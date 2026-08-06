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Hector Bellerin exprime sa fierté après avoir mené le Real Betis, en tant que capitaine, à la victoire contre son ancien club d’Arsenal
Bellerin brille face à son ancien club
Bellerin a vécu des retrouvailles très émouvantes en menant le Real Betis, dont il était le capitaine, à une impressionnante victoire 3-1 contre Arsenal en pré-saison. Le club espagnol a livré une prestation clinique pour battre le champion de Premier League à Dublin.
Le latéral de 31 ans a passé plus d'une décennie dans le nord de Londres après avoir rejoint le centre de formation d'Arsenal lorsqu'il était jeune. Il a fini par devenir capitaine du club avant de partir pour relever un nouveau défi. Bellerin reste une figure très appréciée des supporters d'Arsenal, ce qui a fait de ce match de pré-saison une occasion particulièrement spéciale pour le défenseur expérimenté.
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L'histoire derrière le brassard de capitaine
Bellerin a révélé qu’il avait personnellement demandé à porter le brassard de capitaine pour ce choc très attendu. Il a salué son coéquipier Marc Bartra, qui s’est effacé avec altruisme pour la soirée.
« J’ai parlé à Marc pendant la semaine et je lui ai demandé de me laisser le faire, c’est un excellent coéquipier », a reconnu Bellerin, comme cité par Mundo Deportivo. « Je voulais vraiment assumer cette merveilleuse responsabilité, donner le meilleur de moi-même dans un match comme celui-ci, et voir autant de coéquipiers ainsi que Mikel [Arteta]. C’est une joie, et je suis reconnaissant de l’opportunité que la vie m’a donnée de profiter de ce match. »
Le Betis signe une performance collective complète
Alors que le récit émotionnel se concentrait largement sur Bellerin, l’effectif du Betis a livré une superbe prestation collective face à une solide équipe d’Arsenal. La formation espagnole a affiché une incroyable discipline tactique et un grand réalisme devant le but.
« C’était un vrai plaisir de profiter de ce type de match divertissant, où la possession et le contrôle ont été partagés et où les deux équipes ont eu des occasions », a-t-il expliqué. « L’équipe a livré un grand match. J’ai beaucoup aimé la solidarité et la communication dont tout le monde a fait preuve.
« Surtout en défense durant la première période, quand ils nous ont mis en difficulté. Nous avons bien géré ces situations et nous avons été réalistes devant le but. Tout a été très positif. »
- AFP
Prendre de l’élan pour la nouvelle campagne
Bellerin a rapidement reconnu qu'Arsenal était privé de plusieurs éléments clés, mais il s'est dit ravi de l'implication défensive de son équipe. Cette victoire constitue un énorme boost de confiance pour le Betis avant la nouvelle saison de Liga.
« C'est vrai qu'Arsenal attend encore l'arrivée de certains joueurs et ne dispose pas encore de tout son effectif, mais c'est une équipe très bien rodée. Le centre de formation utilise un système aligné sur celui de l'équipe première », a ajouté Bellerin.
« Cela n'allait pas être facile. Ils ont aligné beaucoup de titulaires en première période, et nous avons tenu bon. Je suis heureux de la manière dont se passe la présaison, au-delà des seuls résultats. Quand on regarde notre façon de jouer, de conserver le ballon, d'être efficaces, de faire preuve de solidarité défensive et d'esprit d'équipe, et d'afficher l'envie d'avoir le ballon ainsi que de la confiance lorsqu'on l'a, si nous continuons ainsi, nous serons en bonne position. »
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