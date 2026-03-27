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Harry Maguire attribue son retour en sélection anglaise à Michael Carrick, l'entraîneur par intérim de Manchester United, alors que le défenseur est titulaire lors du match amical contre l'Uruguay
Un changement tactique relance Maguire
Maguire n'a pas tardé à souligner l'influence de Carrick lors de son retour en sélection anglaise, affirmant que l'entraîneur par intérim de Manchester United méritait « tout le mérite » de l'avoir aidé à retrouver sa forme et sa confiance.
Le défenseur central de 33 ans, qui avait perdu la confiance de l'ancien entraîneur, semble avoir retrouvé un second souffle depuis que Carrick a pris les rênes par intérim, jouant un rôle clé dans la remontée de Manchester United à la troisième place du classement de la Premier League.
S'adressant à ITV, Maguire a déclaré : « Il [Michael Carrick] mérite un grand crédit pour avoir veillé à ce que je fasse partie de cette sélection. »
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Préférence pour une défense à quatre
Maguire a rendu hommage à Carrick pour avoir mis en place un style qui lui permet de jouer avec plus d'agressivité et d'initiative sur le terrain.
« Michael est arrivé et a modifié la formation ; nous jouons désormais avec une défense à quatre. Je préfère jouer dans une défense à quatre. C'est dans ce type de formation que j'ai connu les meilleurs moments de ma carrière », a expliqué Maguire.
Il a fait remarquer que le poste de milieu de terrain dans une défense à cinq ressemblait davantage à un « rôle de libéro » et ne lui permettait pas de « monter avec le ballon », ce qui caractérisait ses meilleures années sous Ole Gunnar Solskjaer.
Le départ d'Amorim et l'influence de Carrick
Maguire s'est montré respectueux lorsqu'il a évoqué Ruben Amorim, dont l'obsession obstinée pour un système à trois défenseurs a finalement conduit à son licenciement en janvier.
Le défenseur anglais a insisté sur le fait que les joueurs devaient assumer la responsabilité de l'échec du système précédent, mais n'a pas manqué de saluer la « transition en douceur » supervisée par le staff technique actuel, dont font partie Jonny Evans et Steve Holland.
« Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur Ruben. J'apprécie beaucoup Ruben, il a d'excellentes idées. Ces idées n'ont tout simplement pas fonctionné à Manchester United. Ça n'a pas fonctionné, et nous, les joueurs, devons également assumer une grande part de responsabilité dans cette situation », a déclaré Maguire.
Il est resté neutre quant à savoir si Carrick devrait obtenir le poste de façon permanente, affirmant que même si l'entraîneur par intérim a été « incroyable » et « très bon sur le plan tactique », la décision revient à la direction.
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Les rêves de Coupe du monde et les jeunes talents de Manchester United
Alors que Thomas Tuchel prépare son équipe pour les prochains matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, Maguire reste un pilier incontournable de l’équipe. Son retour a coïncidé avec la promotion surprise de son coéquipier de Manchester United, Ayden Heaven, au sein du groupe senior.
Alors que le jeune joueur incarne l'avenir, Maguire se concentre sur le présent, déterminé à contribuer au succès de l'Angleterre cet été, quel que soit son temps de jeu.
En repensant au moment où il a appris sa sélection, Maguire a partagé une anecdote touchante : « J'ai parlé au sélectionneur et il m'a dit que j'étais sélectionné. J'ai téléphoné à ma famille. Ma mère était en vacances et elle pleurait. Je suis à un stade de ma carrière où il ne s'agit plus tant de moi. J'ai 33 ans. Que je joue une minute à la Coupe du monde ou tous les matchs, je ferai tout pour que ce pays remporte le succès. »