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Harry Maguire fustige l'arbitre Sven Jablonski pour n'avoir pas sanctionné le tacle monstrueux de Ronald Araujo sur Phil Foden lors du match nul de l'Angleterre
Foden contraint de quitter le terrain tandis que Tuchel fulmine
L'incident s'est produit lors d'un match amical tendu à Wembley, où Foden a été fauché par un tacle agressif qui a laissé la star de Manchester City se tenir la cheville, visiblement en proie à une vive douleur. On a pu voir le sélectionneur anglais Thomas Tuchel exprimer sa fureur depuis la ligne de touche, dirigeant sa colère vers le quatrième arbitre. Foden a finalement été remplacé par Cole Palmer, ce qui a suscité des inquiétudes quant à son état physique à l'approche de la Coupe du monde.
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Maguire est reparti furieux qu'Araujo n'ait pas été sanctionné
Maguire n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitrage, laissant entendre que la clémence dont les arbitres ont fait preuve aurait pu avoir des conséquences désastreuses à l'approche de la Coupe du monde 2026. Exprimant sa stupéfaction face à l'absence d'expulsion, le défenseur central chevronné a déclaré à ITV : « On ne voit pas des tacles comme ça sans qu'il y ait de carton rouge. À quelques mois de la Coupe du monde, nous avons des arbitres qui autorisent des tacles comme ça… C'est décevant. Nous devons passer à autre chose, mieux gérer le match et repartir avec la victoire. Ce fut un bon travail sur le terrain, avec beaucoup de points positifs, mais aussi des choses à améliorer. »
Défendre les actions de White dans ce dénouement dramatique
La soirée a été tout aussi mouvementée pour Ben White, qui a fait son retour tant attendu en sélection nationale. Si le joueur d’Arsenal a réussi à trouver le chemin des filets pour donner l’avantage aux hôtes, il a toutefois été hué par une partie du public de Wembley. La soirée s’est terminée sur une note amère pour le défenseur lorsque le VAR est intervenu dans le temps additionnel pour lui accorder un penalty suite à un tacle sur Federico Vinas, ce qui a poussé Maguire à remettre une nouvelle fois en question les arbitres. « Je l'ai trouvé brillant quand il est entré en jeu. Je ne peux rien dire sur la défense sur ce coup-là (le penalty) – si j'avais été à sa place, j'aurais moi aussi tenté de bloquer le tir. C'est ce qu'on doit faire. C'est un penalty vraiment léger », a ajouté Maguire.
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Des places pour la Coupe du monde à prendre
Malgré la polémique autour de l'arbitrage, le retour de Maguire dans le onze de départ a fait beaucoup parler de lui. Faisant preuve du leadership qui avait fait de lui un pilier de l'ancienne équipe, il a réalisé un blocage décisif dans les dernières secondes pour préserver le match nul. Sa performance suggère qu'il fait toujours partie des plans de Tuchel, apportant une présence de vétéran qui reste sous-estimée par de nombreux critiques de l'équipe nationale. Alors que les Three Lions se préparent pour leurs derniers matchs de préparation, la pression reste forte sur les joueurs en marge pour qu'ils s'assurent une place dans l'avion.