Harry Maguire n'ira nulle part ! Le défenseur de Manchester United, en pleine renaissance, signe un nouveau contrat, couronnant ainsi un revirement remarquable sous la houlette de Michael Carrick

Maguire a rejoint Manchester United en provenance de Leicester City pour un montant de 80 millions de livres sterling à l'été 2019, ce qui reste à ce jour le montant record versé pour un défenseur. En l'espace de six mois, le défenseur central a été nommé capitaine du club par l'entraîneur de l'époque, Ole Gunnar Solskjaer.

Bien qu'il ait essuyé quelques critiques lors de sa première saison 2019-2020 ainsi qu'au début de la campagne suivante, suite à une arrestation très médiatisée en Grèce, Maguire s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League alors que Manchester United terminait deuxième en 2020-2021. Il a joué un rôle clé au sein de l'équipe d'Angleterre qui a terminé vice-championne de l'Euro 2020 cet été-là.

Mais Maguire a de nouveau été critiqué pour ses performances en club en 2021-22 et sa popularité a fortement chuté au cours des deux saisons suivantes. Erik ten Hag lui a retiré le brassard de capitaine de United en 2023, Bruno Fernandes prenant la relève. Maguire a néanmoins joué un rôle clé dans les victoires de United en Coupe de la Ligue et en Carabao Cup en 2023 et 2024 respectivement, tout en retrouvant sa place de titulaire sous les ordres de Ruben Amorim.

C'est sous la houlette de Michael Carrick que Maguire a véritablement retrouvé sa meilleure forme, ce qui lui a valu d'être rappelé en sélection anglaise pour les matchs internationaux de mars. Avec le joueur de 33 ans de retour au cœur de la défense, United est en passe de terminer troisième de la Premier League et de se qualifier pour la Ligue des champions.