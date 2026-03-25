Harry Maguire, Phil Foden et les huit joueurs anglais pour qui l'enjeu est le plus important face à l'Uruguay et au Japon, alors que la concurrence pour les places en Coupe du monde s'intensifie

La carrière de Ben White en équipe d'Angleterre est entourée de controverse et de mystère depuis qu'il a quitté le groupe en plein milieu de la Coupe du monde 2022 pour des « raisons personnelles », ne totalisant ainsi que quatre sélections. Selon la version la plus répandue, White aurait quitté le groupe après que Steve Holland, l'entraîneur adjoint de Gareth Southgate, eut remis en question l'amour du défenseur pour le football.

Southgate a toutefois démenti cette version et insisté sur le fait que ni lui ni Holland n'avaient de problème avec le joueur. Il a également révélé qu'il avait tenté de convaincre White de revenir dans le giron de l'équipe après la Coupe du monde au Qatar, mais que le joueur avait répondu qu'il s'était lui-même déclaré indisponible pour la sélection.

Tuchel a révélé l'année dernière qu'il avait contacté White et, 12 mois plus tard, le joueur a été appelé en l'absence de Jarell Quansah. Son rappel a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant qu'il ne méritait pas une nouvelle chance après avoir quitté l'équipe il y a quatre ans. White n'est plus un titulaire indiscutable à Arsenal, mais la blessure de Jurrien Timber lui a ouvert la voie du retour et il est désormais de nouveau international.

La capacité de White à jouer en défense centrale ou au poste d'arrière droit le rend particulièrement utile pour l'entraîneur. D'un autre côté, ce dernier pourrait s'inquiéter du fait que le joueur ne soit pas au fait de ses adversaires, car il a admis ne pas aimer regarder le football pendant son temps libre.