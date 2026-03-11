Getty/GOAL
Traduit par
Harry Redknapp de retour à Tottenham ? L'ancien entraîneur des Spurs serait prêt à remplacer Igor Tudor alors que la lutte contre la relégation s'intensifie en Premier League
Redknapp exprime clairement ses sentiments à propos de son retour chez les Spurs
Redknapp, qui a passé quatre ans à la tête du club londonien et a réussi à le mener en finale de la Coupe de la Ligue, est absent du monde du football depuis neuf ans, après un bref passage à Birmingham City. Cependant, alors que les Spurs sont confrontés à une lutte surprise contre la relégation, le septuagénaire de 79 ans se dit prêt à reprendre les rênes de l'équipe en difficulté.
« On m'a demandé à plusieurs reprises si je retournerais aux Spurs, mais cela n'arrivera probablement pas, n'est-ce pas ? », a déclaré le manager chevronné à la Press Association lors des courses de Cheltenham. « Est-ce que j'y retournerais ? Bien sûr que oui, mais je doute fort que cela arrive.
Ils ont tout à faire pour se maintenir, ça va être difficile. Je regarde leur calendrier et Nottingham Forest joue bien, West Ham joue très bien, ça va être difficile pour Tottenham. »
Malgré les spéculations grandissantes, Redknapp insiste sur le fait qu'il n'y a eu absolument aucun contact officiel de la part de la direction des Spurs. Pour l'instant, l'ancien manager de Portsmouth concentre toute son attention sur les courses hippiques plutôt que sur le terrain de football. « Ma seule préoccupation pour le moment est The Jukebox Man dans la Gold Cup, je n'ai plus rien à voir avec les Spurs », a-t-il déclaré.
Alors que le club n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation, Redknapp a conclu par un message de bonne volonté à l'égard de ses anciennes équipes. « Ils ne m'ont pas contacté, pas du tout », a-t-il réitéré. « J'espère que les Spurs resteront en première division et j'espère que West Ham restera en première division. »
- Getty Images Sport
La pression monte sur Tudor après l'effondrement de Madrid
Les appels à un changement immédiat font suite à une humiliante défaite 5-2 contre l'Atlético Madrid mardi, faisant d'Igor Tudor le premier entraîneur de l'histoire du club à perdre ses quatre premiers matchs. Le Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) a immédiatement exigé des « mesures d'urgence » pour remédier à la forme catastrophique de l'équipe, publiant une déclaration cinglante concernant la série actuelle de six défaites consécutives.
S'appuyant largement sur une condamnation directe, la déclaration du THST stipulait : « Cela est symptomatique de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent actuellement les Spurs. Des mesures d'urgence sont nécessaires, car nous sommes actuellement en train de somnambuler au bord d'une falaise. » Ils ont en outre exigé que les supporters qui avaient fait le déplacement soient dédommagés, ajoutant : « Au minimum, ceux qui se trouvaient à Madrid devraient se voir rembourser leurs billets pour le match. »
Kinsky vit un cauchemar en Ligue des champions
La débâcle madrilène a été marquée par les débuts catastrophiques en Ligue des champions du joueur de Tottenham Antonin Kinsky, âgé de 22 ans. L'international tchèque a connu un début de match cauchemardesque dès la sixième minute, lorsqu'une glissade désastreuse a permis à Marcos Llorente d'ouvrir le score (1-0). Huit minutes plus tard, Antoine Griezmann a doublé la mise, laissant les visiteurs sous le choc. La soirée de Kinsky a empiré à la 15e minute lorsqu'il a inexplicablement offert le ballon à Julian Alvarez, qui a facilement marqué le troisième but de l'Atlético Madrid. Désemparé, le jeune joueur a pris sa tête entre ses mains avant que l'entraîneur par intérim Tudor ne le remplace sans pitié par Guglielmo Vicario après seulement 17 minutes, le joueur dévasté se dirigeant vers le tunnel sans être reconnu.
Après le match, l'entraîneur a déclaré : « Ce qui s'est passé est très rare. Je suis entraîneur depuis 15 ans, je n'ai jamais fait cela. Il fallait préserver le joueur, préserver l'équipe. C'est une situation incroyable, je n'ai rien à dire », a déclaré Tudor. « Avant le match, c'était le bon choix à faire dans la situation où nous nous trouvons, avec la pression qui pèse sur Vicario, une autre compétition. Tony est un très bon gardien de but. C'était la bonne décision pour moi. Après coup, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Je l'ai donc expliqué à Tony après coup : c'est le bon choix et c'est un bon gardien de but. »
- Getty Images Sport
Une série de défaites menace la survie d'Anfield
La pression atteint son paroxysme à l'approche du match difficile de Premier League qui opposera dimanche le club à Liverpool à Anfield. Le club n'a plus remporté de victoire en championnat depuis fin décembre, et depuis qu'il a remplacé Thomas Frank le mois dernier, Tudor a connu une série catastrophique de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, laissant le club à seulement un point au-dessus de la zone de relégation.
Publicité