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Tauan Ambrosio

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HÉRITAGE : Autrefois unique espoir du Brésil en Coupe du monde, Neymar sera-t-il du voyage en 2026 ?

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Découvrez « Legacy », le podcast et la série documentaire de GOAL qui accompagnent le compte à rebours avant la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations qui façonnent le football mondial. Cette semaine, nous analysons l’ascension, les fractures, l’aura déclinante et les nouveaux talents encore dans l’ombre au Brésil, ainsi que la question qui domine ce cycle de Coupe du monde : que reste-t-il à Neymar – et à une sélection qui, depuis vingt ans, s’appuie sur lui ?

Les mains sur les hanches, le regard perdu dans le lointain. Des larmes de tristesse et de douleur. Malgré ses huit buts en Coupe du monde, qui le placent à égalité avec Rivaldo et devant des légendes comme Rivellino, Bebeto, Romario et Garrincha au classement des meilleurs buteurs brésiliens de l’histoire, l’image qui reste de Neymar dans la plus grande compétition n’est pas celle d’une célébration. Cette image de mélancolie résume les campagnes décevantes du Brésil durant ces 24 longues années de disette depuis le titre de 2002.

Impossible toutefois d’imputer à lui seul le poids d’un quart de siècle sans titre : il n’était pas présent en 2006 ni en 2010. Considéré comme le plus grand talent brésilien depuis Ronaldinho, il n’a pas non plus hérité du flambeau d’un aîné. Aucune scène symbolique n’a jamais vu une légende lui transmettre le flambeau, à l’image de ce que Pelé avait fait pour Rivellino ou Romario pour Ronaldo.

Quand il a revêtu pour la première fois le mythique maillot jaune en 2010, il a découvert un trône vacant – ou plutôt plusieurs. Presque par hasard, une rupture avec la tradition avait laissé une équipe nationale, autrefois débordante de leaders offensifs, soudainement à la dérive. Ronaldinho et Adriano étaient sur le déclin, et Kaká n’était plus jamais le même après une série de blessures à la hanche. N’ayant personne d’autre prêt à partager ce fardeau, Neymar n’avait d’autre choix que de rassembler toute cette responsabilité en un seul règne.

C’était la seule voie possible, mais aussi le début du problème.

Entre 2014 et 2022, la flamme des espoirs brésiliens a survécu grâce à la simple présence d’un homme, comme si la sélection la plus titrée de l’histoire s’était transformée en un modeste club européen ne voyant éclore un génie qu’une fois par génération.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Neymar n’est plus le joueur dominant qu’il était. Toujours vénéré, il a toutefois vu son rôle évoluer au sein d’une sélection brésilienne qui aborde le tournoi nord-américain avec plusieurs incertitudes.

  • Brazil v Chile: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Combler le vide

    Lorsqu’il a fait ses débuts avec le Brésil en 2010, Neymar suscitait déjà d’énormes attentes. Il incarnait une génération prometteuse censée ouvrir une nouvelle ère de panache et de créativité au sein de la Seleção, après l’élimination de l’équipe, alors dirigée par Dunga et axée sur la discipline, par les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde 2010. Le problème était que les vétérans appelés à soutenir cet effort de reconstruction n’étaient pas du même calibre que les grandes stars du passé récent.

    Neymar n’a véritablement endossé le maillot floqué du mythique n°10 qu’en 2013, lorsque Luiz Felipe Scolari, le sélectionneur sacré en 2002, a fait son retour surprise pour préparer le Mondial à domicile. Les autres jeunes espoirs, dont Ganso et Alexandre Pato, n’ont jamais confirmé les attentes, tandis que Lucas Moura n’a pas non plus réussi à convaincre.

    Voir le meilleur joueur brésilien endosser le numéro immortalisé par Pelé envoyait un message clair : l’équipe tournait autour de lui. Si Scolari martelait que « Neymar n’a pas à décider seul du sort du match ; il doit jouer pour l’équipe », l’évidence sautait aux yeux : la Selecao était bien l’affaire de son numéro 10. Or, si l’on s’attendait à ce qu’une superstar assume le rôle principal, le vrai problème était qu’aucun autre attaquant ne parvenait à se hisser à sa hauteur.

    Pour mieux mesurer cette réalité, rappelons que, en 1958, Pelé, alors adolescent, était devenu une star mondiale, mais Garrincha s’était révélé tout aussi décisif, tandis que le meilleur joueur du tournoi selon la FIFA était Didi. En 1962, le groupe restait inchangé : Garrincha brillait à nouveau, et un jeune Amarildo remplaçait Pelé, blessé.

    En 1970, Pelé pouvait s’appuyer sur Jairzinho, Rivellino, Gerson et Tostão ; en 1994, Bebeto et Romário formaient un duo complémentaire ; en 2002, Ronaldo et Rivaldo brillaient ensemble. Jamais la Seleção n’a reposé sur un seul homme, pas même Pelé.

    À 22 ans, Neymar a brillé lors du Mondial 2014, étincelant par son talent et sa capacité à porter l’équipe malgré la pression de jouer à domicile dans un climat politique tendu. Ce fardeau n’était pas destiné aux âmes sensibles. Dès 2013, la presse, à linstar d’O Globo, parlait même de « Neymar-dépendance », rappelant que, avant la demi-finale contre l’Allemagne, seul le numéro 10 semblait capable de faire basculer les matchs.

    Sur les dix buts brésiliens avant cette rencontre, il avait directement participé à la moitié (quatre réalisations, une passe décisive). Mais un tacle violent du Colombien Juan Camilo Zuniga en quart de finale le blessa au dos et l’écarta du reste de la compétition. Privée de son seul génie, la Seleção fut balayée 7-1 par l’Allemagne en demi-finale, la plus cuisante défaite de l’histoire d’une grande nation du ballon rond.

    Sa disparition, ce soir-là à Belo Horizonte, a accentué l’ombre de la « Neymar-dependencia », expression qui allait hanter la Seleção durant les huit années suivantes.

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  • FBL-WC-2018-MATCH53-BRA-MEXAFP

    Le prince qui n'a pas accédé au trône

    À l’approche de la Coupe du monde 2018 en Russie, l’expression ne servait plus à célébrer les exploits de Neymar, mais à exprimer la crainte de voir le Brésil privé de son joueur phare.

    En 2017, il avait réalisé le transfert le plus cher de l’histoire du football, quittant Barcelone pour devenir la figure de proue incontestée du Paris Saint-Germain. En France, blessures et polémiques se sont succédé à un rythme soutenu. La plus grave, début 2018, a donné aux Brésiliens une leçon express sur les os métatarsiens plutôt que sur les schémas offensifs.

    Loin d’être à 100 % de ses capacités pour le Mondial, il a surtout posé un problème d’attitude. Tellement à fleur de peau qu’il a fondu en larmes après une victoire aisée contre le Costa Rica en phase de groupes, puis encore face au Mexique en huitièmes malgré un but marqué, il a surtout laissé l’image d’un joueur transformé en mème planétaire, s’écroulant avec une théâtralité exagérée à chaque faute sifflée.

    Partout dans le monde, adultes, enfants et même personnes âgées se sont filmés en train de se rouler par terre pour imiter ses réactions. Neymar était devenu la cible des moqueries adverses, et, par ricochet, c’est l’image du Brésil qui s’en est trouvée écornée.

    Aucun coéquipier n’a alors réussi à prendre le relais, et la Seleção a été éliminée en quarts de finale par la Belgique, un jour sans pour sa star. La « génération dorée » des Diables Rouges, menée par Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, a alors démontré une puissance offensive plus décisive et mieux organisée que celle des Auriverdes. Si l’élimination de 2018 n’a pas été aussi cuisante que celle de 2014, Neymar est cette fois rentré avec une image ternie.

  • FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KORAFP

    Fin de la « dépendance à Neymar »

    Au fil des années suivantes, le Brésil semblait enfin se libérer de sa « dépendance à Neymar » en remportant la Copa América 2019 sans son numéro 10, blessé. Mais, au-delà des pépins physiques, la vie personnelle du joueur commençait à peser davantage que jamais sur l’ambiance au sein de l’équipe nationale. Pourtant, malgré son engagement indéniable en Seleção, où il continue de marquer et de faire briller ses partenaires, les controverses extra-sportives éclipsent de plus en plus son talent.

    Au cœur de ce tumulte, quelques lueurs d’espoir apparaissent. En 2022, le but victorieux de Vinicius Jr en Ligue des champions avec le Real Madrid face à Liverpool symbolise l’émergence d’un nouveau protagoniste brésilien, tandis que Rodrygo joue aussi un rôle clé chez les Blancos durant cette saison. Il est toutefois encore trop tôt pour tourner définitivement la page.

    Arrivé au Qatar en pleine possession de ses moyens pour le Mondial 2022, Neymar s’est toutefois tordu la cheville lors de la victoire initiale contre la Serbie. Richarlison a alors semblé prêt à endosser le rôle de numéro 9, inscrivant un doublé, tandis que Vinicius distillait une passe décisive.

    Privée de son génie, la Seleção a tout de même battu la Suisse 1-0 grâce à Casemiro, sans la panique habituelle mais avec une tension toujours palpable.

    La victoire écrasante 4-1 contre la Corée du Sud en huitièmes de finale a ravi les supporters. Portée par la nouvelle génération et un Vinicius des grands soirs, la Seleção a aussi pu compter sur Neymar, auteur d’un but et d’une passe décisive. Le talisman était de retour, non seulement comme buteur, mais aussi comme mentor. Celui qui avait longtemps évolué comme un samouraï sans maître endossait enfin le rôle de guide pour les jeunes attaquants brésiliens.

    Un bref instant, tout semblait revenu à la normale. Mais le football offre rarement des contes de fées.

  • Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Le poste est toujours à pourvoir.

    Lors du quart de finale de 2022 contre la Croatie, Neymar a marqué en prolongation et a célébré son but comme si la rédemption était enfin arrivée. La demi-finale semblait à portée de main, cette fois-ci avec lui sur le terrain.

    Mais, quelques instants plus tard, le vétéran aux dix numéros fut stupéfait de voir ses partenaires monter au lieu de conserver leur position défensive. « Pourquoi vous montez ? », a-t-il hurlé durant les dernières minutes. La Croatie a aussitôt contre-attaqué et égalisé, envoyant la rencontre aux tirs au but. Programmé comme cinquième tireur par le sélectionneur Tite pour éventuellement transformer la sentence finale, Neymar n’a jamais eu l’occasion de s’élancer : avant même son tour, Rodrygo et Marquinhos avaient déjà manqué leur tentative.

    Le Brésil était éliminé une nouvelle fois en quarts de finale, repoussant encore le rêve d’un sixième titre et prolongeant la disette à 24 ans, soit l’écart exact entre 1970 et 1994. Les larmes de Neymar ce soir-là traduisaient la crainte que cette rencontre n’ait été sa dernière chance en Coupe du monde – une crainte peut-être fondée.

    Le cycle menant à 2026 a confirmé le déclin de Neymar au plus haut niveau. Il a bouclé la saison 2022-2023 au PSG, un club déjà tourné vers Kylian Mbappé, avant d’être transféré à l’Al-Hilal, en Arabie saoudite. Aucun club européen ne le jugeait plus rentable, et, à 31 ans, il empruntait une voie généralement réservée aux joueurs en fin de carrière. Même là-bas, il a rarement été aligné.

    Sous le maillot auriverde, il a tout de même ajouté deux buts – inscrits lors d’une victoire 5-1 contre la Bolivie en qualifications – portant son total à 79 et lui permettant de dépasser Pelé au sommet des buteurs brésiliens. Une marque plus symbolique qu’autre chose, tant ses apparitions sont devenues rares.

    En octobre 2023, il se déchire les ligaments du genou et reste éloigné des terrains pendant douze mois. De retour à la compétition, il se blesse à nouveau lors de son septième match avec Al-Hilal et quitte prématurément le championnat saoudien. Après un retour émouvant à Santos, il reste toutefois deux ans sans porter le maillot auriverde.

    Dans le même intervalle, la Seleção a traversé une zone de turbulences : trop de temps sous l’intérim de Fernando Diniz, trop peu avec Dorival Junior, lui-même solution par défaut, avant que, seulement à la veille du Mondial, la CBF ne confie enfin le poste à l’icône italienne Carlo Ancelotti.

    Les incertitudes abondent, mais une certitude demeure : le Brésil ne rassure pas à l’aube de la Coupe du monde 2026. Cette fois, les critiques ne pointent plus une « dépendance à Neymar », puisque le joueur a à peine foulé les terrains. Les trônes sont, encore une fois, déserts.

    Il n’en manque pourtant pas : pour la première fois depuis Kaká en 2007, un Brésilien a été sacré meilleur joueur de la FIFA. Vinicius a raflé le titre en 2024 après avoir brillé lors du triomphe du Real Madrid en Ligue des champions. Rodrygo, alternant entre le onze de départ et le banc, est resté décisif pour le club. Raphinha, lui, a endossé un rôle de leader au FC Barcelone et s’est même imposé comme un sérieux prétendant au Ballon d’Or avant que le trophée ne revienne au Français Ousmane Dembélé en 2025.

    Ces individualités devraient suffire à nourrir l’optimisme avant le tournoi nord-américain, mais le parcours chaotique de la Seleção depuis 2022 a refroidi les attentes. Avoir de grands joueurs ne suffit pas : aucune de ces nouvelles stars n’a encore réussi à reproduire en sélection les performances affichées en club. Le trône de Neymar demeure vacant.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Symbole d’espoir

    Depuis plus d’une décennie, Neymar incarne le plus grand espoir du Brésil, mais il est aussi devenu le miroir de ses déceptions récurrentes. Ancelotti laisse entendre qu’il reste encore des opportunités pour le numéro 10, même si elles sont de plus en plus rares – et, même lorsqu’elles se présentent, elles sont aussitôt remises en question. Une rédemption pourrait-elle venir d’un rôle de soutien ? Sous la forme d’une lueur d’espoir inattendue, alors que plus personne n’attend rien de lui ?

    Une certitude : le joueur et la Seleção ne sont plus sur la même longueur d’onde, et chacun doit désormais répondre, d’une manière ou d’une autre. La Coupe du monde demeure la tribune la plus rapide et la plus puissante pour y parvenir.

    Son histoire avec la Seleção dans cette compétition a davantage été marquée par ses absences que par ses éclats : blessure en 2014, doute sur sa condition physique en 2018, penalty non tiré en 2022. La fin de la « Neymar-dependencia » pourrait-elle enfin offrir un dénouement heureux ? Peu probable, mais, dans le football, rien n’est impossible.