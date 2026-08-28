Elliott semble prêt à troquer la Premier League contre la Liga, alors qu’il se rapproche d’un départ de Liverpool. Le milieu offensif a passé la journée en discussions avec Valence, Fabrizio Romano confirmant que l’international anglais chez les jeunes s’est mis d’accord avec le club espagnol sur les conditions personnelles.

Cette évolution intervient après une période d’incertitude pour l’ancien produit du centre de formation de Fulham, qui s’est retrouvé en marge de l’équipe première de Liverpool durant les premières semaines de la nouvelle saison. Naples et la Lazio étaient également annoncés comme intéressés par le joueur de 23 ans, mais la perspective d’un transfert à Mestalla semble avoir pris le dessus.

Liverpool est désormais en négociations avancées avec Valence pour un prêt, les deux clubs travaillant à finaliser le transfert. Alors que le contrat d’Elliott avec Liverpool doit expirer l’été prochain, ce mouvement pourrait aussi s’avérer déterminant pour son avenir à long terme à Anfield.



