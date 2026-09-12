La rencontre de Championship entre Derby County et Birmingham City a été assombrie par une grave inquiétude médicale concernant Meister. L’attaquant danois de 22 ans, titularisé à domicile pour la première fois avec l’équipe de John Eustace, s’est écroulé sans ballon en début de seconde période, peu après avoir reçu un coup lors d’un duel aérien.

Meister a fait ses débuts avec Derby County lors de la défaite 3-0 du week-end dernier contre West Ham, après avoir rejoint le club à l’issue d’une campagne compliquée avec Pise. L’attaquant danois a disputé 29 matches toutes compétitions confondues avec le club italien la saison dernière, inscrivant deux buts alors que l’équipe a terminé dernière du classement et a été reléguée en deuxième division.