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Thomas Hindle

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HÉRITAGE : Comment le Canada, co-organisateur de la Coupe du monde 2026, a connu une renaissance lors de la Coupe du monde au Qatar

Voici « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations qui font de ce sport un phénomène mondial. Aujourd’hui, nous nous penchons sur la manière dont le Canada a cessé d’attendre la permission, a réappris à croire en lui et a transformé un rêve de Coupe du monde en un moment décisif – alors qu’une scène encore plus grande l’attend désormais chez lui.

Tout a commencé en 2019, lorsque le Canada a battu les États-Unis pour la première fois en 34 ans. Au lieu de mener l'équipe dans la célébration, l'entraîneur de l'époque, John Herdman, a montré aux Rouges une compilation d'une série d'« actes de sacrifice » accomplis par l'équipe.

Tout d’abord, il y a eu Jonathan David qui a pris en chasse Michael Bradley alors que celui-ci tentait de dicter le jeu. Puis, ce fut le banc canadien qui a réagi à une faute violente. Herdman a affirmé, à l’époque, que c’étaient ce genre de moments – ce genre d’intention – qui mèneraient le Canada à sa première Coupe du monde depuis 1986. Trois ans plus tard, il a eu raison.

Le Canada a accueilli la Jamaïque au BMO Field dans des conditions glaciales et a littéralement écrasé les Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan et Junior Hoilett ont marqué devant un stade comble par une température inférieure à zéro.

Le Canada, en tête des qualifications de la CONCACAF, était clairement favori. Beaucoup étaient venus en pensant simplement que l’inévitable allait enfin se réaliser, mais il fallait tout de même gagner. Et sous la neige de Toronto, Les Rouges se sont déchaînés.

C'était bien sûr le but de toutes les vidéos de Herdman. Il n'y avait pas de victoire totale tant que son pays ne s'était pas qualifié pour la Coupe du monde.

Herdman, qui s'était toujours opposé à déclarer la moindre victoire à aucun moment de son mandat, a finalement laissé libre cours à ses émotions lors d'une interview d'après-match : « Je pense que si nous nous soutenons tous les uns les autres... C'est le moment pour tout le monde de se rallier au football et de s'unir. Parce que nous pouvons devenir une puissance. Et c'est le moment. »

Ce match, disputé le 27 mars 2022, reste le plus célèbre de l’histoire de l’équipe nationale canadienne. Certes, ils avaient déjà participé à une Coupe du monde réduite auparavant, mais 1986 était une relique préhistorique comparée au football moderne. Ce fut un moment décisif, le jour où le Canada est redevenu une nation du football. Et depuis, ils n’ont plus regardé en arrière.

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    Un échec suivi d'une blessure

    Le Canada n’aurait vraiment pas dû se qualifier en 1986. Si la qualification de 2022 a été un exploit, alors sa participation 36 ans plus tôt relevait du miracle. Tous les membres de cette équipe n’étaient pas des footballeurs professionnels, et ceux qui l’étaient sortaient de la NASL, une ligue qui avait cessé ses activités en 1985.

    Seules deux nations de la CONCACAF s'étaient qualifiées pour la Coupe du monde à l'époque, et le Mexique étant déjà qualifié en tant que pays hôte, le Canada devait affronter le reste d'une région où les États-Unis n'étaient pas encore une puissance.

    Le Canada a facilement franchi le premier tour, puis s’est retrouvé dans un tournoi à la ronde face au Honduras et au Costa Rica – deux pays dotés d’une culture footballistique bien plus établie. Les Rouges ont arraché un précieux point au Costa Rica, avant de s’imposer 1-0 au Honduras grâce à un but marqué par George Pakos, un employé à temps plein dans le secteur gazier. Cela a donné lieu à un match décisif à domicile contre le Honduras, où une victoire suffisait pour se qualifier.

    Le Canada a fait salle comble dans un stade temporaire de 13 000 places à St. John’s, à Terre-Neuve, et a arraché une victoire 2-1 pour décrocher sa première qualification pour la Coupe du monde. Cette équipe, même avec un noyau de vétérans de la NASL et quelques joueurs qui avaient impressionné aux Jeux olympiques de 1984, manquait cruellement d’expérience. Elle avait même du mal à organiser des matchs de préparation.

    Comme le se souvient l’entraîneur-chef Tony Waiters : « Ce qu’on a fait, c’est qu’on a formé plus ou moins une équipe en devenir, et on allait à peu près partout où on nous payait pour venir et où on nous payait une fois sur place. On a donc fait une tournée en Afrique du Nord. On est aussi allés en Asie. On saisissait toute occasion de disputer un match qui rapportait de l’argent, pour pouvoir en reverser une partie dans les poches des joueurs. »

    Les bookmakers estimaient que le Canada avait peu de chances de marquer le moindre but, et ils ont eu raison puisque les Rouges ont été éliminés dès la phase de groupes sans marquer le moindre but. C’est là que la plupart des nations sont censées passer à la vitesse supérieure, l’ancienne génération inspirant la nouvelle à faire mieux. Au lieu de cela, le Canada a stagné.

    Il n’a pas réussi à se qualifier en 1990 après avoir perdu une série aller-retour contre le Guatemala, tandis que les campagnes de 1994 et 1998 ont connu le même échec. Une victoire inattendue à la Gold Cup en 2000 s’est quant à elle avérée n’être guère plus qu’un faux espoir.

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  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    Le rêve de Herdman

    Puis, à la fin des années 2010, un changement s'est opéré grâce à une nomination importante au poste d'entraîneur. Octavio Zambrano avait fait du bon travail lors de la Gold Cup 2017 en qualifiant le Canada pour la phase finale pour la première fois depuis 2009, mais lorsque Herdman s'est retrouvé disponible, la Fédération canadienne de soccer a sauté sur l'occasion.

    L'Anglais, très apprécié, avait obtenu de bons résultats avec l'équipe féminine du Canada, qu'il avait transformée en une véritable force sur la scène internationale, et son nom était alors associé à plusieurs postes de haut niveau, notamment celui de sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre. Canada Soccer tenait toutefois à garder Herdman et l'a nommé à la tête de l'équipe nationale masculine en janvier 2018, avec un contrat de huit ans aux conditions alléchantes.

    Sa mission était simple : reconstruire le football canadien. Et la tâche s'annonçait ardue. Les Rouges avaient le talent, mais étaient en plein désarroi.

    Herdman avait déjà supervisé une reconstruction avec l'équipe féminine et savait donc exactement comment s'y prendre pour reproduire son succès chez les hommes. Moins d'un an après avoir pris ses fonctions, il a affirmé que le Canada serait présent à la Coupe du monde 2022. Beaucoup, y compris les Américains, ont ricané. Ce type ne pouvait sûrement pas être sérieux ? Pourtant, les résultats ont commencé à arriver.

    Lorsqu’il est devenu évident que le Canada co-organiserait la Coupe du monde 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique, le rêve est devenu plus réaliste. Le fait que le Canada disposait d’une bonne équipe, emmenée par la jeune star du Bayern Munich Alphonso Davies et entourée de joueurs expérimentés, a également joué en sa faveur.

    Herdman était également un excellent meneur d’hommes, capable d’inspirer son équipe. « Je pense qu’à chaque minute de la journée, il nous fait un discours de motivation », a déclaré Lucas Cavallini après une victoire en 2019. « C’est pour ça qu’on est là. C’est pour ça qu’on accomplit des choses importantes. »

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    Se qualifier avec panache

    Au final, la qualification a semblé assez facile. Herdman a constitué une équipe solide autour de Davies, a donné du temps de jeu à un jeune attaquant, Jonathan David, et a convaincu plusieurs joueurs ayant la double nationalité de s'engager pour le Canada.

    L'identité de l'équipe a ainsi radicalement changé. Par le passé, le Canada était défensif, voire timide. Et même si Herdman ne cherchait pas à dominer tout le monde, il savait que la flexibilité tactique serait essentielle, d'autant plus qu'il disposait en Davies du meilleur arrière gauche du football mondial.

    En raison de son faible classement FIFA, le Canada a dû passer par un tour préliminaire pour atteindre le groupe de huit équipes qui allait décider des places pour la Coupe du monde. Il s’en est rapidement sorti, écrasant Haïti 4-0 sur l’ensemble des deux matchs pour se qualifier sans encombre pour une phase finale qui, sur le papier, semblait délicate, même avec trois places automatiques à prendre. Les États-Unis, avides de revanche après avoir raté la qualification pour 2018, semblaient revigorés sous la houlette de Gregg Berhalter, tandis que le Mexique semblait assuré de se qualifier. La troisième place semblait à prendre, même si le Costa Rica faisait figure de favori après son parcours mémorable jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2014.

    Le Canada a débuté par deux nuls, un point frustrant à domicile contre le Honduras suivi d’un résultat plus acceptable aux États-Unis. Il a ensuite facilement battu le Salvador, pris un point à l’Azteca contre le Mexique et trébuché sur un match nul et vierge contre la Jamaïque. Après cinq journées, les performances étaient bonnes – et le Canada était invaincu – mais il fallait commencer à transformer les nuls en victoires.

    S'en est suivie une impressionnante série de six victoires consécutives, marquée par des triomphes à domicile d'abord contre le Mexique, puis, surtout, contre les États-Unis. La première victoire a eu lieu sous une neige abondante à Edmonton, ce qui a conduit les fans sur les réseaux sociaux à surnommer le Commonwealth Stadium « l'Ice-teca ».

    Ces résultats ont pratiquement assuré la qualification automatique, et à l’approche du match contre la Jamaïque, le fait que le Canada ne se contente pas de se qualifier, mais termine en tête du groupe, semblait n’être qu’une formalité.

    « Maintenant, les gens y croient. Et c’est incroyable à quel point ils y croient. Et ça ne va faire que s’améliorer. Maintenant, nous voulons aller à la Coupe du monde et vraiment faire parler de nous », a déclaré le milieu de terrain Jonathan Osorio.

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    L'impact de la MLS

    Il convient de souligner l’impact qu’a eu la Major League Soccer sur les progrès du football canadien sous la houlette de Herdman. Certes, le sélectionneur est né en Angleterre et a fait ses armes en Nouvelle-Zélande, et il est vrai que le Canada disposait déjà d’une scène footballistique bien établie lorsqu’il a pris les rênes. Mais leur parcours vers la Coupe du monde n’aurait pas été possible sans la contribution de la MLS.

    Bien sûr, la MLS compte trois franchises au pays, dont le Toronto FC, qui a réalisé le triplé en 2017. Mais le vivier de joueurs canadiens était largement dominé par la MLS. Alors que Berhalter s'est détourné des talents nationaux au profit de noms européens pour son équipe américaine, Herdman s'est tourné vers la MLS pour trouver des solutions.

    Il a fait appel à 16 joueurs de la MLS au cours de la longue campagne de qualification du Canada, et à 10 pour les deux derniers matchs, avec quatre autres joueurs de cette équipe qui s'étaient formés en MLS avant de partir en Europe.

    Herdman a pu tirer parti d’un vivier de joueurs qui n’existait pas auparavant. Pendant des années, les talents canadiens devaient partir étudier dans des universités américaines pour avoir une chance de devenir professionnels. Mais dès 2007, lorsque le Toronto FC a rejoint la ligue en tant que franchise d’expansion, de réelles options se sont présentées – ainsi qu’un vivier plus accessible. Et même si cela n’a pas encore donné naissance à des stars nées au Canada – Davies n’a acquis une renommée mondiale qu’après être devenu titulaire au Bayern Munich –, ces équipes ont permis de constituer un effectif de grande valeur.

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    ne pas être à la hauteur

    Mais cela n’a pas suffi au Qatar. Le tirage au sort a été impitoyable pour le Canada, qui s’est retrouvé dans un groupe avec la Belgique, grande favorite, la Croatie, très expérimentée, et le Maroc, qui s’est révélé être la grande surprise du tournoi.

    Avant le tournoi, Herdman avait misé sur la réussite de son équipe : « Nous allons affronter des géants du football mondial, cela ne fait aucun doute, et nous sommes ici David. Mais David a toujours été destiné à battre Goliath, à condition de bien comprendre ses propres forces. »

    Une défaite serrée face à la Belgique a donné de l’espoir, et après que Davies eut inscrit le premier but du pays en Coupe du monde à la deuxième minute du match contre la Croatie, l’espoir était à son comble. Mais cela n’a pas duré. La Croatie a enchaîné quatre buts, puis le Maroc a écrasé le Canada lors du dernier match de groupe. Une fois de plus, ils n’ont pas réussi à marquer le moindre point et, après toute l’excitation de la qualification, ont vu tout s’effondrer. 

    À partir de là, les choses ont commencé à dégénérer. Herdman a mené le Canada jusqu’à la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023, mais la magie n’a pas opéré face aux États-Unis une fois sur place, et l’équipe a été éliminée en demi-finale. Herdman a ensuite quitté son poste en octobre 2023 pour prendre les rênes du Toronto FC, où il a connu d’énormes difficultés avant d’être contraint de démissionner en 2024, lorsqu’il est apparu clairement qu’il était sciemment impliqué dans le scandale de grande ampleur autour de Canada Soccer, qui avait été pris en flagrant délit d’utilisation de drones pour espionner les séances d’entraînement des adversaires. Herdman a été cité dans le rapport et a reçu un « avertissement écrit » pour avoir eu connaissance de la situation, bien qu'il ne soit pas clair s'il en était l'instigateur.

    Jesse Marsch, le successeur de Herdman, a affirmé par la suite qu’il « ne savait pas grand-chose de ce qui se passait », alors que sa refonte culturelle était déjà en cours.

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    Un avenir radieux ?

    Marsch est arrivé avec une rage au ventre sans pareille. Selon certaines rumeurs, l’Américain aurait été le favori pour le poste vacant d’entraîneur principal des États-Unis avant l’arrivée de Mauricio Pochettino, ce qui a poussé l’ancien entraîneur de Leeds United à mener une campagne de relations publiques acharnée au cours de laquelle il a longuement expliqué à quel point il avait été trompé par U.S. Soccer, pour lequel il avait autrefois travaillé en tant qu’entraîneur adjoint.

    Il a pris les rênes du Canada en mai 2024, à moins d’un mois de la Copa América, et malgré le talent de son effectif, le Canada semblait voué à être dominé par certaines des meilleures équipes d’Amérique du Sud. Au lieu de cela, il a mené Les Rouges jusqu’à une demi-finale inattendue, où ils ont été battus par l’Argentine, future vainqueure du tournoi.

    Depuis lors, le Canada n’a cessé de progresser. La Gold Cup 2025 a été une déception, mais lors de leurs matchs amicaux en vue de la Coupe du monde 2026, les Rouges se sont montrés difficiles à battre. Davies est en proie à des blessures, mais on espère qu’il sera en forme et prêt à l’action d’ici l’été, tandis que Marsch continue de tirer profit de la MLS, bien que d’une manière légèrement différente.

    Ce n'est un secret pour personne que Canada Soccer est à court d'argent, et la fédération a allégé le fardeau en demandant aux trois clubs canadiens de la MLS de contribuer au salaire de Marsch. L'entraîneur insiste sur le fait qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser les talents de la MLS en contrepartie, bien que cet arrangement souligne tout de même un sentiment d'unité à travers le pays, porté par les trois grands clubs qui y sont basés.

    Marsch s’est révélé être un entraîneur performant, mais il s’est vu confier la tâche peu enviable de succéder à une légende du football canadien. Il estime toutefois pouvoir réussir là où Herdman a échoué. Si 2022 a été le plus beau jour de l’histoire du football canadien, peut-être que, sous la houlette de Marsch, des jours encore meilleurs se profilent à l’horizon.

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