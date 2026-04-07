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Harry Maguire n'ira nulle part ! Le défenseur de Manchester United, en pleine renaissance, signe un nouveau contrat, couronnant ainsi un revirement remarquable sous la houlette de Michael Carrick
Maguire ravi de prolonger son contrat à Old Trafford
S'exprimant sur les chaînes officielles du club de Manchester United au sujet de son nouveau contrat, Maguire a déclaré : « Représenter Manchester United est le plus grand des honneurs. C'est une responsabilité qui nous rend, ma famille et moi-même, fiers chaque jour.
Je suis ravi de prolonger mon aventure au sein de ce club incroyable pour au moins huit saisons et de continuer à jouer devant nos supporters exceptionnels afin de créer ensemble d’autres moments inoubliables.
On sent l’ambition et le potentiel de cette équipe passionnante. La détermination de tout le club à se battre pour remporter les plus grands trophées est évidente pour tout le monde, et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir. »
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Wilcox salue la « mentalité » du défenseur
Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, a lui aussi fait l'éloge de Maguire. Il a déclaré : « Harry incarne la mentalité et la ténacité nécessaires pour s'imposer à Manchester United. C'est un professionnel hors pair qui apporte une expérience et un leadership inestimables à notre jeune équipe ambitieuse.
« Harry, comme tout le monde au club, est pleinement déterminé à aider Manchester United à connaître un succès régulier et durable. »
De zéro à héros : la rédemption de Maguire à Manchester United
Maguire a rejoint Manchester United en provenance de Leicester City pour un montant de 80 millions de livres sterling à l'été 2019, ce qui reste à ce jour le montant record versé pour un défenseur. En l'espace de six mois, le défenseur central a été nommé capitaine du club par l'entraîneur de l'époque, Ole Gunnar Solskjaer.
Bien qu'il ait essuyé quelques critiques lors de sa première saison 2019-2020 ainsi qu'au début de la campagne suivante, suite à une arrestation très médiatisée en Grèce, Maguire s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League alors que Manchester United terminait deuxième en 2020-2021. Il a joué un rôle clé au sein de l'équipe d'Angleterre qui a terminé vice-championne de l'Euro 2020 cet été-là.
Mais Maguire a de nouveau été critiqué pour ses performances en club en 2021-22 et sa popularité a fortement chuté au cours des deux saisons suivantes. Erik ten Hag lui a retiré le brassard de capitaine de United en 2023, Bruno Fernandes prenant la relève. Maguire a néanmoins joué un rôle clé dans les victoires de United en Coupe de la Ligue et en Carabao Cup en 2023 et 2024 respectivement, tout en retrouvant sa place de titulaire sous les ordres de Ruben Amorim.
C'est sous la houlette de Michael Carrick que Maguire a véritablement retrouvé sa meilleure forme, ce qui lui a valu d'être rappelé en sélection anglaise pour les matchs internationaux de mars. Avec le joueur de 33 ans de retour au cœur de la défense, United est en passe de terminer troisième de la Premier League et de se qualifier pour la Ligue des champions.
- AFP
La quête de Manchester United pour se qualifier pour la Ligue des champions
Maguire purge actuellement une suspension d'un match avec Manchester United après avoir été expulsé lors du match nul 2-2 à Bournemouth avant la trêve internationale. Il manquera le match de Premier League de lundi prochain à domicile contre les rivaux de Leeds, mais sera disponible pour le déplacement chez les Blues, qui occupent la cinquième place. Manchester United compte actuellement six points d'avance sur les Blues, qui occupent la cinquième place, tandis qu'il accuse six points de retard sur Manchester City, deuxième.
Si Maguire restera à United la saison prochaine, un joueur s'apprête à partir : Casemiro, le chouchou des supporters, qui a confirmé qu'il quitterait le club à la fin de son contrat cet été. Le Brésilien, tout comme Maguire, s'est remis de quelques mauvaises performances en début de carrière à United et a été l'un de leurs meilleurs joueurs cette saison.