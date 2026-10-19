Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Maguire n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les lacunes de son équipe. Le défenseur anglais a pointé un manque de sang-froid dans la possession du ballon comme l’une des principales raisons pour lesquelles Manchester United n’a pas pris les trois points, alors que son équipe s’était organisée pour exploiter les failles de Leeds au milieu de terrain.

« Nous aurions pu être un peu plus audacieux avec le ballon et le maîtriser sous la pression, a reconnu Maguire. Mais nous sommes dans une situation où nous n’osons pas autant que nous le devrions, et nous devons retrouver cette audace, car pour gagner des matches avec Manchester United, il nous faut cette audace et ce sang-froid. »

Si Maguire a mis en cause la qualité de jeu de son équipe avec le ballon, il n’a pas remis en question l’engagement du groupe. « On ne peut pas remettre en question la cohésion, l’état d’esprit ou la combativité. C’est un déplacement difficile, a-t-il insisté. Leeds est en pleine réussite en championnat. Nous pouvons faire mieux. Nous devons montrer davantage de qualité avec le ballon. Quand on joue dans des endroits comme celui-ci, on ne peut pas se faire surprendre sur des coups de pied arrêtés, et nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté qui leur a permis de revenir dans le match.

« Dans l’ensemble, nous étions à l’aise dans notre organisation. Ils ne se sont pas créé beaucoup d’occasions. Encaisser un but sur coup de pied arrêté après la mi-temps est décevant. Nous avons dû nous accrocher. Nous avons commencé à trouver nos marques vers la 70e minute et nous semblions probablement les plus susceptibles de l’emporter, mais le match nul est sans doute équitable. »



