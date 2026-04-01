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Harry Maguire sanctionné par la FA : la star de Manchester United risque une suspension prolongée après son carton rouge lors du match contre Bournemouth
La FA prend des mesures suite à l'incident survenu au Vitality Stadium
La FA a confirmé que Maguire avait été sanctionné à l'issue d'une enquête sur son comportement lors du récent match nul 2-2 de Manchester United contre Bournemouth. L'international anglais s'était vu infliger un carton rouge direct par l'arbitre Stuart Attwell pour avoir empêché une occasion de but manifeste, mais sa réaction à cette expulsion lui a valu des ennuis supplémentaires auprès des instances dirigeantes.
Maguire a été vu en train de contester la décision avant de se diriger vers le quatrième arbitre sur la ligne de touche pour le confronter. La FA a publié un communiqué confirmant la mise en accusation : « Harry Maguire a été mis en accusation après avoir été expulsé à la 78e minute du match de Premier League opposant Man Utd à Bournemouth le 20 mars. Il est allégué que le défenseur a eu un comportement inapproprié et/ou a tenu des propos et/ou eu un comportement abusifs et/ou insultants envers le quatrième arbitre à la suite de son expulsion. Harry Maguire a jusqu'au 2 avril pour répondre. »
- AFP
Une suspension prolongée menace le défenseur chevronné
Alors qu'un carton rouge pour une faute délibérée entraîne généralement une suspension standard d'un match, une sanction de la FA de cette nature se traduit souvent par une prolongation de la suspension. Cette nouvelle porte un coup dur à Manchester United, qui doit déjà faire face à divers problèmes de sélection à l'approche de la fin de la saison.
Le joueur de 33 ans a été expulsé après avoir retenu Evanilson alors que l'attaquant filait vers le but, un incident qui a également conduit à l'égalisation de Bournemouth sur le penalty qui en a résulté. Si la sanction est confirmée, Maguire pourrait se retrouver absent pour une série de matchs cruciaux, alors même que l'équipe de Michael Carrick cherche à consolider sa position au classement.
Manchester United s'apprête à remanier sa défense
Le moment choisi pour cette inculpation est particulièrement malvenu pour Manchester United, alors que le club se prépare à affronter un calendrier chargé en championnat. L'absence de Maguire est déjà certaine pour le prochain match contre Leeds United, le 13 avril, mais un verdict de culpabilité pour propos injurieux pourrait l'écarter des terrains pour plusieurs autres rencontres.
Il pourrait ainsi manquer le match très attendu contre Chelsea à Stamford Bridge le 18 avril. Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League et est déterminé à terminer parmi les quatre premiers pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Maguire serait également sur le point de signer un nouveau contrat avec Manchester United, mais le club continue de peiner à garder ses cages inviolées, ayant encaissé pas moins de 42 buts en 31 matches de championnat.
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Une expulsion inhabituelle pour le défenseur central
Étonnamment, cette expulsion était le premier carton rouge de Maguire depuis qu'il évolue à Old Trafford. Sa dernière expulsion en club remonte à 2019, alors qu'il jouait encore pour Leicester City ; par coïncidence, ce carton rouge avait également été reçu lors d'un match contre Bournemouth.