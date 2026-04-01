Harry Maguire sanctionné par la FA : la star de Manchester United risque une suspension prolongée après son carton rouge lors du match contre Bournemouth

La FA a confirmé que Maguire avait été sanctionné à l'issue d'une enquête sur son comportement lors du récent match nul 2-2 de Manchester United contre Bournemouth. L'international anglais s'était vu infliger un carton rouge direct par l'arbitre Stuart Attwell pour avoir empêché une occasion de but manifeste, mais sa réaction à cette expulsion lui a valu des ennuis supplémentaires auprès des instances dirigeantes.

Maguire a été vu en train de contester la décision avant de se diriger vers le quatrième arbitre sur la ligne de touche pour le confronter. La FA a publié un communiqué confirmant la mise en accusation : « Harry Maguire a été mis en accusation après avoir été expulsé à la 78e minute du match de Premier League opposant Man Utd à Bournemouth le 20 mars. Il est allégué que le défenseur a eu un comportement inapproprié et/ou a tenu des propos et/ou eu un comportement abusifs et/ou insultants envers le quatrième arbitre à la suite de son expulsion. Harry Maguire a jusqu'au 2 avril pour répondre. »



