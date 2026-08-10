La baisse de la valeur marchande des joueurs de la Saudi Pro League n'est plus une simple série de chiffres affichés sur les sites d'évaluation des joueurs, elle est devenue un indicateur qui mérite qu'on s'y attarde, surtout avec la présence de grands noms pour lesquels les clubs saoudiens ont déboursé des sommes colossales ces dernières années.

Avec le début d'une nouvelle saison, les dernières mises à jour ont révélé des pertes financières notables dans la valeur marchande de plusieurs stars de la compétition, en tête desquelles Darwin Núñez et Youssef En-Nesyri, aux côtés d'autres noms de premier plan comme Mateo Retegui et Theo Hernández.

Ces baisses ne signifient pas nécessairement que ces joueurs sont devenus moins performants, mais elles reflètent l'évolution du regard que porte le marché sur leur âge, leur niveau et leurs dernières prestations, sans oublier l'impact de la participation à la Saudi Pro League par rapport aux grands championnats européens.

Et tandis que la valeur de certaines stars recule de plusieurs millions d'euros, les questions se multiplient quant à la réussite des clubs saoudiens à obtenir un retour sportif et financier des grands transferts qu'ils ont conclus au cours des saisons passées.