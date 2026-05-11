Le défenseur français de 20 ans a rejoint Old Trafford en 2024, Manchester United ayant déboursé 52 millions de livres sterling pour l’enrôler auprès de Lille, au terme d’une course au recrutement où les Red Devils ont devancé des cadors européens comme le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Interrogé par DHL Express au sujet du jeune défenseur, Maguire a déclaré : « Leny Yoro possède toutes les qualités, le talent et le potentiel pour mener la carrière qu’il souhaite. C’est exceptionnel de voir quelqu’un jouer au poste de défenseur central en Premier League à son âge, surtout dans un club comme Manchester United. Il fait un travail incroyable et il a encore énormément de marge de progression. J'espère qu'dans 10 ou 15 ans, on sera là pour inscrire son nom au panthéon des plus grands. »