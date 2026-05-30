Harry Maguire vers l’Italie ? Le défenseur de Manchester United aurait été « proposé » à un cador de Serie A malgré sa récente prolongation de contrat

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Inter, Beppe Marotta et Piero Ausilio, reçoivent des appels du monde entier alors qu’ils préparent la saison à venir, et la dernière proposition en date provient de la Premier League. Harry Maguire, qui était le défenseur le plus cher au monde lors de son transfert à Manchester United pour 80 millions de livres sterling en 2019, a été présenté comme une solution potentielle pour le grand club italien.

Sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2027 après avoir prolongé en avril, l’international anglais n’est pourtant pas certain de rester à Manchester. Ayant manqué la Coupe du monde sous Thomas Tuchel puis subi une longue blessure à la cuisse, un nouveau départ en Italie pourrait lui offrir un second souffle.

« On me critique parce que je suis le capitaine de United et que je fais la une des journaux. On invente des histoires pour attirer les clics », avait-il déclaré pour dénoncer la surveillance intense dont il fait l’objet depuis plusieurs années.