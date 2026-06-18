Jens Petter Hauge, attaquant de l’équipe nationale norvégienne, s’est confié à La Gazzetta dello Sport au sujet du Milan, club auquel il reste très attaché : « Je l’ai suivi et je regrette de voir le Milan à nouveau exclu de la Ligue des champions. Au vu de son palmarès et de son prestige, le club doit logiquement figurer en Ligue des champions et lutter chaque saison pour le Scudetto. La dernière journée a été cruelle, la qualification était à portée de main, mais je suis convaincu que le Milan va rebondir. »
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Hauge : « Je suis désolé pour le Milan, mais il va s'en remettre. Je suis heureux d'avoir battu l'Inter. »
LA VICTOIRE CONTRE L'INTER
« J’aimerais-je défier le Milan en Ligue des champions ? J’aspire à retourner au San Siro pour y disputer à nouveau la C1. Ce serait un grand moment pour moi et, j’en suis sûr, pour les supporters milanais. Je suis retourné au San Siro pour défier l’Inter ces derniers mois et nous avons savouré une belle victoire en Ligue des champions. Se qualifier face aux futurs champions d’Italie a été une véritable satisfaction. Est-ce que c’était pour moi comme un derby ? Un peu, oui (rires), et j’étais heureux que nous ayons gagné. »