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Harvey Elliott(C)Getty Images
Donny Afroni

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Harvey Elliott confirme son départ de Liverpool alors que l’ailier atterrit en Espagne pour finaliser son prêt à Valence

Mercato
H. Elliott
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Harvey Elliott est sur le point de boucler un prêt d’une saison de Liverpool à Valence après être arrivé en Espagne pour finaliser les documents. L’ailier de 23 ans a récemment vu ses opportunités se limiter à Anfield et cherche un nouveau départ en Liga sous la direction du staff du club espagnol.

  • Elliott vise un nouveau départ en Liga

    Elliott, qui a eu du mal à trouver une place régulière dans les plans d’Andoni Iraola à Anfield, cherche à relancer sa carrière en Liga après une période difficile marquée notamment par un prêt frustrant à Aston Villa la saison dernière. Alors que la date limite du mercato approche à 23 heures, l’ancien prodige de Fulham a été aperçu à son arrivée à l’aéroport, prêt à passer sa visite médicale et à signer son contrat avec l’historique club espagnol.

    Le milieu de terrain ne figure dans aucun groupe de match de Liverpool cette saison, ce qui indique que son avenir immédiat se situe ailleurs. S’exprimant devant les journalistes à son arrivée à Valence, Elliott a affiché son enthousiasme pour le défi à venir, déclarant : « Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Je vais donner le meilleur de moi-même ici. Je connais l’histoire du club et je sais qu’elle exige énormément de travail. Je vais tout donner pour Valence. Pour être honnête, tout s’est fait assez vite. J’attendais simplement l’appel et je me suis assuré d’être prêt à venir ici et à jouer, ce que je suis justement en train de faire. Je suis ici maintenant et j’ai hâte d’être au week-end. »

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    Ambitions de qualification européenne

    Malgré les difficultés actuelles de Valence en championnat, Elliott reste optimiste quant à ce que l’équipe peut accomplir durant son passage à Mestalla. Le club occupe actuellement la 16e place de Liga, après avoir échoué à décrocher une victoire lors de ses trois premiers matches de la saison. Il a récemment subi une défaite 3-1 face au Deportivo, après un match nul 0-0 contre le Celta Vigo et une courte défaite 1-0 contre le Real Betis.

    Elliott ne fuit pas les grandes attentes placées en lui par le géant espagnol. Il a déclaré aux médias présents : « J’espère mener Valence vers une qualification européenne. Comme je l’ai dit, c’est un club incroyable et je veux tout faire pour lui. Je crois que, surtout avec l’équipe que nous avons, nous sommes capables d’y parvenir. Ce sera une saison difficile, mais je suis très confiant. »

  • Une carrière légendaire à Anfield mise en pause

    Le départ d’Elliott pour l’Espagne marque un tournant important dans une carrière qui avait débuté sous de grandes attentes après son arrivée en provenance de Fulham à l’adolescence, en 2019. Depuis qu’il a rejoint Liverpool, il a disputé un total de 149 matches avec l’équipe première toutes compétitions confondues, pour 15 buts et 21 passes décisives.

    Si ce prêt marque un départ temporaire, Elliott reste sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2028. Certaines indications laissent penser que le club pourrait chercher à prolonger davantage son bail à l’avenir afin de protéger sa valeur marchande, en fonction de ses performances lors de son passage en Liga.

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Journée de clôture du mercato mouvementée à Liverpool

    Le départ d’Elliott ne représente qu’une pièce du puzzle pour Liverpool, qui gère une journée de clôture du mercato très chargée. Le club s’occupe également de plusieurs autres départs et arrivées potentielles, notamment de décisions concernant l’avenir de Trey Nyoni et d’autres joueurs issus du centre de formation. Pour Elliott, la décision de partir a été motivée par la nécessité de jouer, quelque chose qui semblait peu susceptible de se concrétiser sous Iraola cette saison. Après avoir passé l’exercice précédent en prêt à Villa, où il a eu du mal à enchaîner les titularisations, le joueur de 23 ans est déterminé à faire en sorte que ce dernier transfert débouche sur un résultat plus productif sur le terrain.

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