Harry Maguire fait son retour ! Thomas Tuchel rappelle le défenseur de Manchester United en sélection anglaise avant la Coupe du monde

Maguire a disputé son dernier match avec l'Angleterre en septembre 2024 sous les ordres du sélectionneur par intérim Lee Carsley, et n'a été convoqué par Tuchel dans aucune de ses précédentes sélections depuis qu'il a pris ses fonctions début 2025. L'entraîneur allemand avait précédemment justifié son exclusion du joueur de 33 ans en invoquant son manque de forme et la difficulté de son poste au sein du système à trois défenseurs de Ruben Amorim, précisant qu'il considérait Marc Guehi et Ezri Konsa comme supérieurs au défenseur de United à l'époque.

La situation a changé en 2026. Depuis que Carrick a remplacé Amorim en janvier, Maguire a été titulaire à chaque match de championnat, s'est imposé comme un pilier de la défense de United et a reçu le soutien public de son entraîneur à plusieurs reprises. Avec 64 sélections et 12 apparitions en Coupe du monde à son actif, son leadership à l'approche du grand tournoi de cet été est une qualité que Tuchel ne pourra peut-être pas ignorer. Carrick, s'exprimant avant le déplacement de Manchester United à Bournemouth, n'a pas caché son espoir que Maguire et ses coéquipiers de Manchester United soient récompensés. « Je n'ai pas été en contact [avec Tuchel]. Pour les garçons, j'aimerais beaucoup les voir sélectionnés pour ce match et pour l'été. Je n'ai aucune influence là-dessus, mais vu la façon dont ils jouent, ils se sont mis en avant et se sont donné une chance. Ils jouent suffisamment bien pour mériter une place. »