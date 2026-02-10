HÉRITAGE : Le Mexique, terre de buts, a accueilli plus de Coupes du monde que tout autre pays.

Lorsque le ballon a commencé à rouler lors de la Coupe du monde 1970, le Mexique n'a pas seulement ouvert ses stades, il a ouvert son âme. Première Coupe du monde jamais organisée en Amérique latine en dehors du Brésil, elle a vu défiler des icônes telles que Pelé, Franz Beckenbauer, Jairzinho et Tostao.

Le monde a découvert l'Estadio Azteca, une cathédrale de béton et d'échos. C'est là, dans la chaleur de juin, que l'une des équipes les plus légendaires du football a été couronnée, lorsque le Brésil de Pelé a remporté sa troisième Coupe du monde. L'Azteca est ainsi devenu un lieu sacré.

Seize ans plus tard, en 1986, le destin a de nouveau choisi le Mexique. Un pays encore marqué par les tremblements de terre de 1985, mais débordant d'espoir malgré tout. Cette Coupe du monde a alors été plus qu'un simple événement footballistique, elle a été synonyme de résilience.

Elle était aussi Diego Armando Maradona qui dansait devant les Anglais, touchant le ballon avec la main de Dieu et le cœur d'un génie. Elle était le sourire de millions de Mexicains qui, malgré tout, envahissaient les rues avec des drapeaux sur le dos et des rêves dans le cœur. Et tandis que le monde parlait de Maradona, les Mexicains parlaient d'espoir. Car cette Coupe du monde ne se jouait pas seulement sur le terrain, elle se jouait dans les rues, dans le cœur des gens qui avaient besoin de croire que la joie pouvait revenir.

Deux Coupes du monde, deux histoires inoubliables. Aujourd'hui, en 2026, elle revient une fois de plus.