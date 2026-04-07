Du premier cri de joie poussé à Rome en 1934 à la dernière larme versée en Russie en 2018, des terrains poussiéreux des rues du Caire aux projecteurs des plus grands stades du monde : voici l'histoire de l'Égypte en Coupe du monde...
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HÉRITAGE : L'Égypte poursuit son rêve éternel de Coupe du monde
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Tout commence en 1934, dans un monde complètement différent. Pas de télévision, pas d’appareils photo – seulement une radio, grésillant de parasites, diffusant les nouvelles par bribes, et un petit rêve qui brûlait dans le cœur de onze joueurs égyptiens.
L'équipe nationale égyptienne s'est embarquée pour l'Italie afin de devenir le tout premier pays arabe et africain à participer à une Coupe du monde. Le voyage a été long, à bord d'un vieux navire, mais l'excitation a surpassé la fatigue après les victoires en qualifications contre la Palestine.
À Rome, l’Égypte affronta la Hongrie, l’une des meilleures équipes d’Europe. Elle s’inclina 4-2, mais les deux buts égyptiens, marqués par Abdelrahman Fawzi, entrèrent dans l’histoire, car il devint le premier Africain à marquer lors d’une Coupe du monde.
Dans les ruelles du Caire, les gens se sont rassemblés autour des radios, souriants, applaudissant, les yeux brillants d’une fierté qu’ils n’avaient jamais connue auparavant. À partir de ce moment, le rêve est né.
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De retour là où est leur place
Après ce premier cri, un long silence s'installa. Des guerres éclatèrent, et le bruit des armes couvrit celui du jeu. Alors que le pays s'efforçait de se reconstruire, les Égyptiens ne suivaient la Coupe du monde que par le biais des journaux.
Des générations de joueurs ont continué à émerger – parmi lesquels Saleh Selim, Taha Ismail, Hassan Shehata et Mahmoud El Khatib – et en Afrique, l’Égypte était championne. Mais la Coupe du monde restait lointaine, comme une étoile que l’on pouvait voir mais jamais atteindre.
Mais en 1990, après 56 ans d’absence, les Pharaons ont enfin fait leur retour à la Coupe du monde. Sous la houlette du capitaine Mahmoud El Gohary, l’Égypte a écrit un nouveau chapitre de son histoire sportive.
Les qualifications ont été difficiles, mais le but marqué par Hossam Hassan contre l’Algérie a permis à l’équipe de briser son plafond de verre. Cette nuit de novembre, où les rues débordaient de monde, où les drapeaux flottaient à chaque balcon et où les chants remplissaient le ciel, fut inoubliable.
En juin 1990, l’Égypte est revenue en Italie – plus précisément à Palerme – pour affronter les champions d’Europe, les Pays-Bas. La première mi-temps s’est terminée sur un score nul et vierge, mais à la 58e minute, Wim Jonk a marqué pour les Néerlandais après un centre du grand Marco van Basten. Puis est arrivée cette 83e minute inoubliable, lorsque Hossam Hassan a été fauché dans la surface de réparation et que l’arbitre a désigné le point de penalty.
Magdy Abdelghany s’est avancé, a pris son élan et a frappé fort… But ! Le commentateur s’est écrié : « But pour l’Égypte ! » Des années plus tard, ce moment allait devenir à la fois une fierté et un sujet de plaisanterie, car Abdelghany n’a cessé de le rappeler aux supporters dans chaque interview, presque comme s’il s’agissait de la seule réussite footballistique de l’Égypte.
Mais à ce moment-là, c'était plus qu'un but ; c'était un pont entre le passé, de Fawzi à Abdelghany, d'une génération à l'autre. Le match s'est terminé sur un score de 1-1, mais dans le cœur des Égyptiens, cela ressemblait à une victoire.
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« Le mur de Palerme »
Lors de son deuxième match, l'Égypte a affronté l'Irlande. La rencontre a été marquée par la tension, la sueur et les cris, mais la défense égyptienne a tenu bon, le gardien Ahmed Shobeir arrêtant chaque tir comme si sa vie en dépendait.
Ce match restera dans les mémoires pour les tactiques délibérées et provocantes de Shobeir visant à gagner du temps. De nombreux fans de football à travers le monde ont établi un lien entre ce qu’a fait le gardien égyptien lors de ce match et l’introduction ultérieure par la FIFA de la règle du retour en arrière. Quoi qu’il en soit, le match s’est soldé par un match nul et vierge, même si cela ressemblait à une victoire.
Le monde s’est alors demandé : « Qui sont ces Africains qui se battent comme des lions ? », tandis que les médias les surnommaient « la solide équipe égyptienne ».
Puis vint l’Angleterre, un match difficile où l’Égypte a subi une pression constante, qui s’est soldé par une courte défaite 1-0. Mais l’équipe n’y a pas vu une défaite. Comme l’a dit El Gohary : « Nous avons semé la graine aujourd’hui… Quelqu’un la récoltera demain. »
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Une nouvelle longue absence
Mais ensuite, le silence s'est à nouveau installé. Des années de tentatives infructueuses, d'échecs de justesse lors des qualifications. L'Égypte a continué à dominer l'Afrique avec de nombreux titres de la Coupe d'Afrique des nations, mais la porte de la Coupe du monde restait fermée.
Les générations se sont succédé, mais la porte ne s'est jamais ouverte. En 2010, ils étaient si près du but, s'inclinant lors d'un match de barrage contre l'Algérie au Soudan. La nation tout entière a pleuré, mais le rêve de l'Égypte n'est pas mort : il attendait simplement qu'un nouveau héros le ravive...
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Le garçon qui a redonné vie au rêve
Mohamed Salah. Un garçon originaire du petit village de Nagrig, porteur des rêves de millions de personnes. D’Al Mokawloon à Bâle, de Chelsea à la Fiorentina, de la Roma à Liverpool, chaque match avait un sens, chaque but racontait une histoire.
Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018, Salah était le héros. Ses buts ont ravivé l’espoir ; sa magie a redonné foi aux gens. Et lors d’une nuit inoubliable au stade Borg El Arab, Salah a transformé cette foi en réalité
À l'approche du temps additionnel, l'Égypte était à égalité 1-1 avec le Congo. La voix du commentateur Medhat Shalaby montait à chaque attaque : « Donne-nous quelque chose, ya akhi ! » Puis, à la 94e minute, Trezeguet a été victime d'une faute. Penalty ! Shalaby a hurlé : « Allahu Akbar ! »
Salah a pris le ballon, l’a placé sur le point de penalty, a esquissé un léger sourire, puis a marqué. Le stade a explosé de joie, le bruit faisant trembler Alexandrie. Les gens ont envahi les rues tandis que les enfants pleuraient de joie. Après 28 ans d’absence, l’Égypte retournait en Coupe du monde.
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La douleur à Kiev
À un mois du coup d'envoi en Russie, Kiev, la capitale ukrainienne, s'est illuminée pour la plus grande soirée du football : Real Madrid contre Liverpool en finale de la Ligue des champions. Tous les regards étaient tournés vers Salah, dont le surnom de « Roi égyptien » résonnait dans toute la ville avant le coup d'envoi. Les caméras le suivaient tandis que les commentateurs saluaient sa saison record en Premier League. Cette soirée devait être la sienne.
Puis, à un moment donné, au milieu de la première mi-temps, tout s'est effondré. Un accrochage avec Sergio Ramos a laissé Salah au sol, serrant son épaule, grimaçant de douleur. Il ne pouvait pas se relever. Son visage est passé de la souffrance aux larmes lorsqu'il a été remplacé.
Au Caire, le silence régnait. Dans les cafés, les écrans étaient figés, les bouches ouvertes d’incrédulité. Les enfants qui dansaient quelques minutes plus tôt étaient désormais immobiles. C’était comme si tout l’Égypte s’était effondrée avec Salah.
Quelques semaines plus tard, Salah est revenu, blessé mais pas brisé, pour disputer la Coupe du monde, déclarant au monde entier : « Les corps peuvent tomber… Mais les rêves, jamais. »
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Un retour désastreux
Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les Pharaons faisaient leur retour après 28 ans d’absence. Mais les choses n’ont pas commencé sous les meilleurs auspices.
Salah, souffrant de l'épaule, n'était que remplaçant lorsque l'Égypte a entamé sa campagne contre l'Uruguay. Malgré cela, les Égyptiens ont défendu avec stoïcisme, se sont battus avec acharnement et semblaient les plus à même de l'emporter jusqu'à ce qu'ils prennent du retard à la 89e minute. L'esprit dont ils ont fait preuve laissait toutefois penser que cela ne définirait pas leur parcours dans le tournoi
« Quand Salah reviendra, tout changera », tel était le refrain avant le deuxième match de l’Égypte, contre le pays hôte. Salah a été titularisé et se tenait souriant avant le coup d’envoi. Son corps, cependant, souffrait encore.
L'icône égyptienne a marqué sur penalty à Saint-Pétersbourg, mais l'équipe avait déjà trois buts de retard à ce moment-là. Leur parcours s'est achevé avant même la fin du tournoi.
Salah a de nouveau marqué lors du dernier match de groupe de l’Égypte, contre l’Arabie saoudite, mais la défaite était inévitable. Les Pharaons ont été éliminés sans avoir récolté le moindre point.
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De nouvelles déceptions
Après la Russie, l’histoire du football égyptien est entrée dans son chapitre le plus difficile. La même génération de joueurs est revenue au pays pour accueillir la CAN 2019 avec des espoirs démesurés. Mais la joie a dû attendre, car l’Égypte a été éliminée en huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud, une sortie qui a stupéfié des millions de personnes.
Deux ans plus tard, au Cameroun en 2021, dans des conditions difficiles, l’Égypte s’est battue à nouveau. Ses performances n’étaient pas les meilleures, mais l’esprit était différent. Salah a mené une équipe qui a joué avec le cœur, et les Pharaons ont rebondi après leur défaite face au Nigeria lors de leur premier match pour éliminer la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Cameroun, avant d’atteindre la finale contre le Sénégal.
Pour la troisième fois du tournoi, l’Égypte a dû disputer une séance de tirs au but. Cette fois-ci, cependant, Salah n’a jamais pu tirer : la séance s’est terminée en faveur du Sénégal avant qu’il n’ait pu s’avancer vers le point de penalty.
Quelques semaines plus tard, les deux mêmes équipes se sont retrouvées, cette fois avec une qualification pour la Coupe du monde 2022 en jeu. Une fois de plus, le match s’est terminé aux tirs au but. Cette fois-ci, cependant, Salah allait avoir sa chance. Il semblait calme et confiant malgré les lasers qui lui balayaient le visage depuis les tribunes. Mais lorsqu’il a frappé le ballon, celui-ci a survolé la barre transversale et s’est envolé dans le ciel nocturne.
L'Égypte s'est figée, incrédule. Le rêve d'une nouvelle Coupe du monde s'est évanoui en un clin d'œil. Mais même alors, la foi est restée, car les rêves construits sur un siècle ne s'effondrent pas en une nuit.
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Nouveau chapitre
Puis vinrent les qualifications pour 2026. Cette fois-ci, cependant, Salah n’était pas seul. Autour de lui se trouvait une nouvelle génération qui avait grandi en le voyant s’élever, chuter, puis s’élever à nouveau. Ils ne le considéraient pas comme une superstar, mais comme un grand frère.
L'esprit de l'équipe avait lui aussi changé. Dès le premier match contre Djibouti, il était clair que quelque chose avait changé. L'Égypte était organisée, ambitieuse et soudée. Salah marquait toujours, mais il avait à ses côtés Omar Marmoush et Ahmed Sayed, alias Zizo, qui brillaient de mille feux.
L'entraîneur Hossam Hassan arpentait la ligne de touche en criant avec passion : « Pressionnez ! Ne reculez pas ! » Il ne se contentait toutefois pas de diriger : il vivait chaque instant. Hassan a redonné à l'équipe une identité perdue depuis longtemps. La peur avait disparu, car les jeunes joueurs qui regardaient autrefois Salah à la télévision lui passaient désormais le ballon sur le terrain.
Match après match, l’Égypte est restée invaincue. Sur ses dix matches de qualification, elle en a remporté huit et fait deux matchs nuls, terminant en tête de son groupe avec une confiance sereine. À la fin du dernier match de qualification, Hossam a souri tranquillement depuis la ligne de touche. La première mission était accomplie. Les joueurs, quant à eux, ont célébré leur victoire avec modestie, comme pour dire : « Le vrai travail commence maintenant ».
Et maintenant, tous les regards se tournent vers la Coupe du monde. Hassan est déjà en train de planifier, et Salah a promis aux supporters : « Cette fois-ci, il ne s’agira pas seulement de participer. »