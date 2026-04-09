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Harry Maguire estime que Manchester United doit recruter de nouveaux joueurs pour renforcer son onze de départ, en prévision d’un « été vraiment, vraiment important »
Rédemption et nouveau départ
L'international anglais a couronné son incroyable revirement à Old Trafford en signant un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2027. Démis de ses fonctions de capitaine et semble-t-il voué à quitter le club il y a tout juste un an, Maguire s'est imposé comme un pilier de l'équipe de Michael Carrick, contribuant à la remontée de Manchester United à la troisième place du classement.
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Une exigence de qualité au niveau du onze de départ
Malgré cette dynamique positive, Maguire reste lucide sur ce qu’il faudra pour combler le retard sur Arsenal et Manchester City. Le défenseur de 33 ans insiste : Manchester United doit se montrer agressif sur le marché des transferts et recruter des joueurs capables d’intégrer directement l’équipe première, pas seulement des remplaçants.
« Nous sommes bien positionnés et nous avons passé plusieurs mois très productifs sous les ordres de l’entraîneur. Je sens que l’équipe commence à ressembler à un groupe solide. Mais l’été à venir sera crucial, vraiment crucial. Nous avons besoin de plus de joueurs, de meilleure qualité, de joueurs capables d’intégrer le onze de départ. Une fois que tout sera en place, nous ferons le point en début de saison. Nous effectuerons une bonne préparation et nous serons prêts », a expliqué le défenseur.
Dans la continuité des récents succès en matière de recrutement
Manchester United a dépensé près de 225 millions de livres sterling l’été dernier pour recruter Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, une campagne de transferts qui a probablement sauvé sa saison. Harry Maguire a salué l’impact de ces nouvelles recrues, mais il a aussi averti que l’absence de compétitions européennes cette année avait masqué un manque de profondeur dans l’effectif, défaut qui pourrait se manifester dès la saison prochaine.
« Je veux toujours faire partie d’un effectif capable de rivaliser, et le recrutement de l’an dernier a été un succès. Nous avons accueilli des joueurs de haut niveau qui nous ont aidés cette saison. Comme je l’ai toujours dit, cet été sera crucial : nous devons recruter intelligemment... Nous ne jouons pas en Europe cette année, nous avons disputé 40 matchs à la fin de la saison, et nous avons clairement besoin d’un effectif plus important l’année prochaine », a ajouté Maguire.
- AFP
La course au titre
Alors que Manchester City et Liverpool pourraient entrer dans une phase de transition, Maguire anticipe un vide au sommet de la Premier League. Selon lui, pourvu que Manchester United réalise les bons investissements et maintienne une dynamique positive jusqu’à la fin de la saison, le club pourrait enfin mettre fin à sa disette de titres qui dure depuis 2013 et postuler pour les grands trophées.
« Si l’on se projette sur la saison prochaine, nous devons nous situer dans une position où, si nous réussissons nos recrutements et que tout se passe bien d’ici la fin de la saison, et si nous continuons sur cette lancée, il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons atteindre. Nous devons être dans la course pour remporter les grands trophées. Cette saison, la course au titre semble plus ouverte que jamais : Arsenal occupe actuellement le fauteuil de leader, mais, d’ici février ou mars prochain, nous refusons de nous retrouver à la traîne comme cette année. Il est vrai qu’en tenant ces propos à la fin de l’exercice précédent, certains pourraient nous taxer de naïveté », a-t-il conclu.