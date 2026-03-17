HÉRITAGE : Comment le Canada, co-organisateur de la Coupe du monde 2026, a connu une renaissance lors de la Coupe du monde au Qatar

Tout a commencé en 2019, lorsque le Canada a battu les États-Unis pour la première fois en 34 ans. Au lieu de mener l'équipe dans la célébration, l'entraîneur de l'époque, John Herdman, a montré aux Rouges une compilation d'une série d'« actes de sacrifice » accomplis par l'équipe.

Tout d’abord, il y a eu Jonathan David qui a pris en chasse Michael Bradley alors que celui-ci tentait de dicter le jeu. Puis, ce fut le banc canadien qui a réagi à une faute violente. Herdman a affirmé, à l’époque, que c’étaient ce genre de moments – ce genre d’intention – qui mèneraient le Canada à sa première Coupe du monde depuis 1986. Trois ans plus tard, il a eu raison.

Le Canada a accueilli la Jamaïque au BMO Field dans des conditions glaciales et a littéralement écrasé les Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan et Junior Hoilett ont marqué devant un stade comble par une température inférieure à zéro.

Le Canada, en tête des qualifications de la CONCACAF, était clairement favori. Beaucoup étaient venus en pensant simplement que l’inévitable allait enfin se réaliser, mais il fallait tout de même gagner. Et sous la neige de Toronto, Les Rouges se sont déchaînés.

C'était bien sûr le but de toutes les vidéos de Herdman. Il n'y avait pas de victoire totale tant que son pays ne s'était pas qualifié pour la Coupe du monde.

Herdman, qui s'était toujours opposé à déclarer la moindre victoire à aucun moment de son mandat, a finalement laissé libre cours à ses émotions lors d'une interview d'après-match : « Je pense que si nous nous soutenons tous les uns les autres... C'est le moment pour tout le monde de se rallier au football et de s'unir. Parce que nous pouvons devenir une puissance. Et c'est le moment. »

Ce match, disputé le 27 mars 2022, reste le plus célèbre de l’histoire de l’équipe nationale canadienne. Certes, ils avaient déjà participé à une Coupe du monde réduite auparavant, mais 1986 était une relique préhistorique comparée au football moderne. Ce fut un moment décisif, le jour où le Canada est redevenu une nation du football. Et depuis, ils n’ont plus regardé en arrière.