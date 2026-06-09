HÉRITAGE : La Messi-mania – Comment Leo, vainqueur de la Coupe du monde, a conquis l’Amérique avant son dernier tournoi en 2026

Le soleil écrase l’autoroute qui longe le stade DRV PNK. Il est midi à Fort Lauderdale et l’air tremble comme si un fer à repasser invisible brûlait l’asphalte. Des voitures défilent, diffusant une musique assourdissante ; beaucoup arborent des drapeaux bleu ciel et blanc collés à leurs vitres. Sur les murs voisins, les fresques de Lionel Messi sont déjà familières : l’une le montre en maillot rose de l’Inter Miami, l’autre en bleu et blanc argentin, brandissant la Coupe du monde. Dans les bars, le reggaeton domine, et il suffit qu’un client prononce le nom « Messi » pour qu’un sourire, un commentaire ou un « Vamos Argentina ! » fuse.

Ici, les frontières s’estompent : un Vénézuélien peut vendre des empanadas argentines à un Colombien, tandis que, sur l’écran au fond, Messi fait basculer un match contre Orlando City. Depuis l’arrivée du numéro 10, la ville a changé.

Le football, longtemps perçu comme un simple divertissement d’immigrés, est désormais entré dans le langage courant. « C’est la ville de Messi », affirme-t-on sans ironie, tant l’impact du capitaine argentin sur le Sud de la Floride est inédit.

Son arrivée à l’Inter Miami a non seulement bouleversé la MLS, mais elle a redéfini l’identité sportive de toute la région : les maillots roses se sont écoulés en quelques heures, le prix des billets a flambé, passant de 30 à plus de 400 dollars, et les vols Buenos Aires-Miami ont augmenté de 25 % dès les premiers mois.

Plus impressionnant encore, le phénomène symbolique : le garçon de Rosario, qui a conquis le monde, a trouvé aux États-Unis une seconde patrie footballistique. Cet environnement familier pourrait bien être la clé de son nouveau succès lors de la Coupe du monde 2026.