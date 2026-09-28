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Heimir Hallgrimsson tacle ses détracteurs et salue des joueurs de la République d’Irlande « fiers » après une large victoire contre Israël sur fond de controverse autour du boycott
Les Boys in Green réagissent avec résilience
L’Irlande s’est reprise après une décevante défaite 1-0 contre le Kosovo à Pristina en balayant Israël 3-0 à Debrecen grâce à des buts en première période de Troy Parrott, Adam Idah et Jack Moylan. La tenue de cette rencontre sur terrain neutre est longtemps restée incertaine après la réunion d’urgence de quatre heures organisée par la sélection irlandaise à la suite du retrait soudain de Bazunu du rassemblement. Un vote de l’équipe a finalement permis de débloquer la situation, les joueurs décidant d’honorer la rencontre malgré les nombreux appels au boycott.
- IPA Sport
L’entraîneur salue la force mentale de ses joueurs
S’exprimant après une rencontre à forte charge politique, Hallgrimsson a répliqué au flot de critiques extérieures visant son groupe, en insistant sur le fait qu’une grande partie des commentaires avait dépassé les bornes.
Saluant la force de caractère de son équipe dans des circonstances turbulentes, Hallgrimsson a déclaré à RTE Sport : « Dans les moments difficiles, c’est là que l’on trouve ses leaders, c’est là que les personnalités se révèlent. Cela a été une période difficile pour eux, et je pense que tous ceux qui ont regardé le match ont vu de fiers Irlandais se battre pour leur nation.
« Je pense qu’ils montrent à quel point cela compte pour eux, non seulement de jouer pour l’Irlande, mais aussi de bien faire ce soir dans des circonstances difficiles, avec une mauvaise préparation. Rien que d’avoir été capables de faire cela, je suis tellement fier d’eux. »
Le forfait du gardien renforce l’unité du groupe
Le refus de Bazunu de jouer pour protester contre les « atrocités dans la région » a provoqué une onde de choc dans le vestiaire, même si Hallgrimsson a clairement indiqué que la porte restait grande ouverte pour le gardien.
Interrogé sur la position du gardien et l’harmonie au sein du vestiaire, Hallgrimsson a déclaré : « Oui, c’était l’intention il y a deux jours, évidemment cela dépend de lui. Nous lui avons envoyé un message juste après le match, c’est l’un des nôtres. Il a gagné le match avec nous, nous avons soutenu sa décision, et nous espérons qu’il restera avec nous. Je sais que c’est probablement plus difficile pour lui que pour les autres, mais il fait partie de notre équipe et ce sera toujours le cas. »
Reconnaissant le malaise provoqué par le timing de la décision, le sélectionneur a ajouté : « Je pense qu’ils peuvent se retrouver [l’effectif], évidemment c’était seulement une question de timing, nous n’avions rien contre le fait qu’il prenne cette décision. Bien sûr, cela aurait été plus facile si cela s’était produit plus tôt. Normalement, les joueurs ont toujours pris leurs décisions ensemble. C’était la première fois qu’il y avait une division et cela a mis beaucoup de gens mal à l’aise. Au final, ils ont décidé de rester soudés et de terminer le match. »
- Inpho Photography
Les matchs de groupe test exigent de la constance
Une prestation clinique à Debrecen a offert à l'Irlande un coup de boost bienvenu dans sa quête de rester en course dans le groupe. Les hommes de Hallgrimsson vont désormais tourner leur attention vers la réception de l'Autriche jeudi à Dublin le 1er octobre. Une revanche rapide contre Israël suivra trois jours plus tard sur le terrain neutre de la TSC Arena à Backa Topola, en Serbie.
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