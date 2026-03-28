Harry Maguire fustige l'arbitre Sven Jablonski pour n'avoir pas sanctionné le tacle monstrueux de Ronald Araujo sur Phil Foden lors du match nul de l'Angleterre

La soirée a été tout aussi mouvementée pour Ben White, qui a fait son retour tant attendu en sélection nationale. Si le joueur d’Arsenal a réussi à trouver le chemin des filets pour donner l’avantage aux hôtes, il a toutefois été hué par une partie du public de Wembley. La soirée s’est terminée sur une note amère pour le défenseur lorsque le VAR est intervenu dans le temps additionnel pour lui accorder un penalty suite à un tacle sur Federico Vinas, ce qui a poussé Maguire à remettre une nouvelle fois en question les arbitres. « Je l'ai trouvé brillant quand il est entré en jeu. Je ne peux rien dire sur la défense sur ce coup-là (le penalty) – si j'avais été à sa place, j'aurais moi aussi tenté de bloquer le tir. C'est ce qu'on doit faire. C'est un penalty vraiment léger », a ajouté Maguire.