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Harry Maguire vers l’Italie ? Le défenseur de Manchester United aurait été « proposé » à un cador de Serie A malgré sa récente prolongation de contrat
Un vétéran des Red Devils vise un défi en Italie
Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Inter, Beppe Marotta et Piero Ausilio, reçoivent des appels du monde entier alors qu’ils préparent la saison à venir, et la dernière proposition en date provient de la Premier League. Harry Maguire, qui était le défenseur le plus cher au monde lors de son transfert à Manchester United pour 80 millions de livres sterling en 2019, a été présenté comme une solution potentielle pour le grand club italien.
Sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2027 après avoir prolongé en avril, l’international anglais n’est pourtant pas certain de rester à Manchester. Ayant manqué la Coupe du monde sous Thomas Tuchel puis subi une longue blessure à la cuisse, un nouveau départ en Italie pourrait lui offrir un second souffle.
« On me critique parce que je suis le capitaine de United et que je fais la une des journaux. On invente des histoires pour attirer les clics », avait-il déclaré pour dénoncer la surveillance intense dont il fait l’objet depuis plusieurs années.
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Une nouvelle cible se présente pour Maguire.
Si le possible transfert de Maguire à San Siro fait beaucoup parler, les recruteurs de l’Inter s’intéressent actuellement à d’autres profils. Oumar Solet, actuellement à l’Udinese, figure en tête de leur short-list. Les Nerazzurri estiment que ce défenseur français de 26 ans incarne le profil moderne capable de s’insérer parfaitement dans le système de Cristian Chivu. Solet s’est distingué en Serie A comme l’un des défenseurs les plus à l’aise avec le ballon au pied.
La direction nerazzurra, soutenue par les propriétaires d’Oaktree, préparerait un contrat longue durée, pouvant s’étendre jusqu’en 2031, afin d’assurer la présence durable du jeune talent au sein du club et de renforcer à la fois la solidité sportive et la santé financière du club. Sa polyvalence, capable de jouer en tant que défenseur central traditionnel ou de monter en tant que troisième défenseur central dans une défense à trois, le positionne comme un choix plus pertinent que Maguire, dont l’âge est un facteur limitant.
L'exode des défenseurs oblige l'Inter à agir
L’urgence de recruter de nouveaux défenseurs découle des départs imminents et très médiatisés de deux cadres de la arrière-garde nerazzurra. Le vétéran Francesco Acerbi est en fin de contrat, tandis que Stefan de Vrij devrait également quitter le club, laissant un vide considérable au cœur de la défense. Avec un Scudetto et une Coppa Italia à défendre, Chivu a besoin de renforts capables de s’imposer immédiatement.
L’expérience de Maguire pourrait certes combler ce vide, mais son passé récent de blessures inquiète : le défenseur a disputé 25 matchs et participé à quatre buts lors de la saison 2025-2026, toutefois une récidive à la cuisse a altéré sa régularité.
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Une tradition d’exigence à Old Trafford
Si Maguire partait pour l’Italie, il laisserait à Manchester un héritage contrasté, façonné par son leadership et une pression extrême. En 237 matchs sous le maillot de Manchester United, il a souvent été la cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux, touchant un point bas en 2022 lorsqu’une alerte à la bombe a été envoyée à son domicile. De tels incidents ont pesé sur le défenseur, qui a dû défendre sa réputation professionnelle.
Malgré les « fausses rumeurs » évoquées par Maguire, son palmarès est indéniable, et la Serie A s’est souvent révélée être un environnement revigorant pour des défenseurs de Premier League tels que Chris Smalling et Fikayo Tomori.