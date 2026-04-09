Malgré cette dynamique positive, Maguire reste lucide sur ce qu’il faudra pour combler le retard sur Arsenal et Manchester City. Le défenseur de 33 ans insiste : Manchester United doit se montrer agressif sur le marché des transferts et recruter des joueurs capables d’intégrer directement l’équipe première, pas seulement des remplaçants.

« Nous sommes bien positionnés et nous avons passé plusieurs mois très productifs sous les ordres de l’entraîneur. Je sens que l’équipe commence à ressembler à un groupe solide. Mais l’été à venir sera crucial, vraiment crucial. Nous avons besoin de plus de joueurs, de meilleure qualité, de joueurs capables d’intégrer le onze de départ. Une fois que tout sera en place, nous ferons le point en début de saison. Nous effectuerons une bonne préparation et nous serons prêts », a expliqué le défenseur.