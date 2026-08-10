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Hémorragie de millions en Saudi Pro League : En-Nesyri et Núñez en tête de liste des plus grands perdants

FEATURES
Al Hilal
Al Ittihad
D. Nunez
Y. En-Nesyri
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Uruguay
Maroc

Énorme choc

La baisse de la valeur marchande des joueurs de la Saudi Pro League n'est plus une simple série de chiffres affichés sur les sites d'évaluation des joueurs, elle est devenue un indicateur qui mérite qu'on s'y attarde, surtout avec la présence de grands noms pour lesquels les clubs saoudiens ont déboursé des sommes colossales ces dernières années.

Avec le début d'une nouvelle saison, les dernières mises à jour ont révélé des pertes financières notables dans la valeur marchande de plusieurs stars de la compétition, en tête desquelles Darwin Núñez et Youssef En-Nesyri, aux côtés d'autres noms de premier plan comme Mateo Retegui et Theo Hernández.

Ces baisses ne signifient pas nécessairement que ces joueurs sont devenus moins performants, mais elles reflètent l'évolution du regard que porte le marché sur leur âge, leur niveau et leurs dernières prestations, sans oublier l'impact de la participation à la Saudi Pro League par rapport aux grands championnats européens.

Et tandis que la valeur de certaines stars recule de plusieurs millions d'euros, les questions se multiplient quant à la réussite des clubs saoudiens à obtenir un retour sportif et financier des grands transferts qu'ils ont conclus au cours des saisons passées.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Núñez en tête : une perte de 15 millions d'euros

    Darwin Núñez, l'attaquant d'Al-Hilal, est en tête de la liste des joueurs ayant connu la plus forte baisse de valeur marchande, après avoir perdu 15 millions d'euros, sa valeur actuelle n'atteignant plus que 20 millions d'euros.

    Cette baisse place l'attaquant uruguayen sous les projecteurs, d'autant que son transfert à Al-Hilal figurait parmi les recrues phares du club ces derniers temps, avec de grandes attentes quant à sa capacité à faire la différence et à mener la ligne offensive.

    Le cas ne se limite pas à Núñez, puisque Mateo Retegui, l'attaquant d'Al-Qadisiyah, arrive en deuxième position, après une baisse de sa valeur marchande de 10 millions d'euros pour atteindre 30 millions, tandis que Theo Hernández, le joueur d'Al-Hilal, a perdu 8 millions d'euros, sa valeur s'établissant désormais à 20 millions d'euros.

    Ainsi, ce trio à lui seul a perdu 33 millions d'euros de valeur marchande, un chiffre qui reflète l'ampleur du recul qui a touché certains grands noms du championnat.

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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nasser Al-Nassiri et Diaby : de nouvelles pertes pour Al-Ittihad

    Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, figure parmi les plus grands perdants, après une baisse de 5 millions d'euros de sa valeur marchande, qui atteint désormais 17 millions d'euros.

    Cette baisse de la valeur d'En-Nesyri intervient après une saison au cours de laquelle le joueur n'a pas affiché le niveau attendu de lui, d'autant que l'attaquant marocain était arrivé à Al-Ittihad avec de grands espoirs de compenser le départ de Karim Benzema, mais il a fait l'objet de critiques en raison de son niveau et de son impact limité lors de plusieurs matches importants.

    À lire aussi : Scouting Roshn : la dernière danse de Ronaldo se heurte au mur d'Al-Nassr !

    Moussa Diaby, joueur d'Al-Ittihad, a lui aussi reculé de 3 millions d'euros, sa valeur actuelle atteignant 25 millions d'euros, tandis qu'Enzo Millot, joueur d'Al-Ahli, a perdu 3 millions également, portant sa valeur à 25 millions d'euros.

    La liste comprend également Sergej Milinković-Savić, joueur d'Al-Hilal, dont la valeur a reculé à 12 millions d'euros après une perte de 3 millions, aux côtés de Cameron Puertas, joueur d'Al-Qadisiyah, dont la valeur a baissé du même montant pour atteindre 7 millions d'euros.

  • Koeman et Polka : le déclin ne fait pas de distinction entre les stars

    Les pertes ne se sont pas limitées aux joueurs offensifs ou aux joueurs des grands clubs, puisque la liste a inclus Marcin Bulka, le gardien de Neom, dont la valeur marchande a reculé de 5 millions d'euros pour atteindre 12 millions.

    Kingsley Coman, l'ailier d'Al-Nassr, a lui aussi perdu 2 millions d'euros de sa valeur marchande, qui s'établit à 20 millions d'euros, ce qui ajoute un nouveau nom parmi les stars aux grandes expériences européennes à la liste de ceux qui reculent.

    En revanche, la lecture de ces chiffres nécessite une certaine prudence, car la valeur marchande n'est pas une mesure directe des performances sur le terrain, et elle est en outre influencée par de multiples facteurs tels que l'âge, la durée du contrat, le niveau de la compétition, les blessures et la régularité.



    Mais ce qui est frappant, c'est la présence d'un grand nombre de joueurs aux noms prestigieux dans la liste de ceux qui reculent, ce qui ouvre un débat plus large sur la nature du marché des transferts saoudien : les clubs sont-ils devenus plus rigoureux dans l'évaluation des transactions et de leur valeur réelle, ou bien certaines stars n'ont-elles pas réussi à préserver la valeur qu'elles avaient atteinte avant de rejoindre la Roshn Saudi League ?

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