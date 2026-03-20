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Harry Maguire fait son retour ! Thomas Tuchel rappelle le défenseur de Manchester United en sélection anglaise avant la Coupe du monde
Maguire met fin à 18 mois d'absence en équipe d'Angleterre
Maguire a disputé son dernier match avec l'Angleterre en septembre 2024 sous les ordres du sélectionneur par intérim Lee Carsley, et n'a été convoqué par Tuchel dans aucune de ses précédentes sélections depuis qu'il a pris ses fonctions début 2025. L'entraîneur allemand avait précédemment justifié son exclusion du joueur de 33 ans en invoquant son manque de forme et la difficulté de son poste au sein du système à trois défenseurs de Ruben Amorim, précisant qu'il considérait Marc Guehi et Ezri Konsa comme supérieurs au défenseur de United à l'époque.
La situation a changé en 2026. Depuis que Carrick a remplacé Amorim en janvier, Maguire a été titulaire à chaque match de championnat, s'est imposé comme un pilier de la défense de United et a reçu le soutien public de son entraîneur à plusieurs reprises. Avec 64 sélections et 12 apparitions en Coupe du monde à son actif, son leadership à l'approche du grand tournoi de cet été est une qualité que Tuchel ne pourra peut-être pas ignorer. Carrick, s'exprimant avant le déplacement de Manchester United à Bournemouth, n'a pas caché son espoir que Maguire et ses coéquipiers de Manchester United soient récompensés. « Je n'ai pas été en contact [avec Tuchel]. Pour les garçons, j'aimerais beaucoup les voir sélectionnés pour ce match et pour l'été. Je n'ai aucune influence là-dessus, mais vu la façon dont ils jouent, ils se sont mis en avant et se sont donné une chance. Ils jouent suffisamment bien pour mériter une place. »
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Mainoo et Hall récompensés
Maguire n'est pas le seul à profiter du remarquable revirement de situation de Manchester United en 2026. Kobbie Mainoo a lui aussi été rappelé en sélection ; le milieu de terrain de 20 ans a retrouvé son meilleur niveau depuis l'arrivée de Carrick. Mainoo avait débuté la finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne, mais, tout comme Maguire, il était absent de la sélection anglaise depuis 18 mois, suite à une période difficile sous Amorim durant laquelle il n'avait pratiquement pas joué en club. Sous les ordres de son nouvel entraîneur, il est devenu l'un des titulaires incontournables, et ses performances lui ont valu les éloges constants de son entraîneur et de ses coéquipiers. Le latéral gauche de Newcastle, Lewis Hall, fait également partie du groupe, après avoir impressionné lors d'une seconde moitié de saison productive, suite à une période d'absence pour blessure. Le milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton, les rejoindra, permettant aux supporters d'avoir un premier aperçu de ce que Tuchel tente de mettre en place avant la Coupe du monde.
La disette de l'Angleterre avec United est enfin terminée
Aucun joueur de Manchester United n'a été sélectionné en équipe d'Angleterre depuis septembre 2024, une absence de 18 mois qui reflétait le chaos et la mauvaise forme qui ont marqué les derniers mois de l'ère Amorim à Old Trafford. Sous la houlette de l'entraîneur portugais, Manchester United a terminé 15e de la Premier League la saison dernière, s'inclinant en finale de la Ligue Europa face à Tottenham, et les premiers mois de cette saison n'ont apporté que peu d'amélioration avant son limogeage. Le contraste ne pourrait être plus grand aujourd'hui, et Maguire et Mainoo sont tous deux au cœur de cette renaissance. United occupe la troisième place de la Premier League à huit journées de la fin et a son destin en main pour la Ligue des champions.
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L'épreuve décisive pour la Coupe du monde
L'Angleterre affrontera l'Uruguay le 27 mars avant de se mesurer au Japon le 31 mars ; il s'agit là des derniers matchs amicaux avant que Tuchel ne dévoile sa sélection de 25 joueurs pour la Coupe du monde. L'Angleterre a été tirée au sort dans le groupe L aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama ; deux autres matchs de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica sont prévus en Floride en juin, avant le début du tournoi. L'équipe de Tuchel a remporté ses huit matchs de qualification, notamment contre la Serbie et l'Albanie en novembre dernier. Tuchel, dont le contrat devait expirer après la Coupe du monde, a signé en février un nouveau contrat qui le lie désormais jusqu'à l'Euro 2028, ce qui lui offre la stabilité nécessaire pour planifier bien au-delà de cet été. Son avenir étant désormais assuré, c'est aux joueurs de lui prouver qu'ils méritent leur place dans l'avion pour rejoindre le capitaine Harry Kane dans l'espoir de ramener enfin la Coupe du monde en Angleterre.
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