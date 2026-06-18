Hauge : « Je suis désolé pour le Milan, mais il va s'en remettre. Je suis heureux d'avoir battu l'Inter. »

« J’aimerais-je défier le Milan en Ligue des champions ? J’aspire à retourner au San Siro pour y disputer à nouveau la C1. Ce serait un grand moment pour moi et, j’en suis sûr, pour les supporters milanais. Je suis retourné au San Siro pour défier l’Inter ces derniers mois et nous avons savouré une belle victoire en Ligue des champions. Se qualifier face aux futurs champions d’Italie a été une véritable satisfaction. Est-ce que c’était pour moi comme un derby ? Un peu, oui (rires), et j’étais heureux que nous ayons gagné. »