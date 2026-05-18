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Harry Maguire explique pourquoi Arsenal est une « meilleure équipe » que Manchester City, alors que le défenseur de Manchester United livre son pronostic pour le titre de Premier League
Maguire offre la victoire aux Gunners face à City
Dans une analyse sans détour du championnat actuel, le défenseur de Manchester United estime qu’Arsenal pourrait être l’équipe la plus forte de la Premier League, devançant même Manchester City. Malgré la domination historique des Citizens sous Guardiola, Maguire souligne que l’organisation tactique et la régularité actuelles du club londonien lui confèrent un avantage.
Ayant récemment affronté ces deux attaques de classe mondiale, le défenseur souligne l’équilibre actuel des Gunners comme facteur clé de son analyse surprenante.
Avec deux points d’avance sur les Citizens en tête du classement, le club londonien vise un premier sacre en Premier League depuis 22 ans.
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Supériorité tactique sur le terrain
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il considère Arsenal comme la « meilleure équipe », Maguire a souligné la solidité structurelle du club londonien et la difficulté de le déstabiliser. Alors que City est réputé pour étouffer ses adversaires par sa possession de balle, le défenseur estime que la combinaison entre l’assise défensive et le jeu de transition efficace des Gunners en fait une formation encore plus redoutable cette saison.
S’exprimant sur The Overlap, Maguire a expliqué : « J’ai joué contre les deux. Honnêtement, j’ai toujours pensé qu’Arsenal était la meilleure équipe quand on les affrontait. Tout simplement parce que, franchement, ils ne vous laissent aucune occasion. Ils étaient tellement solides. »
Il conclut : « On les a battus à l’Emirates, certes, mais on n’a pas créé grand-chose et on a marqué deux bijoux. On a bien joué ce jour-là, mais on n’a pas vraiment créé beaucoup d’occasions dans la surface. Arsenal défend tellement bien sa surface. »
Prédire le vainqueur du titre
Outre son analyse comparative des forces de chaque équipe, Maguire n'a pas hésité à livrer un pronostic tranché sur le titre de Premier League. Son expérience au cœur de la défense de Manchester United lui confère une vision unique pour identifier l'adversaire le plus redoutable.
Au cours de son entretien avec Ian Wright, le défenseur central anglais a désigné Arsenal comme favori, affirmant : « J’ai toujours pensé que vous en aviez assez. Je le pense toujours. »
Une prédiction qui, au vu de la rivalité féroce entre United et les deux prétendants au titre, devrait alimenter les débats chez les supporters et les experts. Reste que le défenseur central est formel : le travail de fond d’Arteta a façonné un groupe capable de renverser la « machine » que Guardiola a bâtie à l’Etihad.
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Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Arsenal doit battre Burnley puis Crystal Palace en Premier League. Le premier acte aura lieu lundi à l’Emirates Stadium, avant un déplacement à Selhurst Park, dans le sud de Londres, dimanche.
Un total de six points sur ces deux matches pourrait leur offrir un premier titre depuis 22 ans et renforcer la confiance avant la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, prévue fin mai.