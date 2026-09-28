S’exprimant après une rencontre à forte charge politique, Hallgrimsson a répliqué au flot de critiques extérieures visant son groupe, en insistant sur le fait qu’une grande partie des commentaires avait dépassé les bornes.

Saluant la force de caractère de son équipe dans des circonstances turbulentes, Hallgrimsson a déclaré à RTE Sport : « Dans les moments difficiles, c’est là que l’on trouve ses leaders, c’est là que les personnalités se révèlent. Cela a été une période difficile pour eux, et je pense que tous ceux qui ont regardé le match ont vu de fiers Irlandais se battre pour leur nation.

« Je pense qu’ils montrent à quel point cela compte pour eux, non seulement de jouer pour l’Irlande, mais aussi de bien faire ce soir dans des circonstances difficiles, avec une mauvaise préparation. Rien que d’avoir été capables de faire cela, je suis tellement fier d’eux. »