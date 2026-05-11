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Harry Maguire estime que Leny Yoro a le potentiel pour devenir l’un des « plus grands de tous les temps », selon ses propres mots, et salue les qualités exceptionnelles de son jeune coéquipier de Manchester United
Yoro salué pour son match « exceptionnel »
Le défenseur français de 20 ans a rejoint Old Trafford en 2024, Manchester United ayant déboursé 52 millions de livres sterling pour l’enrôler auprès de Lille, au terme d’une course au recrutement où les Red Devils ont devancé des cadors européens comme le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint-Germain.
Interrogé par DHL Express au sujet du jeune défenseur, Maguire a déclaré : « Leny Yoro possède toutes les qualités, le talent et le potentiel pour mener la carrière qu’il souhaite. C’est exceptionnel de voir quelqu’un jouer au poste de défenseur central en Premier League à son âge, surtout dans un club comme Manchester United. Il fait un travail incroyable et il a encore énormément de marge de progression. J'espère qu'dans 10 ou 15 ans, on sera là pour inscrire son nom au panthéon des plus grands. »
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Forger le futur axe défensif
Les éloges ne se sont pas limités à Yoro : Maguire a aussi désigné Ayden Heaven comme l’autre pilier du duo de défenseurs centraux que le vétéran de Manchester United voit comme l’avenir du club. Âgé de 19 ans, Heaven a quitté le rival Arsenal en 2025 et s’est immédiatement imposé dans l’équipe première, totalisant 17 apparitions cette saison sous la houlette de Michael Carrick.
Maguire est convaincu que ce duo sera la pierre angulaire du succès du club pour la prochaine décennie. « Je suis très impressionné par Ayden Heaven depuis son arrivée dans l’équipe », a ajouté le vétéran de United. « D’ici cinq ou six ans, je pense qu’il formera avec Leny Yoro la charnière centrale de ce club. Le talent est là ; à eux maintenant de continuer à travailler dur et à se dépasser. Ils ont tous deux un avenir incroyable devant eux ici. »
Le rôle du leadership à Old Trafford
Bien qu’Erik ten Hag lui ait retiré le brassard de capitaine en 2023, Maguire a connu un renouveau personnel cette saison. Alors qu’il semblait initialement se diriger vers la sortie, le joueur de 33 ans a au contraire prouvé sa valeur en tant que mentor essentiel pour les jeunes joueurs de l’équipe, signant récemment une prolongation de contrat qui le lie au club au moins jusqu’en 2027.
Évoquant son rôle de leader dans le vestiaire, Maguire a expliqué : « Le leadership est essentiel dans le vestiaire et au sein du club, car on ne gagne rien sans des personnes qui fixent des normes élevées et aident les jeunes à se sentir en confiance sur le terrain. Les meilleures équipes ont toujours un équilibre entre de grands leaders et l’expérience au sein de l’effectif. »
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Transition et succès sous la houlette de Carrick
La progression de Yoro et Heaven s’est accompagnée d’un net regain de forme de Manchester United. Après une phase de stagnation sous la conduite de Ruben Amorim, le club a retrouvé son rythme sous l’égide de l’entraîneur par intérim Carrick. L’ancien milieu de terrain a guidé les Red Devils vers une qualification pour la Ligue des champions avec trois journées d’avance, offrant ainsi aux jeunes un cadre stable pour s’épanouir.