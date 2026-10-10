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« Henderson s’entraîne sur les coups francs ! » - L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, salue une « bonne performance » et félicite son nouveau milieu de terrain après la victoire contre Bournemouth
Alonso salue l’impact immédiat de Henderson
Alonso a assisté à une prestation d’un autre temps de sa dernière recrue lorsque Chelsea a démantelé Bournemouth à Stamford Bridge, avec Henderson en vedette pour ses débuts à domicile. Arrivé à Chelsea cet été librement après avoir quitté Brentford à la suite d’une résiliation à l’amiable de son contrat, le milieu de terrain de 36 ans a signé un bail de deux ans avec les Blues et a eu besoin de moins de deux minutes pour se signaler, en reprenant sur le poteau après un échange fluide avec Cole Palmer. Plus tard dans le match, Henderson a couronné sa performance exceptionnelle en inscrivant le cinquième but sur un superbe coup franc.
Interrogé par BBC MOTD après le coup de sifflet final, Alonso n’a pas tardé à saluer l’éthique de travail de l’Anglais et la variété qu’il apporte à l’arsenal offensif des Blues. « Il a profité de la trêve internationale pour travailler ses coups francs », a expliqué l’Espagnol lorsqu’il a été interrogé sur la réussite du milieu de terrain devant le but.
Selon Opta, à 36 ans et 115 jours, Henderson est devenu le joueur le plus âgé de Chelsea à être directement impliqué sur trois buts ou plus dans un match de Premier League, avec deux buts et une passe décisive, ainsi que le joueur le plus âgé, toutes équipes confondues, à réussir cette performance depuis Cristiano Ronaldo contre Norwich en avril 2022, à l’âge de 37 ans.
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Construire une base solide au milieu de terrain
Cette victoire a constitué un signal fort pour l’équipe d’Alonso, qui avait eu du mal à trouver son rythme ces dernières semaines. Revenant sur le déroulement général de la rencontre, Alonso est resté mesuré au sujet des quelques moments de fébrilité défensive qui ont offert à Bournemouth une brève lueur d’espoir. « Je ne dirais pas que c’était un match fou. Il y a eu différents moments. Nous avons bien contrôlé le match. Après avoir concédé ce but, il y a eu 10 minutes pendant lesquelles le match aurait pu se terminer avec un écart plus réduit. Le quatrième but a été vraiment important. Cela a été une bonne performance et une bonne victoire », a-t-il noté.
Au-delà des éclairs individuels, Alonso s’est montré particulièrement enthousiaste au sujet du duo émergent au milieu de terrain, soulignant à quel point la combinaison de l’expérience de Henderson et de l’énergie de Moises Caicedo avait offert une base que Bournemouth n’a pas pu contenir. « Nous avons vu Moises Caicedo évoluer aux côtés de Hendo », a déclaré Alonso, insistant sur cet équilibre comme le moteur principal de la meilleure prestation de l’équipe. « Normalement, quand vous avez de l’équilibre et un milieu de terrain solide, l’équipe est dans une meilleure dynamique. »
Mettre fin à la disette de clean sheets
Malgré le feu d’artifice offensif, Chelsea attend toujours un clean sheet en Premier League, une série qui remonte à janvier. Le but d’Evanilson pour Bournemouth a rappelé qu’il reste encore du travail à faire à l’entraînement, mais Alonso ne laisse pas les statistiques entamer son moral.
Alonso a rejeté les suggestions d’un problème défensif profond, soulignant que son équipe était tout près de ne pas encaisser aujourd’hui. « Cela viendra. Aujourd’hui, nous étions proches. Une victoire sans encaisser viendra », a-t-il insisté. Ce succès est la première victoire de Chelsea en quatre matches et le fait remonter dans le top 5, tandis que Bournemouth reste juste au-dessus de la zone de relégation à la différence de buts.
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L’avenir à long terme de Palmer est assuré
L’atmosphère d’avant-match était déjà euphorique après l’annonce selon laquelle Cole Palmer avait engagé son avenir à long terme avec le club, en signant un incroyable nouveau contrat jusqu’en 2034. Palmer a célébré cet accord en offrant l’ouverture du score à Henderson, consolidant encore davantage son statut de pierre angulaire du projet d’Alonso à Chelsea.
Alonso a parlé avec chaleur de l’importance de conserver un talent d’un tel calibre pendant les meilleures années de sa carrière. « Je suis ravi pour Cole. C’est un joueur de très haut niveau. Nous l’avons pour de nombreuses années. Il peut faire partie de ces joueurs dont on se souviendra encore pendant de nombreuses années à l’avenir », a déclaré l’Espagnol.
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