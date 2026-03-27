Harry Maguire attribue son retour en sélection anglaise à Michael Carrick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, alors que le défenseur est titulaire lors du match amical contre l'Uruguay

Maguire n'a pas tardé à souligner l'influence de Carrick lors de son retour en sélection anglaise, affirmant que l'entraîneur par intérim de Manchester United méritait « tout le mérite » de l'avoir aidé à retrouver sa forme et sa confiance.

Le défenseur central de 33 ans, qui avait perdu la confiance de l'ancien entraîneur, semble avoir retrouvé un second souffle depuis que Carrick a pris les rênes par intérim, jouant un rôle clé dans la remontée de Manchester United à la troisième place du classement de la Premier League.

S'adressant à ITV, Maguire a déclaré : « Il [Michael Carrick] mérite un grand crédit pour avoir veillé à ce que je fasse partie de cette sélection. »



