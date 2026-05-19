HÉRITAGE : Comment les « perdants égocentriques » de l’Angleterre ont gâché leur plus grande chance de remporter un deuxième titre mondial en 2002 – et les leçons que Thomas Tuchel doit en tirer

Depuis son triomphe à domicile en 1966, l’Angleterre n’a connu que des déceptions en Coupe du monde. Les Three Lions ont d’abord été victimes de l’Argentine et de la « Main de Dieu » de Diego Maradona en quarts de finale de 1986, puis ont buté sur l’Allemagne en demi-finales quatre ans plus tard, au terme d’une prolongation épuisante. Ces deux mêmes adversaires les ont ensuite éliminés en huitièmes de finale en 1998 et 2010, tandis que le Portugal les a sortis en quarts en 2006.

Un véritable regain de confiance est enfin revenu en 2018 sous la houlette de Gareth Southgate, l’Angleterre ayant dépassé les attentes en atteignant les demi-finales, mais elle a de nouveau déçu en 2022 après avoir été propulsée parmi les favoris du tournoi, s’inclinant 2-1 en quarts de finale face à la France lors d’un match marqué par le pire penalty de la carrière de Harry Kane.

Les Three Lions ont pris part à onze éditions depuis 1966, manquant seulement les rendez-vous de 1974, 1978 et 1994, et signant leur plus mauvaise performance moderne en 2014, avec une sortie dès la phase de groupes. La malchance a certes joué, mais chaque génération a aussi failli, que ce soit en se paralysant dans les grands moments ou en échouant à reproduire en sélection les performances réalisées en club.

En 2002, les deux maux se combinèrent de manière impardonnable. Cette édition devait être celle où le football « rentrait à la maison » pour la deuxième fois. C’était du moins l’intime conviction de l’entraîneur Sven-Göran Eriksson, rentré de Corée du Sud et du Japon avec une équipe meurtrie et battue.

« Nous n’avons cessé de répéter à nos joueurs qu’avec l’effectif dont nous disposions, nous ne devions craindre personne et que, avec un peu de chance, nous pouvions aller au bout », a-t-il déclaré. « Je reste convaincu que nous aurions pu y parvenir. »

La peur les a envahis. On peut même parler de l’une des plus graves paralysies liées à la peur jamais observées chez une équipe d’élite du football international. Si le groupe actuel de Thomas Tuchel veut réussir là où celui d’Eriksson a échoué il y a 24 ans, il doit tirer les enseignements de cette incursion ratée en Extrême-Orient.