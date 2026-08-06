Bellerin a vécu des retrouvailles très émouvantes en menant le Real Betis, dont il était le capitaine, à une impressionnante victoire 3-1 contre Arsenal en pré-saison. Le club espagnol a livré une prestation clinique pour battre le champion de Premier League à Dublin.

Le latéral de 31 ans a passé plus d'une décennie dans le nord de Londres après avoir rejoint le centre de formation d'Arsenal lorsqu'il était jeune. Il a fini par devenir capitaine du club avant de partir pour relever un nouveau défi. Bellerin reste une figure très appréciée des supporters d'Arsenal, ce qui a fait de ce match de pré-saison une occasion particulièrement spéciale pour le défenseur expérimenté.