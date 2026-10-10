Alonso a assisté à une prestation d’un autre temps de sa dernière recrue lorsque Chelsea a démantelé Bournemouth à Stamford Bridge, avec Henderson en vedette pour ses débuts à domicile. Arrivé à Chelsea cet été librement après avoir quitté Brentford à la suite d’une résiliation à l’amiable de son contrat, le milieu de terrain de 36 ans a signé un bail de deux ans avec les Blues et a eu besoin de moins de deux minutes pour se signaler, en reprenant sur le poteau après un échange fluide avec Cole Palmer. Plus tard dans le match, Henderson a couronné sa performance exceptionnelle en inscrivant le cinquième but sur un superbe coup franc.

Interrogé par BBC MOTD après le coup de sifflet final, Alonso n’a pas tardé à saluer l’éthique de travail de l’Anglais et la variété qu’il apporte à l’arsenal offensif des Blues. « Il a profité de la trêve internationale pour travailler ses coups francs », a expliqué l’Espagnol lorsqu’il a été interrogé sur la réussite du milieu de terrain devant le but.

Selon Opta, à 36 ans et 115 jours, Henderson est devenu le joueur le plus âgé de Chelsea à être directement impliqué sur trois buts ou plus dans un match de Premier League, avec deux buts et une passe décisive, ainsi que le joueur le plus âgé, toutes équipes confondues, à réussir cette performance depuis Cristiano Ronaldo contre Norwich en avril 2022, à l’âge de 37 ans.