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Harry Maguire dévoile ce qu'il pense vraiment de l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim
Des éloges malgré les difficultés rencontrées à Old Trafford
Amorim a été limogé en janvier après un mandat difficile de 14 mois au cours duquel il n’a remporté que 24 victoires en 63 matchs, ses choix tactiques et sa composition d’équipe faisant régulièrement l’objet de critiques. Dans une interview accordée au Mirror, Maguire a pris la défense de son ancien entraîneur en déclarant : « Je pense que Ruben a été vraiment bon avec moi. J’ai pratiquement joué tous les matchs sous ses ordres quand j’étais en forme. Je n’ai pas grand-chose de négatif à dire sur Ruben. Je l’apprécie vraiment, je pense qu’il a d’excellentes idées. C’est juste que ces idées n’ont pas fonctionné à Manchester United. Je suis convaincu qu’il va poursuivre sa carrière et qu’il va connaître un parcours exceptionnel, et que dans son prochain club, il remportera probablement de très nombreux matchs.
« Je lui ai parlé quand il est parti. Il nous a souhaité bonne chance. Je suis sûr qu’il a dû être déçu, mais je sais qu’il est encore très, très jeune et je suis sûr qu’il va accomplir de grandes choses dans le monde du management. »
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Les joueurs doivent assumer la « responsabilité » de leurs échecs
L'ancien capitaine de Manchester United a refusé de rejeter toute la responsabilité sur l'entraîneur, laissant entendre que les joueurs n'avaient pas su mettre en pratique la stratégie qui leur avait été définie. Maguire a ajouté : « Ça n'a tout simplement pas fonctionné, et je pense que nous, les joueurs, devons aussi assumer une grande part de responsabilité dans cette situation. Mais je pense qu’il a donné une direction au club, et je pense sincèrement qu’il mérite beaucoup de crédit pour cela, car il a construit une bonne équipe, solide, et je crois vraiment qu’il mérite d’être salué pour cela. »
Amorim pourrait faire un retour surprise au Benfica
Alors que Manchester United prend un nouveau cap, Amorim est déjà pressenti pour un retour très médiatisé sur les bancs d'entraîneurs. Selon des informations parues au Portugal, il serait le favori pour prendre les rênes du Benfica, où il pourrait succéder à José Mourinho. Une telle nomination serait particulièrement controversée compte tenu de son statut emblématique au sein du Sporting CP, le rival local du Benfica.
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L'ascension de Michael Carrick
Sous la direction intérimaire de Michael Carrick, Manchester United a connu une nette amélioration de ses résultats, ce qui le place en bonne position pour décrocher une place en Ligue des champions. Maguire a été très impressionné par l’impact de l’ancien milieu de terrain, saluant son sens tactique et ses capacités de communication, et s’est prononcé en faveur de sa nomination définitive au poste d’entraîneur.
« Depuis l’arrivée de Carrick, il a été incroyable. Il s’exprime vraiment très bien. Il est très, très bon sur le plan tactique », a expliqué le défenseur. « Je pense qu’il reste sept matchs. Nous nous sommes placés en excellente position. Je pense que nous devons terminer la saison en force, et je pense qu’il devrait se joindre aux autres candidats et laisser le processus suivre son cours. »