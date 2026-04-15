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Harry Maguire (Manchester United) a été suspendu par la FA après avoir contesté vivement le quatrième arbitre à la suite de son expulsion à Bournemouth
La crise défensive des Red Devils
Le défenseur central chevronné manquera le déplacement de Manchester United à Chelsea ce week-end, sa suspension pour mauvaise conduite étant toujours en vigueur. L’international anglais a déjà purgé une suspension distincte lors de la défaite 2-1 à domicile contre Leeds United lundi, suite à son expulsion initiale lors du match nul 2-2 de United contre Bournemouth. Son absence prolongée est un coup dur pour Carrick, car 10 des 14 titularisations du défenseur en Premier League cette saison ont eu lieu depuis la nomination de l’entraîneur en janvier.
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La Fédération Anglaise de Football (FA) a officialisé une charge de comportement inapproprié.
La FA a officiellement sanctionné le défenseur après ses insultes présumées à l’encontre du quatrième arbitre Matt Donohue, suite à son exclusion pour une faute volontaire sur Evanilson à Bournemouth. Cet incident constitue une violation grave des directives strictes de la ligue sur le comportement des joueurs envers les officiels de match.
La sanction a été confirmée mercredi par un communiqué de la FA : « Une commission de réglementation indépendante a infligé à Harry Maguire (Manchester United FC) une suspension d’un match et une amende de 30 000 livres sterling.
Le défenseur avait été expulsé à la 78e minute du match de Premier League contre l’AFC Bournemouth, vendredi 20 mars.
Il lui est reproché un comportement inapproprié et/ou des propos injurieux et/ou insultants à l’égard du quatrième arbitre après son expulsion.
Le défenseur a ensuite reconnu les faits qui lui étaient reprochés. »
Le comportement violent de Martinez
Les problèmes de sélection de Manchester United s’aggravent : Lisandro Martinez risque trois matches de suspension après son expulsion contre Leeds pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin. Le club a fait appel, mais Howard Webb, directeur du PGMO, a déjà rappelé que ce geste était désormais considéré comme une violence.
Interrogé sur le raisonnement derrière ces cartons rouges dans l’émission « Mic’d Up », il a expliqué : « Depuis quelques années, les actions où des joueurs tirent les cheveux d’un adversaire sont considérées comme un comportement violent. C’est dans les directives que nous donnons aux clubs avant le début de la saison, dans le guide publié par la Premier League, qu’il est précisé que tirer les cheveux de quelqu’un avec force est considéré comme un comportement violent et qu’un joueur sera expulsé. »
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Un duo de jeunes joueurs devrait être aligné à Stamford Bridge
Cette double suspension devrait contraindre Carrick à aligner Leny Yoro et Ayden Heaven, deux jeunes défenseurs centraux, face à Chelsea. Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League, mais Chelsea peut réduire l'écart à quatre points en cas de victoire. En l'absence de remplaçants expérimentés et alors que la saison entre dans sa phase décisive, ces jeunes joueurs de Manchester United vont devoir passer un baptême du feu dans l'un des stades les plus hostiles du championnat.