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Harry Maguire revient sur l’appel FaceTime « gênant » de Thomas Tuchel et devrait bientôt annoncer sa retraite internationale, après avoir été écarté de la Coupe du monde 2026
Un défenseur chevronné est sous le choc après son exclusion
Le joueur de 33 ans s’est dit « profondément choqué et déçu » après avoir été écarté du groupe final de 26 joueurs sélectionnés par Tuchel pour le tournoi. Après une fin de saison convaincante avec Manchester United sous les ordres de Michael Carrick, puis des performances solides lors de la trêve internationale de mars, le défenseur pensait avoir fait le nécessaire pour figurer dans la liste finale. Il doit toutefois rester à quai, Tuchel ayant finalement jeté son dévolu sur John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah et Dan Burn pour disputer le tournoi.
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Maguire garde en mémoire une coupure brutale en plein appel vidéo.
Invité du podcast «The Rest is Football », Maguire a décrit avec précision la méthode pour le moins singulière et quelque peu gênante employée par l’entraîneur pour annoncer la composition du groupe. Il a expliqué : « Il [Tuchel] a appelé tout le monde sur FaceTime. C’était un appel assez gênant. J’ai reçu un SMS me demandant si je pouvais lui parler vers 16 h. C’est une façon assez singulière de procéder et cela doit être assez difficile, car il peut voir les réactions de chacun.
« J’ai immédiatement exprimé ma déception. Je pensais avoir fait assez pour intégrer le groupe et apporter ma pierre à l’édifice, sur le terrain comme en dehors. Il m’a répondu qu’il ne pouvait pas me fournir d’excuse, mais qu’il avait opté pour les quatre joueurs qui l’avaient aidé à traverser l’automne.
« C’était dur à accepter. Je pensais vraiment faire partie du groupe après ma première sélection avec lui lors du stage de mars. J’ai bien joué lors des deux matchs, puis je suis retourné à Manchester United et j’ai bien terminé la saison. »
Il n’envisage pas de se retirer de la scène internationale.
Malgré ce revers cuisant, le défenseur, qui compte 66 sélections, est resté en contact avec les principaux leaders de l’équipe, tels que Harry Kane, Declan Rice et Jordan Pickford, pour leur apporter tout son soutien. De plus, Maguire refuse de tourner le dos à son pays, même si Tuchel est sous contrat jusqu’à l’Euro 2028.
Il a ajouté : « Je ne pense pas prendre ma retraite internationale. J’ai toujours l’impression d’avoir quelque chose à apporter. Le jour viendra où je ne mériterai plus d’être sélectionné, mais je ne m’arrêterai probablement pas pour autant. Disputer ne serait-ce qu’une sélection de plus en vaudrait la peine. »
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Les projecteurs se rebroussent vers Old Trafford.
Maguire profitera de l’intersaison pour recharger les batteries avant le retour de Manchester United en Ligue des champions en 2026-2027. Pendant que ses coéquipiers en sélection affronteront la pression d’un tournoi mondial, le défenseur expérimenté entend maintenir son excellent niveau en club. Sa capacité à démontrer sa longévité en Premier League sera déterminante s’il veut retrouver le chemin de l’équipe nationale plus tard dans l’année.