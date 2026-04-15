Harry Maguire (Manchester United) a été suspendu par la FA après avoir contesté vivement le quatrième arbitre à la suite de son expulsion à Bournemouth

La FA a officiellement sanctionné le défenseur après ses insultes présumées à l’encontre du quatrième arbitre Matt Donohue, suite à son exclusion pour une faute volontaire sur Evanilson à Bournemouth. Cet incident constitue une violation grave des directives strictes de la ligue sur le comportement des joueurs envers les officiels de match.

La sanction a été confirmée mercredi par un communiqué de la FA : « Une commission de réglementation indépendante a infligé à Harry Maguire (Manchester United FC) une suspension d’un match et une amende de 30 000 livres sterling.

Le défenseur avait été expulsé à la 78e minute du match de Premier League contre l’AFC Bournemouth, vendredi 20 mars.

Il lui est reproché un comportement inapproprié et/ou des propos injurieux et/ou insultants à l’égard du quatrième arbitre après son expulsion.

Le défenseur a ensuite reconnu les faits qui lui étaient reprochés. »