Elliott, qui a eu du mal à trouver une place régulière dans les plans d’Andoni Iraola à Anfield, cherche à relancer sa carrière en Liga après une période difficile marquée notamment par un prêt frustrant à Aston Villa la saison dernière. Alors que la date limite du mercato approche à 23 heures, l’ancien prodige de Fulham a été aperçu à son arrivée à l’aéroport, prêt à passer sa visite médicale et à signer son contrat avec l’historique club espagnol.

Le milieu de terrain ne figure dans aucun groupe de match de Liverpool cette saison, ce qui indique que son avenir immédiat se situe ailleurs. S’exprimant devant les journalistes à son arrivée à Valence, Elliott a affiché son enthousiasme pour le défi à venir, déclarant : « Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Je vais donner le meilleur de moi-même ici. Je connais l’histoire du club et je sais qu’elle exige énormément de travail. Je vais tout donner pour Valence. Pour être honnête, tout s’est fait assez vite. J’attendais simplement l’appel et je me suis assuré d’être prêt à venir ici et à jouer, ce que je suis justement en train de faire. Je suis ici maintenant et j’ai hâte d’être au week-end. »