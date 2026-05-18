Harry Maguire explique pourquoi Arsenal est une « meilleure équipe » que Manchester City, alors que le défenseur de Manchester United livre son pronostic pour le titre de Premier League

Dans une analyse sans détour du championnat actuel, le défenseur de Manchester United estime qu’Arsenal pourrait être l’équipe la plus forte de la Premier League, devançant même Manchester City. Malgré la domination historique des Citizens sous Guardiola, Maguire souligne que l’organisation tactique et la régularité actuelles du club londonien lui confèrent un avantage.

Ayant récemment affronté ces deux attaques de classe mondiale, le défenseur souligne l’équilibre actuel des Gunners comme facteur clé de son analyse surprenante.

Avec deux points d’avance sur les Citizens en tête du classement, le club londonien vise un premier sacre en Premier League depuis 22 ans.