche, de la bière fraîche !), voilà l'essence même du football mexicain.

    Chaotique, vibrant, sincère, c'est un carnaval permanent qui contamine même les visiteurs. Pour de nombreux étrangers, ce sera leur première expérience de la Coupe du monde au Mexique, et lorsqu'ils verront cette explosion de couleurs, ils comprendront pourquoi le Mexique est la nation la plus passionnée de football du continent.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Défis

    Bien sûr, il y a une autre histoire, celle de l'équipe nationale mexicaine. Une équipe tout aussi aimée que remise en question, vénérée et critiquée, mais toujours suivie.

    El Tri aborde 2026 avec la pression d'entrer dans l'histoire, car s'il y a une chose que le football mexicain n'a pas encore accomplie, c'est bien de dépasser le tristement célèbre cinquième match en Coupe du monde. Cette fois-ci, cependant, les choses pourraient être différentes. Jouer à domicile, avec son public derrière soi, avec son histoire qui résonne dans chaque acclamation, pourrait être le coup de pouce dont elle a toujours eu besoin.

    Le défi n'est pas seulement sportif, il est aussi émotionnel. Il s'agit de prouver que le talent, la passion et la discipline peuvent aller de pair, que le Mexique ne se contente pas d'accueillir des Coupes du monde, mais qu'il peut aussi les gagner.

  • WC2002-MEX-ITA-CELEBRATIONAFP

    Une Coupe du monde différente

    La Coupe du monde 2026 sera la plus grande jamais organisée, avec plus d'équipes, plus de matchs et plus d'histoires à raconter. Mais aussi plus d'occasions de rapprocher les cultures. Imaginez des supporters japonais dansant avec des mariachis, des familles canadiennes goûtant des tacos pour la première fois, des supporters mexicains chantant en anglais aux côtés des Américains dans les tribunes.

    Ce sera une rencontre entre deux mondes, un pont entre les cultures, avec au centre de tout cela, le ballon. Cet objet rond qui ne parle aucune langue, mais qui unit des millions de personnes.

  • Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Le monde regarde vers le Mexique

    En 2026, lorsque les caméras du monde entier montreront les premiers gros plans de l'Azteca, des millions de cœurs battront à l'unisson. Et lorsque le coup de sifflet retentira, les échos de 1970 et 1986 se feront à nouveau entendre.

    Le monde se souviendra pourquoi le Mexique est si spécial, car ici, le football n'est pas un divertissement, c'est une identité. Car ici, un but n'est pas seulement un cri, c'est une façon d'exister.

    Le Mexique n'a rien à prouver, il doit simplement être. Être ce pays qui transforme chaque match en une fête. Être ce peuple qui chante même dans la défaite. Être cette flamme qui ne s'éteint jamais.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH40-KSA-MEX-FANSAFP

    Une passion qui ne s'éteint jamais

    Trois Coupes du monde. Trois générations. Une seule passion. Le Mexique, le pays hôte qui accueille, le pays qui chante, le cœur qui bat au rythme du ballon.

    Car dans ce coin du monde, le football ne se regarde pas seulement, il se vit ; il ne s'explique pas, il se ressent. Et lorsque le monde entier aura les yeux rivés sur l'Azteca en 2026, il assistera à bien plus qu'un simple match de football. Il verra toute une nation retomber amoureuse du sport qui la définit.

    Le Mexique : le pays du football, le pays de la passion, le pays qui, une fois de plus, entrera dans l'histoire.

