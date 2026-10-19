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Harry Maguire s’interroge sur le manque de « courage » de ses coéquipiers de Manchester United et évoque le « bruit » autour de Lisandro Martinez après le nul face à Leeds
Partage des points à Elland Road
Le début de saison poussif de Manchester United en Premier League s’est poursuivi dimanche avec un match nul 1-1 face à Leeds United. L’équipe de Michael Carrick a ouvert le score dans le Yorkshire du Nord grâce à Bryan Mbeumo, buteur à bout portant à la 35e minute. Mais elle a perdu son avantage peu après la mi-temps, lorsque Dominic Calvert-Lewin a conclu un corner bien travaillé.
Ce résultat laisse Manchester United à la 13e place, avec une seule victoire lors de ses sept premiers matches de championnat. L’accumulation de points perdus a accentué la pression sur Carrick, qui peine à répondre aux attentes élevées de la direction après un été marqué par de nombreuses recrues.
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Maguire réclame plus de courage
Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Maguire n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les lacunes de son équipe. Le défenseur anglais a pointé un manque de sang-froid dans la possession du ballon comme l’une des principales raisons pour lesquelles Manchester United n’a pas pris les trois points, alors que son équipe s’était organisée pour exploiter les failles de Leeds au milieu de terrain.
« Nous aurions pu être un peu plus audacieux avec le ballon et le maîtriser sous la pression, a reconnu Maguire. Mais nous sommes dans une situation où nous n’osons pas autant que nous le devrions, et nous devons retrouver cette audace, car pour gagner des matches avec Manchester United, il nous faut cette audace et ce sang-froid. »
Si Maguire a mis en cause la qualité de jeu de son équipe avec le ballon, il n’a pas remis en question l’engagement du groupe. « On ne peut pas remettre en question la cohésion, l’état d’esprit ou la combativité. C’est un déplacement difficile, a-t-il insisté. Leeds est en pleine réussite en championnat. Nous pouvons faire mieux. Nous devons montrer davantage de qualité avec le ballon. Quand on joue dans des endroits comme celui-ci, on ne peut pas se faire surprendre sur des coups de pied arrêtés, et nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté qui leur a permis de revenir dans le match.
« Dans l’ensemble, nous étions à l’aise dans notre organisation. Ils ne se sont pas créé beaucoup d’occasions. Encaisser un but sur coup de pied arrêté après la mi-temps est décevant. Nous avons dû nous accrocher. Nous avons commencé à trouver nos marques vers la 70e minute et nous semblions probablement les plus susceptibles de l’emporter, mais le match nul est sans doute équitable. »
Tourner la page du feuilleton Martinez
Le match nul à Elland Road a conclu quelques jours agités pour Manchester United, encore assombris par une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi. Après ce revers européen, Martinez a publiquement demandé davantage au directeur technique Jason Wilcox, estimant que les dirigeants du club, plutôt que Carrick, devraient être mis en cause.
Évoquant les tensions en dehors du terrain, Maguire a confirmé que les choses avaient depuis été mises au clair à Carrington. « On a beaucoup parlé du club cette semaine, comme chaque semaine, mais encore plus cette fois-ci », a expliqué le défenseur. « Lisandro s’est exprimé, il s’est excusé et nous avons tourné la page. »
- AFP
La pression s’accentue sur Carrick
Carrick doit désormais trouver le moyen de remobiliser un effectif visiblement en manque de confiance, tout en faisant face à de nouvelles inquiétudes sur le plan physique. Martinez a pu débuter face à Leeds malgré son coup de colère en milieu de semaine, mais le défenseur a dû sortir à la mi-temps en raison d’un problème à la cuisse. Noussair Mazraoui l’a remplacé.
Alors que Manchester United reste dans la seconde moitié du classement et que les matches européens alourdissent un calendrier déjà chargé, le club a désespérément besoin d’enchaîner les bons résultats. Le staff technique attendra avec inquiétude des nouvelles de l’état physique de Martinez, tandis qu’il tente de relancer une campagne de Premier League qui s’essouffle.
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