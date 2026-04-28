HÉRITAGE : Autrefois unique espoir du Brésil en Coupe du monde, Neymar sera-t-il du voyage en 2026 ?

Les mains sur les hanches, le regard perdu dans le lointain. Des larmes de tristesse et de douleur. Malgré ses huit buts en Coupe du monde, qui le placent à égalité avec Rivaldo et devant des légendes comme Rivellino, Bebeto, Romario et Garrincha au classement des meilleurs buteurs brésiliens de l’histoire, l’image qui reste de Neymar dans la plus grande compétition n’est pas celle d’une célébration. Cette image de mélancolie résume les campagnes décevantes du Brésil durant ces 24 longues années de disette depuis le titre de 2002.

Impossible toutefois d’imputer à lui seul le poids d’un quart de siècle sans titre : il n’était pas présent en 2006 ni en 2010. Considéré comme le plus grand talent brésilien depuis Ronaldinho, il n’a pas non plus hérité du flambeau d’un aîné. Aucune scène symbolique n’a jamais vu une légende lui transmettre le flambeau, à l’image de ce que Pelé avait fait pour Rivellino ou Romario pour Ronaldo.

Quand il a revêtu pour la première fois le mythique maillot jaune en 2010, il a découvert un trône vacant – ou plutôt plusieurs. Presque par hasard, une rupture avec la tradition avait laissé une équipe nationale, autrefois débordante de leaders offensifs, soudainement à la dérive. Ronaldinho et Adriano étaient sur le déclin, et Kaká n’était plus jamais le même après une série de blessures à la hanche. N’ayant personne d’autre prêt à partager ce fardeau, Neymar n’avait d’autre choix que de rassembler toute cette responsabilité en un seul règne.

C’était la seule voie possible, mais aussi le début du problème.

Entre 2014 et 2022, la flamme des espoirs brésiliens a survécu grâce à la simple présence d’un homme, comme si la sélection la plus titrée de l’histoire s’était transformée en un modeste club européen ne voyant éclore un génie qu’une fois par génération.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Neymar n’est plus le joueur dominant qu’il était. Toujours vénéré, il a toutefois vu son rôle évoluer au sein d’une sélection brésilienne qui aborde le tournoi nord-américain avec plusieurs incertitudes.