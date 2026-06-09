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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL
Nicolás de Marco

Traduit par

HÉRITAGE : La Messi-mania – Comment Leo, vainqueur de la Coupe du monde, a conquis l’Amérique avant son dernier tournoi en 2026

Legacy
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES

Découvrez « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations qui définissent le football mondial. Cette semaine, nous analysons l’ascension de Lionel Messi aux États-Unis, le lien émotionnel qui a transformé Miami, son impact considérable sur le football américain, et la possibilité que la prochaine Coupe du monde lui offre la scène la plus appropriée de sa carrière – une scène où il se sentira à l’aise, où il aura le sentiment d’appartenance, et où le public le traitera comme son propre héros.

Le soleil écrase l’autoroute qui longe le stade DRV PNK. Il est midi à Fort Lauderdale et l’air tremble comme si un fer à repasser invisible brûlait l’asphalte. Des voitures défilent, diffusant une musique assourdissante ; beaucoup arborent des drapeaux bleu ciel et blanc collés à leurs vitres. Sur les murs voisins, les fresques de Lionel Messi sont déjà familières : l’une le montre en maillot rose de l’Inter Miami, l’autre en bleu et blanc argentin, brandissant la Coupe du monde. Dans les bars, le reggaeton domine, et il suffit qu’un client prononce le nom « Messi » pour qu’un sourire, un commentaire ou un « Vamos Argentina ! » fuse.

Ici, les frontières s’estompent : un Vénézuélien peut vendre des empanadas argentines à un Colombien, tandis que, sur l’écran au fond, Messi fait basculer un match contre Orlando City. Depuis l’arrivée du numéro 10, la ville a changé.

Le football, longtemps perçu comme un simple divertissement d’immigrés, est désormais entré dans le langage courant. « C’est la ville de Messi », affirme-t-on sans ironie, tant l’impact du capitaine argentin sur le Sud de la Floride est inédit.

Son arrivée à l’Inter Miami a non seulement bouleversé la MLS, mais elle a redéfini l’identité sportive de toute la région : les maillots roses se sont écoulés en quelques heures, le prix des billets a flambé, passant de 30 à plus de 400 dollars, et les vols Buenos Aires-Miami ont augmenté de 25 % dès les premiers mois.

Plus impressionnant encore, le phénomène symbolique : le garçon de Rosario, qui a conquis le monde, a trouvé aux États-Unis une seconde patrie footballistique. Cet environnement familier pourrait bien être la clé de son nouveau succès lors de la Coupe du monde 2026.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    « Messi a changé nos vies »

    La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un événement hors du commun. Pour la première fois, elle se déroulera dans trois pays – les États-Unis, le Mexique et le Canada –, mais c’est dans l’immense territoire nord-américain que le tournoi prendra vraiment son pouls. Si le calendrier se confirme, l’Argentine disputera même l’un de ses matchs à Miami.

    Messi connaît déjà ces terrains, cette pelouse rapide, ces nuits humides, ces stades confortables et ce public enthousiaste mais respectueux : il y a joué avec l’Inter Miami et s’y est adapté. Il maîtrise les déplacements internes, les distances entre les sites, les horaires. Il sait comment son corps réagit dans ces conditions. À 39 ans, l’âge qu’il aura pendant la Coupe du monde, de tels détails peuvent s’avérer décisifs.

    « Le Messi américain » n’est pas un simple slogan marketing : il incarne l’évolution naturelle d’un joueur qui, après avoir tout remporté, a cherché un lieu où il pouvait encore savourer le football sans la pression des exigences européennes. À Miami, il a trouvé cet équilibre : un cadre où le football s’intègre à la vie quotidienne, où la séance d’entraînement se termine alors que le coucher de soleil caresse l’océan à quelques pas.

    « Messi a changé nos vies », assure un employé du club en rangeant les ballons sur la pelouse. « Pas seulement celles de l’équipe. Celles de la ville. Celles du football. Celles de tout le monde. » Et il a raison. Car Messi n’est pas venu aux États-Unis pour prendre sa retraite ; il est venu pour continuer à grandir, ouvrir un nouveau chapitre et se muer en pont entre le football latino-américain et nord-américain, entre l’épopée et le spectacle.

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    La fièvre est à son paroxysme

    Le soir de ses débuts avec l’Inter Miami, Messi a immédiatement captivé la ville. En cette soirée de juillet étouffante, le public a assisté, smartphone en main, à une entrée remarquée : deux touches suffirent au sextuple Ballon d’Or pour sentir le cuir, avant d’expédier, dans le temps additionnel, un coup franc chirurgical sous la barre transversale.

    David Beckham a versé une larme. Antonela, l’épouse de Messi, a souri. Le public bigarré d’Argentins, de Cubains, de Honduriens, d’Américains et de touristes a alors saisi qu’il était témoin d’un instant unique. Depuis, la « Messi-mania » s’est muée en un authentique phénomène de société.

    Les centres de formation locale ont vu leurs effectifs croître de 60 % ; les bars argentins ouvrent plus tôt les soirs de match ; les supermarchés écoulent maté et maillots albicelestes ; et jusqu’aux plus réticents des Américains se mettent à suivre la MLS.

    Le plus impressionnant reste l’émotion que suscite Messi : des familles entières traversent les États-Unis pour le voir, des enfants pleurent en le regardant s’entraîner et des néophytes se mettent à entonner « Muchachos » avec un anglais approximatif. Bien plus qu’une simple mode, il s’agit d’une véritable rédemption.

    Messi, souvent accusé de « ne pas s’identifier » au maillot argentin dans ses jeunes années, a trouvé à Miami la formule idéale : une ville qui l’adore sans rien exiger, qui le célèbre simplement pour ce qu’il est. Un lien qui pourrait l’accompagner jusqu’en 2026, lorsque le monde tournera à nouveau autour d’un ballon.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Sur mesure

    Tout concorde : le calendrier, la logistique, le scénario. Si le football était un film, ce serait un dénouement parfait. En 2026, les États-Unis ne se contenteront pas d’accueillir la Coupe du monde : ils offriront la grande scène d’une époque qui s’achève. Messi, déjà détenteur de tous les titres individuels, ne viendra pas seulement avec des trophées. Il apportera un vrai sentiment d’appartenance. 

    Si l’Argentine sera l’équipe la plus scrutée, Messi, lui, évoluera dans un cadre familier : le Hard Rock Stadium de Miami ou le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, des enceintes où il a déjà brillé et où le public le porte. Il ne sera pas un simple visiteur, mais presque un local, et cela compte.

    Le climat de Miami évoque celui de Rosario en été : chaleur humide, transpiration constante, après-midis qui s’étirent. Les terrains américains, dotés d’un gazon uniforme et d’installations impeccables, conviennent parfaitement à son style lent, contrôlé et précis. Les déplacements intérieurs sont confortables, les hôtels familiers. Ce qui est souvent un obstacle en Coupe du monde – adaptation, timing, environnement inconnu – se transforme ici en atout. Reste le facteur émotionnel du public.

    À chaque sortie de l’Albiceleste sur le sol américain, les tribunes se pareront de bleu et de blanc. Pas seulement grâce aux Argentins exilés, mais aussi grâce aux millions de Latinos qui considèrent Messi comme l’un des leurs : Mexicains, Colombiens, Vénézuéliens, Guatémaltèques… tous unis sous un même drapeau symbolique. Dans un pays où l’immigration forge l’identité, la Pulga incarne une vérité universelle : le talent n’a pas de frontières.

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    Passionné de football

    Pendant des décennies, les États-Unis ont observé le football de loin. Ils le considéraient comme un simple divertissement, sans jamais vraiment saisir la passion qu’il suscitait ailleurs. Mais l’arrivée de Messi a tout changé. Du jour au lendemain, les familles ont commencé à organiser leurs week-ends autour des matchs de l’Inter Miami.

    Les chaînes de télévision battent des records d’audience, tandis que les médias locaux, jusqu’alors focalisés sur le baseball ou le basket, consacrent désormais leursunes au football. L’effet Messi a non seulement propulsé la MLS, mais il a aussi redéfini la relation du pays avec ce sport. Aujourd’hui, les États-Unis sont le premier marché mondial pour les maillots de l’Argentine hors d’Amérique du Sud. Dans les parcs de Miami, de jeunes Américains s’exercent aux coups francs, tentant d’imiter le pied gauche magique de l’Argentin.

    Tel est le contexte qui s’annonce pour 2026 : un pays qui ne perçoit plus le football comme un corps étranger, mais comme un élément de sa nouvelle identité culturelle. Au cœur de cette transformation, un joueur de 1,70 mètre né à Rosario.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    Le dernier match

    Parfois, le football ressemble au cinéma. Certains scénarios sont écrits avec un sens du drame qui défie toute coïncidence. L’histoire de Messi en Amérique en est la preuve.

    Réfléchissez-y : le meilleur joueur du monde, au crépuscule de sa carrière, s’installe à Miami, icône mondiale d’un sport qui tente de conquérir les Amériques. Trois ans plus tard, la Coupe du monde se déroule justement là-bas, dans les stades qu’il a déjà conquis, devant des foules qui l’adorent, avec l’aura du champion qui brille encore à chaque pas. Une coïncidence ? Difficile à croire.

    Le football lui offrirait ainsi une sorte de retour d’ascenseur. Une dernière chance de s’amuser, de clore son histoire sans pression, sans comptes à régler, sans rien à prouver. Juste être lui-même. Peu importe qu’il ait alors 39 ans ou que son corps ne réponde plus comme avant : ce qui comptera, c’est le contexte, l’inspiration et ce sentiment d’être chez lui.

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    La boucle est bouclée

    Lors du coup d’envoi de la Coupe du monde, Miami sera en effervescence. Des fresques de Messi recouvriront chaque coin de rue, les bars seront archi-combles et les plages se pareront de drapeaux argentins. Un soir de juillet, sous le ciel orange du Hard Rock Stadium, le capitaine entrera sur la pelouse, jettera un regard autour de lui et aura la certitude que tout devait se dérouler ainsi. 

    Le garçon de Rosario, qui a traversé l’Atlantique pour dominer l’Europe, puis est rentré au pays pour soulever le trophée au Qatar, vit désormais entre palmiers et océan. Il accueillera le monde dans son nouveau jardin.

    La Coupe du monde 2026, en partie dédiée à son éclat, offrira une tribune taillée sur mesure pour célébrer son héritage ; elle pourrait même, simplement peut-être, constituer le dernier acte de la plus belle histoire que le football ait jamais racontée. Car, parfois, les fins parfaites existent, et celle-ci s’annonce ainsi.


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Un impact durable

    Le plus fascinant dans cette histoire ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi – et surtout – en dehors. Alors que le football américain se développe à vitesse fulgurante, Messi s’impose comme une figure qui transcende les maillots. Dans un pays fabrique d’idoles à la chaîne, il incarne une autre voie : l’authenticité. L’homme n’a pas eu besoin de crier ou de provoquer pour être aimé ; il a conquis le public le plus exigeant de la planète non pas en vendant une image, mais en faisant preuve d’humanité.

    À Miami, il n’est pas seulement le joueur de l’Inter ; il est aussi un voisin, un père qui conduit ses enfants à l’école, un homme que l’on croise au café, un gars qui sourit avec timidité quand on l’aperçoit dans la rue. Cette authenticité, si rare à l’ère du marketing permanent, a scellé son lien avec le public nord-américain. « C’est un extraterrestre qui se comporte comme un humain », a un jour résumé un journaliste américain, et la formule reste la plus juste.

    Dans une culture qui exalte le grandiose, il incarne le miracle de la simplicité. Sa présence a déjà modifié la perception du football aux États-Unis, et son influence culturelle ne fait que commencer. Nike et adidas se disputent son image, les écoles de football voient leurs effectifs exploser et les médias le rangent dans la même catégorie symbolique que Michael Jordan ou Tom Brady. Mais une nuance demeure : Messi n’appartient pas à un pays ou à une génération, il appartient au monde entier.

    Si la Coupe du monde 2026 doit marquer son ultime grande performance, elle consacrera une vérité universelle : le talent, quand il s’exprime avec humilité, réunit les cultures, les langues et les passions. Dans quelques années, l’essor du football aux États-Unis s’écrira sans doute en deux actes : avant Messi et après Messi. Son arrivée n’a pas seulement apporté des buts ; elle a changé la manière de voir le jeu, de façon plus émotionnelle, plus intime, plus humaine.

    En 2026, lorsque le coup d’envoi sera donné, on se souviendra de l’enfant qui a traversé l’Atlantique pour trouver sa chance à Barcelone. Mais on comprendra aussi que son histoire ne s’est pas achevée là-bas ; elle se poursuit ici, dans un pays où le football est devenu langue commune grâce à lui. « Le Messi américain » ne sera pas seulement une étape supplémentaire dans sa carrière, mais la synthèse finale : l’homme qui a transporté son art là où le football apprenait encore à rêver et l’a transformé en une véritable passion.

    Car si Lionel Messi a démontré une chose au fil de ses 20 ans de magie, c’est que le ballon peut changer de continent sans que la magie s’altère. Aujourd’hui, cette magie a pris un accent américain.

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