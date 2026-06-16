Invité du podcast «The Rest is Football », Maguire a décrit avec précision la méthode pour le moins singulière et quelque peu gênante employée par l’entraîneur pour annoncer la composition du groupe. Il a expliqué : « Il [Tuchel] a appelé tout le monde sur FaceTime. C’était un appel assez gênant. J’ai reçu un SMS me demandant si je pouvais lui parler vers 16 h. C’est une façon assez singulière de procéder et cela doit être assez difficile, car il peut voir les réactions de chacun.

« J’ai immédiatement exprimé ma déception. Je pensais avoir fait assez pour intégrer le groupe et apporter ma pierre à l’édifice, sur le terrain comme en dehors. Il m’a répondu qu’il ne pouvait pas me fournir d’excuse, mais qu’il avait opté pour les quatre joueurs qui l’avaient aidé à traverser l’automne.

« C’était dur à accepter. Je pensais vraiment faire partie du groupe après ma première sélection avec lui lors du stage de mars. J’ai bien joué lors des deux matchs, puis je suis retourné à Manchester United et j’ai bien terminé la saison. »