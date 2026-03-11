Harry Redknapp de retour à Tottenham ? L'ancien entraîneur des Spurs serait prêt à remplacer Igor Tudor alors que la lutte contre la relégation s'intensifie en Premier League

Redknapp, qui a passé quatre ans à la tête du club londonien et a réussi à le mener en finale de la Coupe de la Ligue, est absent du monde du football depuis neuf ans, après un bref passage à Birmingham City. Cependant, alors que les Spurs sont confrontés à une lutte surprise contre la relégation, le septuagénaire de 79 ans se dit prêt à reprendre les rênes de l'équipe en difficulté.

« On m'a demandé à plusieurs reprises si je retournerais aux Spurs, mais cela n'arrivera probablement pas, n'est-ce pas ? », a déclaré le manager chevronné à la Press Association lors des courses de Cheltenham. « Est-ce que j'y retournerais ? Bien sûr que oui, mais je doute fort que cela arrive.

Ils ont tout à faire pour se maintenir, ça va être difficile. Je regarde leur calendrier et Nottingham Forest joue bien, West Ham joue très bien, ça va être difficile pour Tottenham. »

Malgré les spéculations grandissantes, Redknapp insiste sur le fait qu'il n'y a eu absolument aucun contact officiel de la part de la direction des Spurs. Pour l'instant, l'ancien manager de Portsmouth concentre toute son attention sur les courses hippiques plutôt que sur le terrain de football. « Ma seule préoccupation pour le moment est The Jukebox Man dans la Gold Cup, je n'ai plus rien à voir avec les Spurs », a-t-il déclaré.

Alors que le club n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation, Redknapp a conclu par un message de bonne volonté à l'égard de ses anciennes équipes. « Ils ne m'ont pas contacté, pas du tout », a-t-il réitéré. « J'espère que les Spurs resteront en première division et j'espère que West Ham restera en première division. »