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Henrik Meister, prêté à Derby, évacué sur civière après s’être effondré loin du ballon lors de la défaite contre Birmingham
Scènes inquiétantes à Pride Park
La rencontre de Championship entre Derby County et Birmingham City a été assombrie par une grave inquiétude médicale concernant Meister. L’attaquant danois de 22 ans, titularisé à domicile pour la première fois avec l’équipe de John Eustace, s’est écroulé sans ballon en début de seconde période, peu après avoir reçu un coup lors d’un duel aérien.
Meister a fait ses débuts avec Derby County lors de la défaite 3-0 du week-end dernier contre West Ham, après avoir rejoint le club à l’issue d’une campagne compliquée avec Pise. L’attaquant danois a disputé 29 matches toutes compétitions confondues avec le club italien la saison dernière, inscrivant deux buts alors que l’équipe a terminé dernière du classement et a été reléguée en deuxième division.
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Ovation debout pour le Danois
Alors que le jeu a été interrompu pendant environ sept minutes pour permettre au personnel médical de s’occuper de Meister, un lourd silence est tombé sur Pride Park. Lorsque le brancard a finalement été amené pour transporter l’ancien joueur de Pise vers le tunnel, ce silence a laissé place à une standing ovation retentissante de la part des supporters des deux équipes, à domicile comme à l’extérieur, dans un poignant moment d’unité.
Au moment de la sortie de Meister, le score était de 1-1 dans un derby des Midlands très disputé. Bobby Clark avait d’abord donné l’avantage aux Rams à la 40e minute, déclenchant les célébrations du public local. Cependant, cette avance a été de courte durée puisque Carlos Vicente a égalisé pour Birmingham City à peine deux minutes plus tard.
Impact sur la dynamique du match
Le retard provoqué par l'urgence médicale a perturbé le cours du match, mais l'entraîneur de Birmingham, Chris Davies, a réagi rapidement en procédant à des ajustements tactiques. À l'heure de jeu, Davies a fait entrer Paik Seung-ho à la place de Jhon Solis afin de renouveler les options de son équipe.
Ce changement s'est avéré être un coup de maître, puisque Paik a trouvé le chemin des filets seulement quatre minutes après son entrée en jeu. Son impact immédiat a donné aux visiteurs un avantage crucial qu'ils ont finalement conservé jusqu'au coup de sifflet final.
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Classement de Championship et perspectives
Ce résultat laisse Derby County dans une position précaire, avec seulement quatre points pris en sept matches. De son côté, la victoire de Birmingham City lui permet de porter son total à 10 points cette saison.
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