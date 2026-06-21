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Hayden Hackney, très courtisé, a été averti qu’il risquait de rejoindre un « mauvais club », alors que son nom est associé à Manchester United. Le meneur de jeu de Middlesbrough est invité à la prudence, alors que l’intérêt des clubs de Premier League ne cesse de croître
« Évitez le piège du “mauvais club” », met en garde Deane
L’ancien international anglais Brian Deane invite Hackney à la plus grande prudence : certains des plus grands « vautours » de la Premier League commencent à tourner autour de la pépite de Middlesbrough. Alors que Boro s’apprête à disputer une nouvelle saison en deuxième division, après sa défaite de justesse 1-0 en finale des barrages contre Hull City, le milieu de terrain devrait être l’un des talents locaux les plus convoités de l’été.
S’exprimant sur le site de vente de billets pourla Coupe du monde 2026, Deane a exprimé ses craintes : un choix imprudent pourrait freiner l’élan du jeune joueur. « C’est une situation délicate, car il est encore jeune. Je pense que, pour son parcours, se mesurer au niveau supérieur serait peut-être bénéfique pour lui personnellement, mais il doit choisir avec soin le club où il ira pour poursuivre son développement », a déclaré Deane à Ticombo. « S’il rejoint le mauvais club, il risque de ne pas bénéficier du temps de jeu dont il a besoin pour franchir cette nouvelle étape. Donc, où qu’il aille, s’il part, cela devra être une décision mûrement réfléchie. »
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La connexion Michael Carrick à Old Trafford
Malgré les mises en garde, l’attrait d’Old Trafford demeure puissant, surtout depuis que Michael Carrick, selon plusieurs sources, jouerait un rôle clé dans les efforts de Manchester United pour recruter le jeune milieu de terrain. L’ancienne légende des Red Devils, qui a entraîné Hackney pendant trois saisons, voit dans ce transfert un moyen de renforcer le secteur central du club mancunien. Sa conviction quant à la capacité du joueur à s’imposer en Premier League explique en grande partie l’intérêt des Red Devils.
Deane a souligné l’importance du milieu de terrain pour Boro, comparant son rôle à celui d’un stratège sur le terrain : « Evidemment, Boro a été formidable avec lui dans l’équipe. C’est lui qui récupère le ballon, c’est notre meneur, et le fait qu’il reste une saison de plus les mettrait en position de peut-être se battre pour le titre. Middlesbrough acceptera-t-il de le conserver sans parvenir à un accord sur son contrat, ou décidera-t-il de le laisser partir vers un grand club, avec la possibilité d’un retour en prêt ? »
Everton émerge comme une alternative solide.
Si Manchester United promet les projecteurs de la scène européenne, Everton apparaît désormais comme une destination crédible où Hackney pourrait s’assurer une place plus régulière dans le onze de départ. Les Toffees, qui ont emménagé dans un nouveau stade la saison dernière et visent la stabilité, offrent selon Deane un cadre idéal pour qu’un joueur du profil de Hackney poursuive sa progression au plus haut niveau.
« Everton est un club très stable. En matière de recrutement, il peut offrir un environnement stable à un joueur en pleine progression, qui plus est très talentueux », analyse Deane. « De plus, sous la houlette de David Moyes, le club a veillé à ce que la transition vers le nouveau stade se fasse en douceur, et cela s’est déroulé sans encombre. C’est donc sans aucun doute le genre de club où l’on pourrait imaginer un jeune joueur comme lui. »
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Dans l’article, on insiste sur l’importance de privilégier l’épanouissement professionnel plutôt que le salaire.
Alors que Middlesbrough s’apprête à examiner les offres qui lui parviennent après avoir manqué la montée, le meneur de jeu doit décider s’il est prêt à se battre pour conserver sa place au sein d’un effectif regorgeant de stars ou s’il vaut mieux opter pour un transfert qui lui servira de tremplin.
Deane a conclu en soulignant que cette décision devait être la bonne, tant pour le joueur que pour le club. « Ceux qui l'aident à prendre ces décisions doivent y réfléchir mûrement, sans se limiter à l'aspect financier… L’aspect financier se réglera de lui-même. Il s’agit avant tout de s’assurer que ce choix soit le bon pour lui comme pour Middlesbrough. Qu’importe les autres clubs : si le projet ne convainc pas, mieux vaut rester où l’on est. »