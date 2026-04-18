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Harry Winks essuie un vif backlash après une altercation musclée avec des supporters de Leicester, suite à la défaite contre Portsmouth
Un incident violent a éclaté à Fratton Park.
Une séquence vidéo devenue virale montre Winks remontant dans le bus de l’équipe après la défaite 1-0. Alors que certains supporters lui adressent des adieux sarcastiques, d’autres se montrent plus directs, ce qui pousse l’international anglais (dix sélections) à répliquer vivement. Le milieu de terrain pointe du doigt plusieurs personnes et lance : « Allez vous faire foutre. »
L’incident a dégénéré : le milieu de terrain, visiblement enragé, a continué de répondre aux supporters en furie, gesticulant et hurlant : « Fermez-la, putain ! Taisez-vous, allez vous faire foutre ! »
Le joueur de 30 ans a dû être escorté jusqu’au bus par le personnel du club alors que l’atmosphère se tendait davantage entre les joueurs et les supporters ayant fait le déplacement.
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Leicester au bord du gouffre
Les Foxes vivent un véritable cauchemar cette saison et pointent à la 23e place du Championship, à seulement trois journées de la fin. Après une pénalité de six points infligée en février, l’équipe de Gary Rowett n’a jamais réussi à lancer sa dynamique, ne gagnant que deux rencontres de championnat en 2026. Un retour en League One, qui serait le premier depuis 2009, apparaît aujourd’hui presque inévitable.
Des champions de Premier League à la lutte contre la relégation
La chute est vertigineuse pour un club qui a été sacré champion de Premier League il y a à peine dix ans. Une défaite ou un match nul contre Hull City mardi soir pourrait sceller officiellement sa relégation en troisième division. Seul Sheffield Wednesday, dernier du classement, a encaissé plus de buts que les 65 que Leicester a concédés au cours de cette série de résultats catastrophiques.
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Rowett exige que son équipe montre de la fierté
Après la rencontre face à Portsmouth, l’entraîneur de Leicester, Rowett, a admis la gravité de la situation tout en réclamant de ses joueurs qu’ils maintiennent leur professionnalisme. Il a déclaré : « Je peux affirmer que nous y croyons. Nous devons le prouver sur le terrain, à travers nos performances et nos résultats. J’ai dit aux joueurs : “Il faudra peut-être commencer à espérer un peu de chance de l’extérieur”, mais, en tant qu’entraîneur, je n’aime pas me focaliser là-dessus ; je ne m’intéresse qu’à ce que nous faisons. »
Il a également rappelé à ses joueurs qu’ils devaient jouer pour leur réputation, quel que soit le classement : « Nous devons rester professionnels. Si j’avais encore trois matchs à jouer et que ma relégation était actée, je voudrais quand même les gagner. Peu importe, c’est une question de fierté et de standards personnels. Mardi, nous nous présenterons et nous devons faire tout notre possible pour remporter cette rencontre. »