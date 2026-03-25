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Thomas Tuchel England hopefuls GFXGOAL
Richard Martin

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Harry Maguire, Phil Foden et les huit joueurs anglais pour qui l'enjeu est le plus important face à l'Uruguay et au Japon, alors que la concurrence pour les places en Coupe du monde s'intensifie

Analysis
Angleterre
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
B. White
FEATURES
Angleterre vs Uruguay

Et ils ne sont plus que 35. La décision de Thomas Tuchel de convoquer un groupe élargi de joueurs, qui sera divisé en deux pour les deux derniers matchs de l'Angleterre à domicile avant la Coupe du monde, est le dernier signe en date que l'Allemand adopte une approche très différente de celle de ses prédécesseurs, alors qu'il tente de devenir le premier sélectionneur depuis Alf Ramsey à remporter un titre avec les Three Lions.

Tuchel a compensé le manque de véritable concurrence lors des matchs qu'il a dirigés en intensifiant la rivalité interne pour les places, notamment en opposant Jude Bellingham à Morgan Rogers pour le poste de numéro 10.

Et en convoquant un groupe pléthorique pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, comprenant deux joueurs n'ayant jamais été sélectionnés, l'un n'ayant pas joué pour l'Angleterre depuis cinq ans et l'autre dont la carrière internationale semblait vouée à l'échec pour des raisons extra-sportives, Tuchel a encore relevé la barre pour intégrer son groupe de 26 joueurs pour le tournoi.

GOAL passe en revue les joueurs qui ont le plus à gagner au cours de la semaine à venir, alors que la Coupe du monde se profile de plus en plus...

  • Republic of Ireland v England - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Harry Maguire

    Le défenseur central de Manchester United fait son retour dans le groupe pour la première fois depuis septembre 2024, une récompense pour ses performances régulières sous le maillot des Red Devils, qui se sont encore améliorées sous la houlette de Michael Carrick. Il n’a toutefois pas vraiment pu fêter son retour, puisqu’il a été expulsé et a concédé un penalty le jour même, lors du match nul 2-2 de United à Bournemouth.

    Maguire fait partie des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, ayant disputé les Coupes du monde 2018 et 2022 ainsi que l'Euro 2020, sans avoir manqué pratiquement aucun match. Une blessure l'avait écarté de l'Euro 2024 et il avait auparavant été écarté par Tuchel bien qu'il fût resté en grande partie en forme.

    Il sera fascinant de voir comment il s'adaptera à la ligne défensive haute privilégiée par l'entraîneur allemand, d'autant plus qu'il a parfois eu du mal à jouer dans une ligne haute sous Ruben Amorim, notamment lors de la défaite à Brentford en début de saison.

    • Publicité
  • England v IR Iran: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ben White

    La carrière de Ben White en équipe d'Angleterre est entourée de controverse et de mystère depuis qu'il a quitté le groupe en plein milieu de la Coupe du monde 2022 pour des « raisons personnelles », ne totalisant ainsi que quatre sélections. Selon la version la plus répandue, White aurait quitté le groupe après que Steve Holland, l'entraîneur adjoint de Gareth Southgate, eut remis en question l'amour du défenseur pour le football.

    Southgate a toutefois démenti cette version et insisté sur le fait que ni lui ni Holland n'avaient de problème avec le joueur. Il a également révélé qu'il avait tenté de convaincre White de revenir dans le giron de l'équipe après la Coupe du monde au Qatar, mais que le joueur avait répondu qu'il s'était lui-même déclaré indisponible pour la sélection.

    Tuchel a révélé l'année dernière qu'il avait contacté White et, 12 mois plus tard, le joueur a été appelé en l'absence de Jarell Quansah. Son rappel a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant qu'il ne méritait pas une nouvelle chance après avoir quitté l'équipe il y a quatre ans. White n'est plus un titulaire indiscutable à Arsenal, mais la blessure de Jurrien Timber lui a ouvert la voie du retour et il est désormais de nouveau international.

    La capacité de White à jouer en défense centrale ou au poste d'arrière droit le rend particulièrement utile pour l'entraîneur. D'un autre côté, ce dernier pourrait s'inquiéter du fait que le joueur ne soit pas au fait de ses adversaires, car il a admis ne pas aimer regarder le football pendant son temps libre.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Phil Foden

    Foden peut s'estimer chanceux d'avoir simplement été retenu dans la sélection de 35 joueurs, compte tenu de la forte baisse de forme qu'il connaît depuis le début de l'année, qui l'a vu perdre sa place de titulaire au sein de l'équipe de Manchester City. Sa sortie à la 90e minute lors de la finale de la Carabao Cup, que Wayne Rooney a qualifiée de « remplacement de charité », a rappelé à quel point il est tombé en disgrâce.

    Foden n’a pas marqué lors de ses 20 dernières apparitions avec City et, depuis sa brève période de forme en décembre, il n’a à son actif qu’une seule passe décisive contre Fulham en février. Et contrairement à d’autres joueurs dont la forme en club a baissé, il ne peut pas compter sur un palmarès impressionnant avec l’Angleterre pour se rattraper.

    « Le football n'est pas toujours simple », a-t-il déclaré à Wembley. « Il y a des hauts et des bas, et parfois on ne peut pas donner le meilleur de soi-même, c'est comme ça. L'important, c'est de savoir rebondir. »

    S'il ne saisit pas sa chance contre l'Uruguay ou le Japon, il pourrait ne plus en avoir d'autre.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cole Palmer

    Cole Palmer se trouve dans une situation singulière : après avoir marqué en finale de l'Euro 2024 et délivré une passe décisive en demi-finale, il n'a pratiquement plus eu d'impact avec l'Angleterre depuis. Des blessures aux ischio-jambiers et à l'aine l'ont limité à une seule apparition lors des qualifications pour la Coupe du monde, tandis qu'il a disputé deux matches en Ligue des nations de l'UEFA.

    Son caractère non-conformiste fait de lui un joueur qu'il vaut la peine d'avoir à disposition, même sur le banc, mais la concurrence est féroce pour les postes qu'il affectionne, à savoir ailier droit ou numéro 10. Ses performances en club ont également souffert ces dernières semaines et il a été la cible de critiques alors que Chelsea a perdu ses quatre derniers matchs.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cobbie Mainoo

    « Vous adorez Kobbie », avait déclaré Ruben Amorim d'un ton condescendant aux journalistes couvrant Manchester United en décembre. « Il est titulaire en équipe d'Angleterre, mais cela ne signifie pas que je doive faire entrer Kobbie alors que je pense que je ne devrais pas. »

    L'exil de Mainoo sous Amorim lui a fait perdre sa place dans l'équipe d'Angleterre, mais le rôle du milieu de terrain dans la renaissance de United depuis le remplacement d'Amorim par Carrick a été impossible à ignorer, et Tuchel en a tenu compte. Mainoo a sans doute été le meilleur joueur anglais de l’Euro 2024, à l’exception peut-être de Marc Guehi, son calme balle au pied et ses qualités de distribution ayant posé les bases de la progression de l’équipe jusqu’en finale après un début de tournoi peu convaincant.

    La question est de savoir s'il s'inscrit dans la vision de Tuchel d'un football rapide et s'il peut trouver sa place aux côtés de Declan Rice et Elliot Anderson, qui semblent avoir assuré leur place dans le onze de départ au cœur du milieu de terrain.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    John Stones

    Il est remarquable de constater que John Stones n'a disputé qu'un match de moins en tant que titulaire avec l'Angleterre cette saison qu'avec Manchester City en Premier League. Malgré la terrible série de blessures qui l'a frappé ces dernières années – et qui, selon ses propres dires l'année dernière, l'avait poussé à envisager de prendre sa retraite –, Tuchel lui reste farouchement fidèle, le convoquant pour le quatrième stage consécutif.

    Cela témoigne à la fois de la grande importance que Tuchel accorde aux joueurs expérimentés et de la qualité unique de Stones pour sortir le ballon de la défense. Southgate a également sélectionné Stones à plusieurs reprises, le titularisant lors des sept matches de l'Euro 2024 malgré ses problèmes de condition physique pendant la préparation du tournoi.

    Son manque de temps de jeu en club est toutefois préoccupant, Stones n'ayant disputé que deux matchs – respectivement en Carabao Cup et en FA Cup – depuis son retour à la compétition en février.


  • Dominic Calvert-LewinGetty

    Dominic Calvert-Lewin

    Avec la mise à l'écart d'Ollie Watkins, le poste d'avant-centre est vacant et Calvert-Lewin a l'occasion de s'en emparer, ce qui semblait hautement improbable il y a un an.

    Calvert-Lewin n'avait plus été appelé depuis son apparition en tant que remplaçant contre l'Ukraine lors de l'Euro 2020, ses blessures ayant gravement entravé sa carrière et l'ayant contraint à ne débuter que moins de la moitié des matchs d'Everton en Premier League entre 2021 et son départ du club l'année dernière.

    Il a laissé ses problèmes de blessures derrière lui à Leeds et a marqué 10 buts, dont une série impressionnante de sept buts en six matches qui lui a valu d'être nommé joueur du mois de décembre en Premier League. On peut s'inquiéter un peu de sa série d'un seul but lors de ses neuf derniers matches, mais s'il parvient à trouver le chemin des filets pour l'Angleterre, cela contribuerait grandement à lui assurer son billet pour l'Amérique du Nord en juin.


  • England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Dominic Solanke

    Solanke a disputé son dernier match avec l'Angleterre sous les ordres de Lee Carsley en novembre 2024, après avoir attendu sept ans pour faire son retour en équipe nationale depuis ses débuts en 2017 sous la houlette de Southgate. Il n'avait pas pu être sélectionné après s'être blessé à la cheville en août, une blessure qui l'avait écarté des terrains pendant quatre mois et demi.

    Depuis son retour sur les terrains en janvier, il a fait preuve d'une efficacité impressionnante, marquant six buts toutes compétitions confondues alors même que Tottenham se trouve au bord de la zone de relégation.

Matchs Amicaux
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