HÉRITAGE : Le Mexique, terre de buts, a accueilli plus de Coupes du monde que tout autre pays.

Quand on parle de stades au Mexique, il y en a un qui n'a pas besoin d'être présenté. Véritable géant de béton imprégné d'histoire, qui a vu défiler des générations et des légendes, l'Estadio Ciudad de Mexico, anciennement connu sous le nom d'Estadio Azteca, est bien plus qu'un simple stade : c'est un sanctuaire du football mondial.
C'est ici, en 1970, que Pelé a remporté sa troisième Coupe du monde, confirmant le statut du Brésil comme la plus grande équipe de son époque. C'est également ici, en 1986, que Maradona a défié les lois du football avec la « main de Dieu » et le plus beau but jamais marqué. Deux génies, deux moments immortels, une seule scène.
Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, ce colosse rénové, modernisé, mais toujours aussi magique, ouvrira à nouveau ses portes au monde entier. L'Estadio Ciudad de Mexico retrouvera le rugissement des supporters, l'écho des chants, l'émotion d'une nation entière battant à l'unisson.
Ce n'est pas un hasard si ce temple revient sous les feux de la rampe, car son gazon a été le témoin des moments qui ont marqué le football moderne. Et lorsque le coup d'envoi sera donné en 2026, ce ne sera pas seulement le début d'un match, ce sera la réunion du monde avec l'histoire.
L'Estadio Ciudad de Mexico n'accueillera pas seulement la Coupe du monde, il la ressentira, la respirera, la revivra. Car il y a des endroits où l'on se contente de jouer au football, et d'autres, comme celui-ci, où le football vit pour toujours.