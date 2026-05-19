Harry Styles contraint l’Ajax à disputer son match dans un stade de 6 000 places, ses adversaires ayant menacé de boycotter le barrage européen

La décision de sanctionner les supporters visiteurs pour des échauffourées sans rapport avec la rencontre a pris la direction du club par surprise et la pousse à envisager des mesures de rétorsion radicales. Refusant d’écarter la possibilité d’une grève historique susceptible de perturber les phases finales de l’Eredivisie, le directeur général de Groningen, Frank van Mosselveld, a déclaré à RTV Noord : « Nous examinons actuellement les options et les moyens dont nous disposons pour réagir à cette situation. C’est scandaleux.

« Le sportif doit primer, mais cette décision nous paraît si inéquitable que nous nous battrons d’abord pour permettre à nos supporters d’assister au match de jeudi. Toutes les options sont sur la table ; nous n’excluons rien. Nous sommes stupéfaits et bouleversés par cette injustice. »