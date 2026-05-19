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Legacy England 2002 GFXGetty/GOAL
James Westwood

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HÉRITAGE : Comment les « perdants égocentriques » de l’Angleterre ont laissé filer leur plus grande chance de remporter un deuxième titre mondial en 2002 – et les leçons que Thomas Tuchel doit en tirer

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Voici « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations qui font le football mondial. Cette semaine, nous examinons les leçons que l’Angleterre doit tirer de son échec à remporter le titre en 2002, et pourquoi la tâche qui attend Thomas Tuchel ne relève pas de la tactique, mais de la conviction, de l’identité et du courage sur la plus grande scène qui soit.

Depuis son triomphe à domicile en 1966, l’Angleterre n’a connu que des déceptions en Coupe du monde. Les Three Lions ont d’abord été victimes de l’Argentine et de la « Main de Dieu » de Diego Maradona en quarts de finale de 1986, puis ont buté sur l’Allemagne en demi-finales quatre ans plus tard, au terme d’une prolongation épuisante. Ces deux mêmes adversaires les ont ensuite éliminés en huitièmes de finale en 1998 et 2010, tandis que le Portugal les a battus en quarts en 2006.

Un véritable regain de confiance est finalement revenu en 2018 sous la houlette de Gareth Southgate, l’Angleterre ayant dépassé les attentes en atteignant les demi-finales, mais elle a de nouveau déçu en 2022 après avoir été hissée au rang de favorite du tournoi, s’inclinant 2-1 en quarts de finale face à la France lors d’un match marqué par le pire penalty de la carrière de Harry Kane.

Les Three Lions ont pris part à onze éditions depuis 1966, manquant seulement les rendez-vous de 1974, 1978 et 1994, et signant leur plus mauvaise performance moderne lors du premier tour de 2014. La malchance a certes joué, mais chaque génération a aussi failli, que ce soit en se paralysant dans les grands moments ou en échouant à reproduire en sélection les performances réalisées en club.

En 2002, les deux maux se combinèrent de manière impardonnable. Cette édition devait être celle où le football « rentrait à la maison » pour la deuxième fois. C’était du moins l’intime conviction de l’entraîneur Sven-Göran Eriksson, rentré de Corée du Sud et du Japon avec une équipe meurtrie et battue.

« Nous n’avons cessé de répéter à nos joueurs qu’avec l’effectif dont nous disposions, nous ne devions craindre personne et que, avec un peu de chance, nous pouvions aller au bout », a-t-il déclaré. « Je reste convaincu que nous aurions pu y parvenir. »

La peur les a envahis. C’est peut-être l’un des rares exemples où la peur a paralysé une équipe d’élite dans l’histoire du football international. Si le groupe actuel de Thomas Tuchel veut réussir là où celui d’Eriksson a échoué il y a 24 ans, il doit tirer les enseignements de cette incursion ratée en Extrême-Orient.

  • England v Greece 2002 World Cup QualifierHulton Archive

    Qualification à suspense

    Eriksson a pris les rênes de l'équipe à un moment où la sélection anglaise était en plein désarroi. Les Three Lions avaient été éliminés dès la phase de poules de l’Euro 2000 avant d’entamer leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2002 par une défaite 1-0 face à l’Allemagne lors du tout dernier match disputé dans l’ancien stade de Wembley. Après le coup de sifflet final, David Davies, alors directeur de la Fédération anglaise de football (FA), avait entraîné le sélectionneur Kevin Keegan dans une cabine de toilettes pour tenter de le convaincre de ne pas démissionner, mais ses supplications étaient restées vaines. 

    « Tu ne peux pas me faire changer d’avis », aurait déclaré Keegan. « Je m’en vais. Je ne suis pas à la hauteur. Je vais voir la presse pour leur dire que je ne suis pas à la hauteur. Je n’arrive pas à motiver les joueurs. Je n’arrive pas à tirer le petit plus dont j’ai besoin de ces joueurs. » Fidèle à sa parole, l’icône bien-aimée de Liverpool a démissionné, qualifiant plus tard son mandat de 20 mois à la tête de l’équipe nationale de « sans âme ».

    Beaucoup estimaient que les Three Lions avaient touché le fond, et la FA décida qu’il fallait un technicien au palmarès étoffé pour inverser la vapeur. C’est alors qu’Eriksson, fraîchement couronné champion d’Italie avec la Lazio, est arrivé avec son calme olympien. Premier sélectionneur étranger de l’histoire anglaise, il a d’abord fait taire les sceptiques en remportant ses cinq premiers matchs, un mélange de rencontres amicales et de qualifications face à l’Espagne, la Finlande, l’Albanie, le Mexique et la Grèce.

    Il a ensuite orchestré une performance historique : une victoire 5-1 en Allemagne, avec un triplé inoubliable de Michael Owen. Ce succès retentissant a secoué la planète football. Quatre jours plus tard, les Three Lions ont confirmé leur forme par un 2-0 tranquille face à l’Albanie à Wembley, prenant ainsi la tête du groupe à la condition de matcher le résultat allemand lors de l’ultime journée.

    Mission accomplie, certes, mais dans un suspense insoutenable. Les Three Lions semblaient pourtant se diriger vers une défaite à Old Trafford, la Grèce menant 2-1 jusqu’à la troisième minute du temps additionnel. Mais David Beckham, alors joueur de Manchester United, a alors tiré un coup franc somptueux des 30 mètres pour égaliser et offrir à l’Angleterre le point nécessaire à sa qualification. Grâce au 0-0 entre la Finlande et l’Allemagne, ce geste de classe suffisait pour que les Three Lions décrochent leur billet pour la première Coupe du monde asiatique.

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  • David BeckhamGetty Images Sport

    Les blessures déciment l’effectif

    L’euphorie née de la déroute de l’Allemagne et du but emblématique de Beckham contre la Grèce a rapidement laissé place à l’inquiétude. L’Angleterre a en effet été versée dans le redoutable « groupe de la mort » de la Coupe du monde 2002, aux côtés de ses vieilles rivales, l’Argentine et la Suède (pays natal d’Eriksson), ainsi que du Nigeria, équipe qui lui avait souvent posé problème.

    Comme si cela ne suffisait pas, Beckham, Gary Neville et Steven Gerrard se blessent gravement en fin de saison club, tandis qu’Eriksson fait les gros titres pour avoir trompé sa compagne de longue date, Nancy Dell’Olio, avec la présentatrice Ulrika Jonsson.

    La vie privée du sélectionneur risquait de détourner l’attention des préparatifs, et sa liste finale a suscité de vives critiques : il a préféré Wes Brown et Danny Mills à Jamie Carragher et Phil Neville en défense, écarté Steve McManaman et Frank Lampard au milieu, et n’a retenu que cinq attaquants, Andy Cole ayant annoncé sa retraite internationale après sa non-sélection.

    « On se demande vraiment d’où viendront les buts », a déclaré Andy Gray, ancien consultant de Sky Sports et international écossais, sur BBC Radio Five Live. « Si Michael Owen n’est pas en forme, qui va le remplacer ? Qui va marquer si Michael ne le fait pas ? »

    Critiqué pour ses huit défenseurs, il prend pourtant un pari osé en convoquant Beckham, censé observer six à huit semaines de convalescence après sa fracture du pied, subie lors de la victoire de Manchester United face au Deportivo La Corogne en Ligue des champions début avril.

    La rééducation du capitaine, ainsi que la signification du mot « métatarse », ont été passées au crible par les supporters et les médias jusqu’au coup d’envoi, et même au-delà. Gary Neville et Gerrard n’ont finalement pas été en mesure de jouer, et le remplaçant de ce dernier, Danny Murphy, s’est à son tour fracturé le pied huit jours avant l’entrée en lice des Three Lions, entraînant la convocation express de Trevor Sinclair (West Ham). Kieron Dyer et Nicky Butt étaient eux aussi à l’infirmerie, ce qui a poussé plusieurs experts à enterrer la campagne anglaise avant même son coup d’envoi.

  • Michael Owen of EnglandGetty Images Sport

    Il a évité le pire

    Malgré tout, Eriksson disposait d’un effectif talentueux. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves et Teddy Sheringham complétaient la liste des cadres, aux côtés de Beckham et Gary Neville, tandis qu’Owen, Rio Ferdinand et Ashley Cole symbolisaient la nouvelle garde.

    Le premier match, face à une sélection suédoise plutôt moyenne, offrait aux Three Lions l’occasion de montrer leurs muscles, souvent sous-estimés. Hélas, ils ne l’ont pas saisie. Beckham, à moitié remis et arborant une crête blonde caractéristique, a justifié sa titularisation en délivrant un corner millimétré que Campbell a converti de la tête pour donner l’avantage à l’équipe d’Eriksson dès les 25 premières minutes. Mais au lieu de pousser par la suite, l’Angleterre s’est repliée et a laissé la Suède prendre le dessus.

    Niclas Alexandersson a profité d’un dégagement catastrophique de Mills pour égaliser, et la Suède a dominé le reste de la seconde période, Teddy Lucic et Henrik Larsson frôlant même le but victorieux. Les Three Lions ont tenu pour un match nul 1-1, mais la chance était de leur côté et l’ambiance dans les vestiaires était morose, d’autant plus que l’Argentine avait battu le Nigeria 1-0 plus tôt dans la journée.

    Malgré tout, le sélectionneur suédois garde son calme : « Quand on mène 1-0 et qu’on termine à 1-1, on a l’impression d’avoir perdu. Cette sensation est normale, mais j’ai rappelé au groupe que la Coupe du monde ne fait que commencer et que la qualification reste à notre portée. Tout reste ouvert, car le groupe est très serré. »

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    La vengeance

    Comme prévu, l'Angleterre a réagi avec force lors de son deuxième match face à l'Argentine, mais l'appel à la mobilisation d'Eriksson n'y était pour rien. Quatre ans après leur douloureuse défaite aux tirs au but en France, les Three Lions brûlaient d'envie de revanche, surtout Beckham, expulsé en début de seconde période alors que le score était de 2-2 pour avoir asséné un coup de pied à Diego Simeone.

    Dès le coup d’envoi au Sapporo Dome, au Japon, les Three Lions imposent une intensité qui, malheureusement, ne se renouvellera pas sous l’ère Eriksson. Dominateurs, ils font céder l’Argentine en première période et ouvrent le score lorsque Owen provoque habilement une faute de Mauricio Pochettino dans la surface.

    Beckham s’élança, exorcisant ses démons dans une atmosphère électrique. Il aurait pu craquer, mais, comme face à la Grèce en qualifications, le milieu de terrain concentra toute son énergie sur sa frappe. Un tir à ras de terre, au centre des filets, si rapide que le gardien argentin Pablo Cavallero ne fit que cligner des yeux.

    Un moment de catharsis pour Beckham et l’annonce d’une Angleterre candidate au titre. Les Argentins ont jeté toutes leurs forces dans la bataille en seconde période, mais ils n’ont jamais réussi à percer le verrou défensif incarné par Ferdinand et Campbell, auteurs d’une série de blocages, interceptions et tacles décisifs. Les Three Lions ont ainsi obtenu la victoire et la revanche qu’ils convoitaient tant. Lorsque la nouvelle du succès 2-1 de la Suède sur le Nigeria a circulé, ils savaient qu’un match nul lors de leur dernière sortie de groupe leur garantirait une place en huitièmes de finale.

  • English players defender Trevor Sinclair (L) and fAFP

    Après une période d'équilibre précaire, le match a basculé vers une véritable leçon de jeu.

    L'Angleterre a obtenu le point dont elle avait besoin en faisant match nul 0-0 contre le Nigeria, mais elle a manqué la première place du groupe après le match nul 1-1 de la Suède face à l'Argentine. Plus inquiétante encore était la performance apathique des joueurs sous une chaleur épuisante et leur manque de mordant dans le dernier tiers du terrain.

    Au lieu d’un hypothétique tirage favorable contre le Sénégal, c’est donc le Danemark qui se dresse sur la route des quarts de finale. Les Scandinaves, vainqueurs de l’Uruguay et de la France tenante du titre dans le groupe A, ont terminé en tête avec cinq buts marqués.

    Au Big Swan Stadium de Niigata, une soirée difficile était attendue et les supporters étaient tendus. Mais leurs craintes étaient infondées : l’Angleterre a démarré sur les chapeaux de roue et a percé la défense danoise dès la cinquième minute, Beckham signant une nouvelle passe décisive sur corner alors que Ferdinand reprenait de la tête au second poteau, aidé par une erreur catastrophique du gardien Thomas Sorensen.

    Michael Owen doubla la mise d’une finition de renard des surfaces, avant qu’Emile Heskey, bien servi par Beckham, n’enfonce le clou d’une frappe puissante juste avant la mi-temps. Les Three Lions dominèrent la première période grâce à un jeu de passes fluide et un pressing intense.

    Les hommes d’Eriksson ont ensuite géré leur avantage pour s’imposer 3-0 et composter leur billet pour un quart de finale de rêve face au Brésil, lequel avait peiné lors de son huitième de finale. La Belgique, battue 2-0 par la Seleção, avait pourtant dominé la rencontre au milieu de terrain et créé assez d’occasions pour l’emporter. Les Three Lions disposaient donc des arguments pour faire payer ces erreurs aux quadruples champions du monde en cas de récidive, la légende brésilienne Pelé confessant à la BBC que « si l’Angleterre parvient à garder son sang-froid et sa discipline, elle remportera le match ».

  • Sven Goran Eriksson of EnglandGetty Images Sport

    erreurs de débutant

    Le match Angleterre-Brésil a commencé en milieu d’après-midi, dans une fournaise à 28 °C et 57 % d’humidité, au stade de Yokohama. Ces conditions ont favorisé les hommes de Luis Felipe Scolari, et cela s’est immédiatement vu sur le terrain : le Brésil a installé le siège dans le camp anglais et a fait tourner le ballon avec autorité.

    Mais, bien contenue par un colossal Campbell, la défense anglaise parvenait à étouffer l’illustre attaque de la Seleção et se montrait menaçante en contres. À la 23^e minute, l’une de ces transitions éclairs a permis à Heskey de lancer Owen d’une passe en profondeur. Le ballon, légèrement trop long, aurait dû être intercepté par Lucio ; mais la première touche hésitante du défenseur central brésilien est revenue directement dans les pieds d’Owen, qui a contrôlé avant de glisser le ballon dans le coin opposé.

    Le Brésil était sonné et, soudain, la prédiction de Pelé avant le match semblait tout à fait réaliste. Mais l’Angleterre aurait dû enfoncer le clou plutôt que de reculer, comme elle l’avait fait contre la Suède lors de la première journée. Les Sud-Américains étaient touchés et à sa merci.

    Malheureusement, ce n’était pas l’option choisie par Eriksson. Il a ordonné à ses joueurs de reculer et de conserver leur avantage jusqu’à la mi-temps, offrant ainsi au Brésil l’occasion de reprendre rapidement confiance. À quelques secondes du coup de sifflet, l’inévitable s’est produit.

    Une série d’erreurs d’amateurs a alors débuté : Beckham, craignant de se faire tacler sur son pied faible, a évité l’intervention de Roberto Carlos. Roque Junior a ensuite adressé une passe imprécise au milieu de terrain que Scholes aurait dû intercepter, mais Kleberson a récupéré le ballon et lancé Ronaldinho.

    Le maestro au sourire éclatant effectue alors un rapide pas chassé pour contourner Cole, déstabilisé, et laisser Campbell exposé, avant de servir Rivaldo. Ce dernier décoche une frappe instantanée que Seaman ne peut arrêter. En offrant ainsi au Brésil une occasion de revenir dans le match, l’Angleterre se montre trop généreuse, et, comme on l’a vu, Eriksson n’a pas de plan B.

  • TOPSHOT-WC2002-ENG-BRA-SEAMAN-BECKHAMAFP

    L’équipe est ressortie humiliée de cette rencontre.

    Selon Southgate, le sélectionneur suédois n’a pas réussi à galvaniser les joueurs lors de son discours à la mi-temps. Le défenseur, resté sur le banc, a confié des années plus tard : « On s’attendait à Winston Churchill, on a eu Iain Duncan Smith. »

    Concrètement, Eriksson n’a effectué aucun remplacement à la mi-temps, conservant son schéma pragmatique en 4-4-2. L’Angleterre a donc repris le jeu sans monter en intensité, laissant le Brésil prendre le contrôle total de la rencontre. Cinq minutes après la reprise, les Auriverdes menaient déjà.

    Cette fois, un seul homme fut à l’origine de l’ouverture du score. Sur un coup franc accordé à environ 38 mètres, excentré sur la droite, le danger semblait faible. Pourtant, dès que le ballon quitta le pied de Ronaldinho, Seaman paniqua.

    Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un tir plutôt que d’un lob vers la surface, et le gardien anglais a complètement mal jugé sa trajectoire. Le ballon a décrit une trajectoire en cloche au-dessus de sa tête avant de se loger dans le petit filet alors qu’il n’avait pas encore levé le bras. Ronaldinho avait déjà filé vers la piste d’athlétisme qui ceinturait la pelouse pour célébrer avec ses coéquipiers lorsque Seaman a finalement récupéré le ballon.

    « Cafu m’avait signalé que Seaman jouait souvent en retrait, laissant un espace exploitable entre lui et son but », expliquera plus tard Ronaldinho en citant le capitaine brésilien. « J’ai suivi son conseil, j’ai visé cet intervalle pour le surprendre, et j’ai eu de la chance. »

    Complètement humilié, Seaman voit ses coéquipiers abdiquer. Il reste encore quarante minutes, mais le Brésil a déjà remporté la bataille psychologique. Même après l’exclusion directe de Ronaldinho pour un tacle haut sur Mills à l’heure de jeu, la Seleção conserve le momentum, domine toujours la possession, tandis que l’Angleterre se contente de longs ballons désespérés, aisément contrés.

    Le coup de sifflet final n’a pas conclu un dernier assaut sur le but brésilien ; il a simplement mis fin aux souffrances anglaises.

  • A dejected David Beckham of EnglandGetty Images Sport

    Manque de confiance

    Si la chaleur et les blessures ont pénalisé l’Angleterre, c’est avant tout un déficit d’ambition qui l’a éliminée de la Coupe du monde 2002, en Corée du Sud et au Japon. Trop prudent, Eriksson n’a pas su tirer le meilleur de son effectif, et plusieurs stars sont restées muettes quand le match s’est tendu.

    Le Brésil, de son côté, n’a pas eu à forcer son talent : il en voulait simplement plus. Cette différence d’état d’esprit a été résumée par la réaction d’Owen, qui a haussé les épaules en déclarant : « Le Brésil est une bonne équipe, donc ce n’est pas si difficile à accepter de s’être fait éliminer par eux. »

    Les Auriverdes ont ensuite soulevé le trophée en dominant la Turquie, révélation du tournoi, puis une sélection allemande décevante, auteur de trois victoires 1-0 au forceps pour atteindre la finale. Les Three Lions auraient pu aller au bout en cas de succès face aux Auriverdes, mais les joueurs ne croyaient pas vraiment en leurs chances. Un refrain qui allait devenir récurrent sous Eriksson, battu par Scolari à deux autres reprises en quarts de finale après que le Brésilien eut pris les rênes du Portugal.

    Les Three Lions ont d’abord mené au score en quart de finale de l’Euro 2004 contre le Portugal, avant de se faire rejoindre (2-2 a.p.) et de céder aux tirs au but. Deux ans plus tard, le scénario s’est répété en Allemagne : même adversaire, même issue, et une sortie de route qui a poursuivi Eriksson bien après son départ.

    « Nous aurions dû atteindre la finale », avait déclaré le regretté Suédois en 2018. « Je ne pense pas qu’il y ait eu, à l’époque, une meilleure équipe que la nôtre. Et je le pense encore aujourd’hui : personne. »

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le défi est clairement défini

    On a souvent accusé Sven-Göran Eriksson d’avoir gâché la « génération dorée » de l’Angleterre, mais plusieurs de ses anciens joueurs ont démenti cette idée reçue. Le dernier en date, Steven Gerrard, l’a reconnu début octobre dans le podcast« Rio Ferdinand Presents » : « Nous étions tous des perdants égocentriques. La culture qui régnait au sein de l’équipe d’Angleterre en est la cause. Nous n’étions ni sympathiques ni soudés. Nous ne formions pas une équipe. À aucun moment nous ne sommes devenus une équipe vraiment bonne et solide. »

    Ces problèmes de mentalité ont persisté après le départ d’Eriksson : Steve McClaren, Fabio Capello et Roy Hodgson n’ont pas réussi à inverser la tendance. Gareth Southgate a finalement été le premier à forger une véritable unité, en instaurant une ambiance « club » fondée sur la cohésion et la continuité.

    Malgré les progrès accomplis entre 2018 et 2024, l’Angleterre reste bredouille au moment de vérité, et les échecs dans les grands rendez-vous évoquent irrémédiablement la défaite contre le Brésil en 2002.

    La Croatie puis l’Italie ont successivement renversé les Three Lions en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et en finale de l’Euro 2020. Même scénario lors de l’Euro 2024 : Cole Palmer a égalisé à la 73^e minute face à l’Espagne, avant que l’équipe ne s’effondre à nouveau et ne concède une défaite 2-1.

    Sans une vraie confiance en soi, l’Angleterre continuera d’échouer. Cette réalité a été particulièrement dure à accepter en Corée du Sud et au Japon, car Eriksson détenait déjà toutes les clés. L’été prochain, la principale mission de Tuchel, avec un effectif tout aussi talentueux, sera de convaincre ses joueurs qu’ils méritentleur place sur la plus grande scène et de les libérer définitivement de leurs inhibitions. Ce n’est qu’alors que l’Angleterre tiendra enfin ses promesses.

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