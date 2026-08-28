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Harvey Elliott choisit Valence alors que le milieu de terrain de Liverpool se rapproche d’un départ en prêt malgré l’intérêt de Naples et de la Lazio
Elliott pousse pour un transfert en Liga
Elliott semble prêt à troquer la Premier League contre la Liga, alors qu’il se rapproche d’un départ de Liverpool. Le milieu offensif a passé la journée en discussions avec Valence, Fabrizio Romano confirmant que l’international anglais chez les jeunes s’est mis d’accord avec le club espagnol sur les conditions personnelles.
Cette évolution intervient après une période d’incertitude pour l’ancien produit du centre de formation de Fulham, qui s’est retrouvé en marge de l’équipe première de Liverpool durant les premières semaines de la nouvelle saison. Naples et la Lazio étaient également annoncés comme intéressés par le joueur de 23 ans, mais la perspective d’un transfert à Mestalla semble avoir pris le dessus.
Liverpool est désormais en négociations avancées avec Valence pour un prêt, les deux clubs travaillant à finaliser le transfert. Alors que le contrat d’Elliott avec Liverpool doit expirer l’été prochain, ce mouvement pourrait aussi s’avérer déterminant pour son avenir à long terme à Anfield.
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Iraola explique le choix du milieu de terrain
Le sort d’Elliott semblait scellé après son absence des feuilles de match récentes. Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a parlé franchement de la concurrence pour les places à Anfield, en évoquant notamment l’équilibre de son banc comme raison de l’absence d’Elliott.
Évoquant la situation, Iraola a déclaré : « Avec Harvey... je ne peux en choisir que 20. Harvey essaie et progresse chaque semaine, mais je préfère toujours d’autres options, notamment pour l’équilibre du banc. C’est pour cela que James McConnell était dans le groupe, mais nous sommes maintenant dans une nouvelle semaine, avec de nouvelles chances pour tout le monde. Ils doivent garder cet état d’esprit. »
Malgré ces paroles encourageantes, la réalité est que l’arrivée de Florian Wirtz et le statut toujours aussi important de Dominik Szoboszlai ont considérablement réduit les chances d’Elliott d’intégrer le onze de départ dans son rôle préféré de numéro 10.
Des difficultés à Aston Villa et les objectifs pour l’avenir
La situation actuelle d’Elliott fait suite à une saison 2025/26 difficile, lors de laquelle il a été prêté à Aston Villa. Ce transfert s’est révélé frustrant pour toutes les parties, puisque Villa aurait limité son temps de jeu afin d’éviter d’activer une obligation d’achat de 35 millions de livres sterling.
Le milieu de terrain n’a disputé que quatre matches sous les ordres d’Unai Emery avant de revenir dans le Merseyside. Cet été, malgré une pré-saison positive au cours de laquelle il a délivré une passe décisive lors d’un match amical contre Sunderland, il est resté derrière des joueurs comme Wirtz dans la hiérarchie.
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Un nouveau départ potentiel en Espagne
Un transfert à Valence offre à Elliott l’occasion de relancer une carrière qui stagne depuis qu’il a été désigné meilleur joueur du tournoi lors de l’Euro U21 2025. Même si Valence connaît des difficultés de forme lors des premières étapes de la saison de Liga, la possibilité d’enchaîner du temps de jeu reste l’attrait principal pour le joueur de 23 ans.
Liverpool serait ouvert à ce transfert, le club reconnaissant le besoin du joueur d’évoluer régulièrement au plus haut niveau, surtout après qu’Elliott a été écarté du groupe pour l’ouverture de la saison de Premier League à Newcastle.
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