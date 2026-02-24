Goal.com
Salvador Pérez et Carlos Martínez

2010, l'année du Real Madrid et de Barcelone en équipe nationale : Est-ce désormais le moment du Barça ?

En 2010, la Roja régnait grâce au Real et au Barça. Seize ans plus tard, la Catalogne peut-elle redevenir son cœur ?

Bienvenue dans Legacy, la série de GOAL qui lance le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'âme des nations qui définissent le football mondial.

Dans cet épisode, inspiré d'un récit de Salvador Pérez et Carlos Martínez, nous revisitons un moment où deux clubs sont devenus une seule nation. En 2010, l'Espagne régnait sur le monde, et sa couronne a été forgée à Barcelone et à Madrid. Le style de l'un, la force de l'autre, fusionnés dans un mélange parfait. Seize ans plus tard, alors qu'une nouvelle génération émerge en Catalogne, la question revient : Barcelone peut-il redevenir le cœur de la Roja ?

2010 - une année qui résonne encore dans le cœur des fans de football espagnols. Barcelone et le Real Madrid dominaient la scène mondiale, non seulement au niveau des clubs mais aussi au sein de l'équipe nationale. La Coupe du Monde en Afrique du Sud a vu l'Espagne sacrée championne du monde, et une grande partie de ce succès reposait sur les épaules des joueurs de ces deux géants de la Liga.

Ce fut une année de talent, de stratégie et de vision. L'Espagne a prouvé que la bonne combinaison de philosophie de jeu, de qualité individuelle et de cohésion collective pouvait dominer le monde. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que nous approchons du Mondial 2026, une question résonne à travers la Catalogne et toute l'Espagne : est-ce le moment du Barça ? Le club catalan peut-il se consolider comme la meilleure équipe d'Europe et redevenir l'épine dorsale de la sélection espagnole ? Pour répondre à cela, nous devons voyager dans le passé, analyser le présent et nous projeter vers l'avenir.

    Les fondations d'une équipe championne

    Pour comprendre l'impact de Barcelone et du Real Madrid en 2010, il faut regarder de près l'équipe nationale espagnole. Douze des 19 joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde venaient de ces deux clubs. Cette concentration de talent a permis à l'Espagne de pratiquer un football équilibré et dominant, avec une identité claire.

    Du côté du Real Madrid, les piliers étaient Iker Casillas, un gardien aux réflexes surnaturels et au leadership indiscutable ; Sergio Ramos, un défenseur à la présence imposante, capable de diriger depuis l'arrière et de surgir dans les moments clés ; Raúl Albiol et Álvaro Arbeloa, des pièces tactiques fiables apportant l'équilibre ; et Xabi Alonso, un maestro au milieu de terrain capable de contrôler le tempo du match par sa vision et la précision de ses passes.

    Du côté de Barcelone, l'influence était tout aussi décisive, composée de Víctor Valdés, un gardien connu pour sa sécurité et sa relance propre ; Carles Puyol, le cœur de l'équipe, exemple d'effort et d'engagement ; Gerard Piqué, un défenseur central doté d'une intelligence tactique et de qualités de leader ; Sergio Busquets, le pivot parfait, responsable de la récupération et de la distribution du jeu ; Xavi Hernández et Andrés Iniesta, les architectes du Tiki-Taka, capables de gérer la possession, de générer des espaces et de contrôler le rythme du match ; et Pedro, un ailier rapide doté d'une grande capacité de finition, capable de changer le cours d'un match en quelques secondes.

    Vicente del Bosque a su combiner le meilleur des deux mondes : la précision et le contrôle de Barcelone avec la force et la solidité de Madrid. L'Espagne contrôlait la possession, pressait sur tout le terrain et capitalisait sur chaque erreur adverse. Cette combinaison rendait l'Espagne pratiquement inarrêtable.

    Le titre mondial n'était pas une coïncidence ; c'était le résultat d'une planification méticuleuse, d'un talent de classe mondiale et d'un style de jeu parfaitement exécuté. Pour Barcelone, cette saison 2010 a marqué le début d'une ère dorée que le club cherche aujourd'hui à répliquer, cette fois avec de jeunes joueurs espagnols en route vers le Mondial 2026.

    Établir la norme

    Pendant que l'équipe nationale triomphait, Barcelone était la référence absolue du football de club. Les Blaugranas venaient de réaliser un sextuplé historique en 2009, remportant la Liga, la Copa del Rey, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs. Bien qu'ils n'aient pas remporté une autre Ligue des Champions en 2010, le club a maintenu son statut de leader mondial.

    Leur football n'était pas seulement efficace, il était aussi magnifique. Chaque passe, chaque mouvement, chaque transition reflétait une philosophie qui alliait beauté et précision. Ce style a transformé Barcelone en modèle pour le monde entier.

    Cependant, il y avait un défi à surmonter : leur dépendance à Lionel Messi. Son génie était indéniable, mais le départ de joueurs locaux capables d'assumer le leadership laissait le club vulnérable à long terme. Il était évident que pour maintenir son hégémonie, Barcelone devait développer de jeunes talents espagnols capables de diriger et de soutenir le projet au-delà de Messi.

    Barcelone avait renforcé son effectif avec des recrues d'élite comme Maxwell de l'Inter, Dmytro Chygrynskiy du Shakhtar Donetsk, mais leur signature phare fut Zlatan Ibrahimović, transféré de l'Inter pour 49 millions d'euros plus Samuel Eto'o, ce qui en faisait le transfert le plus cher de l'histoire du club.

    De plus, Pep Guardiola continuait sur sa lancée en utilisant de jeunes joueurs prometteurs comme Pedro et Jeffrén Suárez.

    La chute post-Messi

    Le départ de Messi a marqué une période complexe pour Barcelone. La présence de l'Argentin avait masqué certains problèmes structurels : la transition entre les générations, l'intégration des jeunes talents et la stabilité financière du club.

    « J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière ici et que je voulais rester », confiait Messi à GOAL dans une interview exclusive mondiale en 2020. « Je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à construire la légende de Barcelone. La vérité, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de projet ni rien ; ils ne font que jongler et colmater les brèches au fur et à mesure. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pensé à ce qui est le mieux pour ma famille et pour le club. »

    Dans les années qui ont suivi, Barcelone a subi des hauts et des bas sportifs et financiers. La Ligue des Champions est devenue insaisissable, la Liga plus disputée, et l'équipe nationale espagnole a commencé à diversifier ses convocations. Le manque d'une génération consolidée d'Espagnols dans l'équipe première du Barça a exposé des vulnérabilités longtemps cachées par l'éclat de Messi.

    Ce fut une leçon sévère sur la nécessité d'une planification stratégique et d'un développement durable des talents locaux, sans dépendre de stars individuelles. La chute a également testé la résilience du club et de ses fans, qui ont vu une ère dorée toucher à sa fin.

    Reconstruction et rédemption

    L'arrivée de Hansi Flick a changé la trajectoire du club. En se concentrant sur le talent espagnol, la discipline tactique et la projection internationale, Barcelone a commencé à montrer des signes de rétablissement.

    La saison 2024–25 est devenue un exemple de rédemption et de résilience. Malgré les problèmes financiers et les limitations de l'effectif, l'équipe a fait preuve de cohésion, de créativité et de compétitivité. Sous Flick, Barcelone a remporté la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne, battant son éternel rival, le Real Madrid, dans chacun de ces tournois. Le message était clair : le club catalan était redevenu un protagoniste.

    Il était presque impensable que l'une des figures clés de ce retour au premier plan soit Wojciech Szczęsny. Après une blessure de Marc-André ter Stegen, Barcelone a sorti le gardien polonais de sa retraite. Connu pour son style de vie controversé qui reflétait souvent ses performances sur le terrain, Szczęsny est resté invaincu après son retour, devenant l'un des piliers inattendus de l'équipe.

    Mais l'histoire n'a pas manqué de drame. En Ligue des Champions, Barcelone a atteint les demi-finales où il a affronté l'Inter dans une double confrontation déjà considérée comme l'une des plus iconiques des temps récents. Malgré l'élimination, l'équipe a montré du caractère, de l'intensité et des moments de football de haut niveau, prouvant qu'elle était à nouveau prête à rivaliser avec l'élite européenne.

    Historiquement, Barcelone et le Real Madrid ont été bien plus que des clubs ; ils sont le cœur du football espagnol. Ils ont toujours fourni la majorité des joueurs à l'équipe nationale, et leurs performances influencent directement la qualité de la Roja.

    Cette dépendance mutuelle crée un équilibre délicat ; la compétition entre les deux clubs garantit que les standards des joueurs restent élevés, et le succès de l'un renforce l'équipe nationale. Si Barcelone ou le Real Madrid traverse une crise sportive ou institutionnelle, l'Espagne le ressent sur la scène internationale. C'est pourquoi la renaissance de Barcelone sous Flick a un effet positif non seulement sur le club, mais aussi sur les aspirations de la Roja pour 2026.

    Le Barça, nouvelle épine dorsale

    Tout comme en 2010, Barcelone cherche à être l'épine dorsale de l'Espagne. La combinaison de jeunes talents et d'une philosophie de jeu claire pourrait fournir à l'Espagne un noyau solide pour le Mondial 2026, mené par Pedri et Gavi, responsables du contrôle au milieu, de la conservation du ballon et de l'impulsion offensive ; Dani Olmo, un joueur créatif capable de surgir de la deuxième ligne ; Ferran Torres et Lamine Yamal, apportant déséquilibre offensif et capacité de but ; et Joan García, devenu une assurance entre les poteaux et un leader depuis l'arrière.

    Des trois joueurs barcelonais présents à l'Euro 2008, Del Bosque a porté ce nombre à huit en Afrique du Sud deux ans plus tard, dont sept titulaires en finale contre les Pays-Bas. Ce sont les deux défenseurs centraux, un pivot, deux milieux et deux attaquants du Barcelone de Guardiola qui ont débuté le match le plus important de l'histoire du football espagnol, jouant le Tiki-Taka comme ils le faisaient chaque week-end.

    Xavi et Busquets ont révolutionné le milieu de terrain, brillant par une efficacité de passe remarquable, complétés par les montées rageuses de Puyol et la présence d'Iniesta et Piqué.

    La Roja avait une identité inimitable, où la possession du ballon et les transitions rapides étaient primordiales tout au long du tournoi, renforcées par une qualité technique absolue. L'Espagne prenait l'initiative et déployait un football merveilleux mené par Iniesta.

    L'objectif est clair : répliquer la formule de 2010 avec les joueurs de Barcelone, assurant alchimie, compréhension tactique et une forte identité collective permettant à l'Espagne de rivaliser au plus haut niveau.

    Signes de consolidation et de projection

    La saison 2024–25 a montré plusieurs signes de consolidation à Barcelone, incluant la performance sportive, la gestion institutionnelle et la projection internationale, avec des joueurs comme Pedri, Gavi et Yamal attirant l'attention mondiale, renforçant la marque Barcelone et son influence sur l'équipe nationale espagnole.

    Ce panorama montre que Barcelone ne cherche pas seulement à répéter les gloires passées, mais aussi à construire une ère dorée durable, basée sur le talent espagnol et une philosophie de football cohérente.

    En 2010, Xavi et Iniesta contrôlaient le milieu, tandis que Pedri et Gavi remplissent ce rôle aujourd'hui ; Puyol et Piqué menaient la défense, alors que García émerge désormais comme un leader défensif moderne ; Pedro et Villa apportaient l'étincelle offensive là où, pour 2026, Yamal et Ferran occupent des fonctions similaires.

    Ces parallèles montrent que le Barcelone d'aujourd'hui cherche à répliquer la formule du succès, adaptée au football moderne, avec des joueurs espagnols prêts à mener l'équipe nationale vers 2026.

    Le test ultime

    La Coupe du Monde 2026 sera le test ultime. Barcelone aspire à se consolider une fois de plus comme la fondation de l'Espagne, fournissant des joueurs qui partagent une identité tactique et peuvent exécuter la stratégie avec précision.

    Si Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran et García atteignent leur meilleure forme, l'Espagne pourrait avoir une équipe cohésive, créative et compétitive, capable de reconquérir la domination entamée en 2010.

    La planification est essentielle pour maintenir l'identité, protéger les jeunes talents et assurer que le club reste compétitif au niveau européen. Ce n'est qu'ainsi que la Roja aura un noyau solide pour rivaliser au plus haut niveau.

    2010 fut historique : le Real Madrid et Barcelone dominaient le football de club et de sélection, laissant un héritage indélébile. La combinaison des styles, du talent et de la vision tactique a porté l'Espagne au sommet du football mondial.

    Aujourd'hui, Barcelone fait face à un défi similaire en se reconstruisant après le départ de Messi tout en surmontant ses problèmes financiers et en consolidant le jeune talent espagnol. Avec Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran et García, le club a les outils pour écrire un nouveau chapitre doré où il domine l'Europe et fournit la base de l'équipe nationale au Mondial 2026.

    La question demeure : est-ce le moment du Barça ? La réponse dépendra de la gestion sportive, tactique et économique. L'excitation est palpable, et le monde regarde. L'horloge tourne, le Mondial 2026 approche, et l'histoire semble prête à se répéter. Cette fois, les protagonistes seront de jeunes Espagnols, prêts à ramener Barcelone et l'Espagne au sommet.

