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Harry Styles contraint l’Ajax à disputer son match dans un stade de 6 000 places, ses adversaires ayant menacé de boycotter le barrage européen
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Un chevauchement de concerts sème la pagaille dans la salle
L’Ajax a renoncé à l’avantage du terrain pour le match décisif des barrages européens de l’Eredivisie, prévu jeudi, préférant libérer sa propre pelouse pour des concerts estivaux de Styles générateurs de plusieurs millions de livres. Le club amstellodamois a donc réservé le modeste stade de Volendam, mais les autorités locales ont ensuite interdit l’accès à tous les supporters visiteurs après des incidents violents impliquant des hooligans du FC Volendam ce week-end, selon le journal AD. Indigné par cette décision qui touche aussi le barrage d’accession impliquant le Willem II, le club de Groningen, soutenu par la KNVB, a saisi les instances pour contester cette interdiction. La fédération est actuellement en pourparlers urgents avec le maire local afin d’éviter une annulation de match sans précédent.
Le président de Groningue s’insurge contre cette décision qu’il juge injuste.
La décision de sanctionner les supporters visiteurs pour des échauffourées sans rapport avec la rencontre a pris la direction du club par surprise et la pousse à envisager des mesures de rétorsion radicales. Refusant d’écarter la possibilité d’une grève historique susceptible de perturber les phases finales de l’Eredivisie, le directeur général de Groningen, Frank van Mosselveld, a déclaré à RTV Noord : « Nous examinons actuellement les options et les moyens dont nous disposons pour réagir à cette situation. C’est scandaleux.
« Le sportif doit primer, mais cette décision nous paraît si inéquitable que nous nous battrons d’abord pour permettre à nos supporters d’assister au match de jeudi. Toutes les options sont sur la table ; nous n’excluons rien. Nous sommes stupéfaits et bouleversés par cette injustice. »
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Les avertissements historiques, pourtant criants, ont été ignorés par les autorités.
Cette crise naissante était prévisible : la direction de Groningen avait alerté les instances du football, près d’un mois avant la confirmation du match, sur le risque de saturation du stade.
Van Mosselveld a révélé avoir officiellement saisi la KNVB pour réclamer un plan d’urgence solide, craignant que les autorités locales ne puissent accueillir plusieurs rencontres en même temps. Critiquant cette défaillance administrative, il a ajouté : « D’autant plus que j’avais déjà interrogé la KNVB sur ces scénarios le 23 avril : que se passerait-il si, et comment allions-nous gérer cela ?
« Je suppose que les responsables espéraient que le scénario où le FC Volendam et l’Ajax se retrouveraient tous deux en barrages ne se produirait pas. Il est déjà significatif que nous devions nous déplacer vers un autre stade. Il est inadmissible que les autorités locales interdisent aux supporters visiteurs d’assister à la rencontre. Et pourtant, ce scénario se produit quand même. »
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Le comité exécutif se lance dans une course contre la montre
La commission des compétitions de football professionnel de la KNVB est sous une pression immense pour résoudre l’impasse politique avant le coup d’envoi prévu jeudi. Les instances du football ont lancé un appel urgent au maire Rick Beukers pour qu’il autorise la présence des supporters visiteurs, mais le club de Groningue fait déjà pression pour que la rencontre soit déplacée dans son propre stade, l’Euroborg. Si les autorités locales refusent tout compromis, un report forcé ou un forfait pourrait perturber gravement le parcours de qualification européenne, jetant ainsi une ombre sur la fin de la saison de football néerlandaise.