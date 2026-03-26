Harry Maguire dévoile ce qu'il pense vraiment de l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim

Amorim a été limogé en janvier après un mandat difficile de 14 mois au cours duquel il n’a remporté que 24 victoires en 63 matchs, ses choix tactiques et sa composition d’équipe faisant régulièrement l’objet de critiques. Dans une interview accordée au Mirror, Maguire a pris la défense de son ancien entraîneur en déclarant : « Je pense que Ruben a été vraiment bon avec moi. J’ai pratiquement joué tous les matchs sous ses ordres quand j’étais en forme. Je n’ai pas grand-chose de négatif à dire sur Ruben. Je l’apprécie vraiment, je pense qu’il a d’excellentes idées. C’est juste que ces idées n’ont pas fonctionné à Manchester United. Je suis convaincu qu’il va poursuivre sa carrière et qu’il va connaître un parcours exceptionnel, et que dans son prochain club, il remportera probablement de très nombreux matchs.

« Je lui ai parlé quand il est parti. Il nous a souhaité bonne chance. Je suis sûr qu’il a dû être déçu, mais je sais qu’il est encore très, très jeune et je suis sûr qu’il va accomplir de grandes choses dans le monde du management. »