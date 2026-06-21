L’ancien international anglais Brian Deane invite Hackney à la plus grande prudence : certains des plus grands « vautours » de la Premier League commencent à tourner autour de la pépite de Middlesbrough. Alors que Boro s’apprête à disputer une nouvelle saison en deuxième division, après sa défaite de justesse 1-0 en finale des barrages contre Hull City, le milieu de terrain devrait être l’un des talents locaux les plus convoités de l’été.

S’exprimant sur le site de vente de billets pourla Coupe du monde 2026, Deane a exprimé ses craintes : un choix imprudent pourrait freiner l’élan du jeune joueur. « C’est une situation délicate, car il est encore jeune. Je pense que, pour son parcours, se mesurer au niveau supérieur serait peut-être bénéfique pour lui personnellement, mais il doit choisir avec soin le club où il ira pour poursuivre son développement », a déclaré Deane à Ticombo. « S’il rejoint le mauvais club, il risque de ne pas bénéficier du temps de jeu dont il a besoin pour franchir cette nouvelle étape. Donc, où qu’il aille, s’il part, cela devra être une décision mûrement réfléchie. »



