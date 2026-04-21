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Thomas Hindle

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HÉRITAGE : Comment David Beckham a donné ses lettres de noblesse à la MLS et a révolutionné le football américain

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Voici « Legacy », la série d'articles et de podcasts de GOAL qui compte à rebours jusqu'à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'esprit qui animent les nations qui façonnent le football mondial. Cette semaine, nous nous penchons sur le moment où la MLS a cessé de voir petit – parce qu'une icône mondiale a décidé de montrer l'exemple...

On disait qu’il « partait à Hollywood pour devenir une demi-star de cinéma ». C’est du moins ce qu’a déclaré Ramón Calderón, président du Real Madrid, pour expliquer le départ de David Beckham du club en janvier 2007. L’avenir du capitaine de l’équipe d’Angleterre au Bernabéu était menacé depuis des mois. Beckham n’était plus régulier sur le terrain, ayant perdu la confiance de Fabio Capello, et son départ était dans l’air depuis longtemps.

Calderón avait vu juste : l’arrivée de Beckham à Los Angeles pour signer un contrat de cinq ans avec le LA Galaxy s’est traduite par un événement fastueux. Incapable d’échapper à la culture de la célébrité qui accompagnait sa carrière depuis des années, le milieu anglais l’a cette fois pleinement assumée. Ce que ses détracteurs en Espagne brandissaient comme un reproche, il l’a récupéré en y ajoutant la juste dose de football.

Vue d’Europe, la décision a souvent été perçue comme une fuite, voire une retraite déguisée. Mais avec le recul, elle s’impose comme le choix d’un pionnier. Beckham voulait explorer de nouveaux horizons. Il y a un lien évident entre la coupe de cheveux en crête, les voitures de luxe, les lunettes de soleil et son arrivée à Los Angeles. Ce n’était pas un hasard : c’était tout à fait Beckham.

Pour les États-Unis, ce fut une aubaine. La Major League Soccer en était encore à ses balbutiements : un peu de stabilité, mais peu de qualité. Beckham n’était pas le point de départ, mais il s’est révélé le catalyseur dont la MLS avait besoin. Son arrivée a modifié la perception de la ligue et a contraint l’organisation à évoluer. La MLS ne pouvait plus se permettre de rester modeste ; elle devait voir plus grand, mieux se vendre et s’engager sur le long et ardu chemin vers la légitimité mondiale.


  • Real Madrid's British midfielder David BAFP

    Un choix judicieux au moment crucial

    En Europe, on reproche encore à Beckham d’avoir choisi de s’installer aux États-Unis. Son documentaire Netflix le confirme : certains le jugent toujours négativement pour avoir opté pour l’Amérique. Capello avait même affirmé que jouer en MLS compromettrait ses chances de figurer en équipe nationale d’Angleterre.

    À l’époque, la MLS restait confidentielle et l’avenir madrilène de Beckham incertain. Pourtant, le joueur était encore au sommet et pouvait s’engager dans n’importe quel grand club européen. Impossible, certes, de signer dans un autre club de Premier League tant son attachement à Manchester United était fort. Mais l’Italie, la France ou l’Allemagne constituaient des pistes crédibles, et il a d’ailleurs testé les deux premières par la suite.

    Tout bascule lors d’une rencontre décisive en 2006 : Tim Leiweke, alors copropriétaire du LA Galaxy, convainc le commissaire de la MLS Don Garber que Los Angeles est prête à frapper un grand coup en recrutant une star européenne. Pour lui, Beckham serait à la fois le fer de lance du Galaxy et le visage de l’ensemble du championnat. Quelques détails restent à peaufiner, mais Garber est déjà convaincu.

    Reste à déterminer le club d’accueil. Garber s’envole donc pour Madrid avec Leiweke et un autre dirigeant de la ligue afin de présenter un plan : Beckham sera le visage de leur championnat et ils lui offriront un salaire mirobolant.

    Tout indiquait Los Angeles : le style de vie de star de Beckham et la notoriété encore plus grande de son épouse Victoria. Garber, Beckham et Victoria se sont retrouvés autour d’un dîner pour affiner le projet. Âgé de 31 ans, l’international anglais s’est rapidement laissé convaincre.

    Beckham avait toujours eu un côté précurseur. La MLS a également insisté sur le fait que son contrat et ses revenus publicitaires s'élèveraient à plus de 250 millions de dollars. Ce chiffre était sans doute exagéré, mais l'idée était qu'il s'agissait d'un changement de rythme pour quelqu'un qui commençait peut-être à se lasser de la scène footballistique européenne.

    Beckham insiste toutefois : ce départ n’est pas un signe de retraite. « Je ne viens pas là-bas pour être une superstar. Je viens pour faire partie de l’équipe, pour travailler dur et, je l’espère, pour remporter des titres. Pour moi, c’est une question de football. Je viens pour faire la différence. Je viens pour jouer au football. »

    En janvier 2007, le dossier était bouclé : à l’expiration de son contrat madrilène, Becks s’en irait.

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  • David Beckham Announced As An LA Galaxy PlayerGetty Images Sport

    « La règle Beckham »

    Restez concentrés, car un obstacle de taille subsiste : le volet financier. À l’époque, la MLS, malgré son ambition, n’a pas les moyens de recruter Beckham. Lors de la première présentation du projet par Garber, le plafond salarial de la ligue – soit le budget global alloué à chaque effectif – se situe autour de 2 millions de dollars. Or Beckham perçoit, à lui seul et pour une seule saison au Real Madrid, près de cinq fois cette somme. Il faut donc faire bouger les lignes.

    Pour débloquer la situation, la ligue a donc modifié ses règlements financiers et créé la règle du « joueur désigné », rapidement surnommée « règle Beckham ». Cette mesure, à l’impact plus durable que la carrière de l’Anglais, autorisait chaque franchise à recruter des joueurs sans être soumise au plafond salarial habituel. Le Galaxy a immédiatement profité de cette brèche pour proposer un salaire annuel de 6,5 millions de dollars au capitaine des Three Lions.

    D’autres franchises ont rapidement emboîté le pas : le Chicago Fire, les New York Red Bulls et le FC Dallas ont dépensé sans compter dès la première année d’application de la mesure. Le D.C. United et le Sporting Kansas City ont suivi peu après. La star de l’équipe nationale américaine Claudio Reyna a rejoint les Red Bulls, tandis que la légende mexicaine Cuauhtémoc Blanco signait avec le Fire et que le Brésilien Denílson s’engageait à Dallas. Pour la première fois, la MLS pouvait attirer des noms connus.

    L’arrivée de Beckham suscite un engouement proche de la folie. Sa conférence de presse de présentation dure près de quatre heures, et Alexi Lalas, alors directeur général du Galaxy, affirme que la présence de Beckham mettra en lumière la ligue elle-même.

    « L’une des choses intéressantes que les gens vont, je pense, constater, c’est tout d’abord l’attention qu’il va attirer sur ce sport et sur le football américain. Les gens vont découvrir la qualité qui existe ici, et je reconnais pleinement que beaucoup de personnes en Angleterre n’ont pas une idée précise de ce qui se passe au sein de la Major League Soccer, sur le terrain ou en dehors », déclara Lalas. « Mais la réalité, c’est que nous avons déjà des équipes compétitives, des joueurs de talent et une ligue en plein essor. Nous pouvons toujours progresser, mais je n’hésiterais pas à comparer nos formations à certaines équipes de Premier League. »

    Reste l’effet « célébrité », dont Lalas reconnaîtra plus tard qu’il a pris le Galaxy par surprise. David et Victoria se fondent aussitôt dans le cercle des VIP et, en quelques semaines, fréquentent Tom Cruise et Will Smith.

    Ses nouveaux coéquipiers, comme Chris Klein, ont toutefois dû s’acclimater à cette soudaine exposition médiatique.

    « [Beckham] s’est montré gentleman et très courtois, soucieux de s’intégrer à l’équipe. Mais dès les premières semaines, nous nous sommes retrouvés invités aux soirées de Tom Cruise ou de Will Smith. C’était tout simplement un peu trop pour nous », a-t-il témoigné.

  • 2011 MLS Cup - PortraitsGetty Images Sport

    Un franc succès aux États-Unis

    Dax McCarty se souvient parfaitement de l’une de ses premières confrontations avec Beckham. Son équipe, le FC Dallas, affrontait le LA Galaxy lors d’une chaude journée d’été en 2008, et son coéquipier Adrian Serioux s’était donné pour mission de marquer à tout prix la star adverse. En tout début de première mi-temps, le Canadien a foncé crampons en avant, bien après que le ballon ait été joué, et a percuté Beckham de plein fouet. L’Anglais s’est relevé d’un bond et a immédiatement commencé à bousculer son adversaire.

    « Il a mis un tacle à Beckham qu’il n’oubliera pas de sitôt, je pense. C’était presque une agression et il a pris un carton rouge », raconte McCarty à GOAL. « [Beckham] s’est relevé d’un bond et s’est planté devant le gars… On voyait bien qu’il tenait à son match. »

    La scène illustrait parfaitement le message que Beckham martelait depuis des mois : il n’était pas venu en MLS pour se la couler douce. Passionné de football, il voulait prouver qu’il pouvait toujours performer à haut niveau. « Je veux changer l’histoire, vraiment », déclarait-il dès 2007.

    Sur le terrain, les résultats ont été mitigés : en cinq saisons, entrecoupées de prêts à l’AC Milan et de blessures, Beckham a disputé 117 matchs et inscrit 20 buts. Il a été sélectionné une seule fois dans le MLS Best XI, n’a jamais été nominé pour le titre de MVP et n’a jamais remporté le prix du Joueur de l’année du LA Galaxy.

    En coulisses, la tension était palpable : arrivé en fanfare, Beckham prit le brassard de capitaine des mains de Landon Donovan, icône du soccer américain, une décision que ce dernier reconnut plus tard comme une erreur.

    Reste que Beckham a bien remporté deux MLS Cups et deux Supporters’ Shields, contribuant à transformer un Galaxy en difficulté en candidat au titre. Son influence la plus marquée s’est toutefois exercée en dehors du terrain. Le Galaxy a vu ses ventes d’abonnements saisonniers s’envoler, a attiré des contrats de sponsoring majeurs et a propulsé les affaires des propriétaires. À l’échelle de la ligue, la fréquentation moyenne est passée d’environ 15 500 spectateurs l’année précédant l’arrivée de Beckham à 18 800 l’année de son départ.

    Si l’effet symbolique reste difficile à quantifier, sa simple présence a convaincu le monde du football qu’un niveau de compétition crédible existait hors d’Europe et d’Amérique du Sud. Certes, des stars comme Pelé avaient déjà porté les couleurs du New York Cosmos dans l’ancienne NASL, mais sans déclencher d’exode massif de joueurs de renom. La plupart des grands noms arrivés ensuite ont rejoint une MLS que Beckham avait contribué à légitimer.

    « C’est bon pour le jeu, c’est bon pour le sport dans ce pays », déclarait Beckham en 2011. « Thierry [Henry] et moi nous sommes affrontés parce que nous l’avons déjà fait pour Manchester United et Arsenal… Les gens vont donc en parler. Cela donne au football de ce pays beaucoup de visibilité dans différents pays. »

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    Miami, Messi et l’étape suivante

    Il ne manquait plus qu'une dernière pièce du puzzle. Dans le cadre de son contrat initial avec le Galaxy, Beckham s'était vu accorder le droit d'acquérir une franchise d'expansion à un prix réduit. À son arrivée, la MLS ne comptait que 13 équipes, la ligue se remettant encore de la disparition de deux clubs au début des années 2000. Au cours de sa carrière de joueur, six autres équipes ont rejoint la ligue. Dès le départ, tout laissait penser que Beckham finirait par devenir propriétaire d'un club.

    Les modalités étaient simples : il lui suffirait de débourser 25 millions de dollars, et tous les marchés étaient ouverts, hormis New York. Miami s’est donc imposée comme destination évidente : la ville possède de solides racines footballistiques, et une franchise précédente, le Miami Fusion, avait déjà testé le marché avant de disparaître. En 2014, Beckham a exercé son option et annoncé son intention d’implanter une équipe en Floride du Sud. L’opération était déjà jugée avantageuse, d’autant que le LAFC avait déboursé 110 millions de dollars pour sa place d’expansion à la même époque.

    Ses ambitions n’ont jamais été modestes : il voulait certes que le club, rebaptisé Inter Miami, soit compétitif, mais aussi qu’il incarne sa vision du football, perçue comme un spectacle axé sur les grandes stars.

    Nous voilà donc à l’été 2023. Lionel Messi se lasse de la vie à Paris. Il n’a jamais vraiment voulu rejoindre le Paris Saint-Germain après avoir dû quitter Barcelone en raison des problèmes financiers du club. Depuis des mois, les rumeurs d’un transfert en MLS circulent et, début août, elles se concrétisent.

    Si l’arrivée de Beckham en 2007 avait été une révolution, celle de Messi a provoqué un séisme. Miami l’a grassement rémunéré et lui aurait garanti une participation au capital du club à sa retraite. Ironie du sort, Beckham a offert à Messi ce que la MLS lui avait autrefois proposé : un avenir professionnel au-delà du terrain. Ainsi s’inscrit l’héritage de l’Anglais : premier à ouvrir la voie, il a changé les règles. Près de deux décennies plus tard, le plus grand joueur du monde a suivi la trajectoire qu’il a contribué à tracer.

    À son arrivée, Don Garber avait présenté le transfert en termes grandioses : « David Beckham est une icône sportive mondiale qui transcendera le football en Amérique. Sa décision de poursuivre sa carrière légendaire en Major League Soccer témoigne du fait que l’Amérique est en train de devenir rapidement une véritable « nation du football », avec la MLS en son cœur. » Près de vingt ans plus tard, Garber avait vu juste.