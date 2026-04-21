HÉRITAGE : Comment David Beckham a donné ses lettres de noblesse à la MLS et a révolutionné le football américain

On disait qu’il « partait à Hollywood pour devenir une demi-star de cinéma ». C’est du moins ce qu’a déclaré Ramón Calderón, président du Real Madrid, pour expliquer le départ de David Beckham du club en janvier 2007. L’avenir du capitaine de l’équipe d’Angleterre au Bernabéu était menacé depuis des mois. Beckham n’était plus régulier sur le terrain, ayant perdu la confiance de Fabio Capello, et son départ était dans l’air depuis longtemps.

Calderón avait vu juste : l’arrivée de Beckham à Los Angeles pour signer un contrat de cinq ans avec le LA Galaxy s’est traduite par un événement fastueux. Incapable d’échapper à la culture de la célébrité qui accompagnait sa carrière depuis des années, le milieu anglais l’a cette fois pleinement assumée. Ce que ses détracteurs en Espagne brandissaient comme un reproche, il l’a récupéré en y ajoutant la juste dose de football.

Vue d’Europe, la décision a souvent été perçue comme une fuite, voire une retraite déguisée. Mais avec le recul, elle s’impose comme le choix d’un pionnier. Beckham voulait explorer de nouveaux horizons. Il y a un lien évident entre la coupe de cheveux en crête, les voitures de luxe, les lunettes de soleil et son arrivée à Los Angeles. Ce n’était pas un hasard : c’était tout à fait Beckham.

Pour les États-Unis, ce fut une aubaine. La Major League Soccer en était encore à ses balbutiements : un peu de stabilité, mais peu de qualité. Beckham n’était pas le point de départ, mais il s’est révélé le catalyseur dont la MLS avait besoin. Son arrivée a modifié la perception de la ligue et a contraint l’organisation à évoluer. La MLS ne pouvait plus se permettre de rester modeste ; elle devait voir plus grand, mieux se vendre et s’engager sur le long et ardu chemin vers la légitimité mondiale.



