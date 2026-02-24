2010, l'année du Real Madrid et de Barcelone en équipe nationale : Est-ce désormais le moment du Barça ?

Bienvenue dans Legacy, la série de GOAL qui lance le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l'âme des nations qui définissent le football mondial.

Dans cet épisode, inspiré d'un récit de Salvador Pérez et Carlos Martínez, nous revisitons un moment où deux clubs sont devenus une seule nation. En 2010, l'Espagne régnait sur le monde, et sa couronne a été forgée à Barcelone et à Madrid. Le style de l'un, la force de l'autre, fusionnés dans un mélange parfait. Seize ans plus tard, alors qu'une nouvelle génération émerge en Catalogne, la question revient : Barcelone peut-il redevenir le cœur de la Roja ?

2010 - une année qui résonne encore dans le cœur des fans de football espagnols. Barcelone et le Real Madrid dominaient la scène mondiale, non seulement au niveau des clubs mais aussi au sein de l'équipe nationale. La Coupe du Monde en Afrique du Sud a vu l'Espagne sacrée championne du monde, et une grande partie de ce succès reposait sur les épaules des joueurs de ces deux géants de la Liga.

Ce fut une année de talent, de stratégie et de vision. L'Espagne a prouvé que la bonne combinaison de philosophie de jeu, de qualité individuelle et de cohésion collective pouvait dominer le monde. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, alors que nous approchons du Mondial 2026, une question résonne à travers la Catalogne et toute l'Espagne : est-ce le moment du Barça ? Le club catalan peut-il se consolider comme la meilleure équipe d'Europe et redevenir l'épine dorsale de la sélection espagnole ? Pour répondre à cela, nous devons voyager dans le passé, analyser le présent et nous projeter vers l'avenir.