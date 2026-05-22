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Harry Maguire a « surpris » Thomas Tuchel en réagissant à son absence du groupe anglais, même si l’entraîneur a tenu à saluer les qualités du défenseur
Un défenseur chevronné écarté de l'effectif
Le défenseur central de Manchester United, âgé de 33 ans, a appris jeudi qu’il n’était pas retenu et s’est immédiatement exprimé sur les réseaux sociaux dans un message émouvant pour confirmer la nouvelle. Cette annonce personnelle a précédé la conférence de presse de Tuchel, qui a officialisé vendredi sa liste défensive : Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, John Stones et Jarell Quansah. Présent dans le groupe de mars, l’exclusion précoce de Maguire a immédiatement alimenté les spéculations médiatiques en amont de la conférence de presse finale.
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Tuchel s'exprime sur le processus de sélection défensive
Revenant sur les répercussions de leurs discussions privées et sur la réaction publique du joueur qui a suivi, le sélectionneur de l'Angleterre a souligné l'immense respect professionnel qu'il porte au défenseur tout en expliquant sa volonté de continuité tactique.
Tuchel a déclaré : « J’ai été un peu surpris, mais je respecte énormément sa personnalité et ses qualités. Il a réalisé une saison exceptionnelle, et je comprends sa déception.
J’ai toutefois été un peu surpris, car nous avons eu une conversation privée et il a pu exprimer ses sentiments, ce qu’il a fait, et c’est tout à fait légitime, car je comprends toutes les raisons pour lesquelles il aurait pu faire partie du groupe. Mais la décision a été prise de rester fidèle à nos défenseurs centraux qui nous ont portés tout au long des mois de septembre, octobre et novembre.
Certains font partie du groupe de leaders qui a pris ses responsabilités et placé la barre très haut. C’est une décision prise pour ces 26 joueurs, même si elle peut sembler aller à l’encontre de certains individus. »
Maguire exprime sa stupéfaction sur les réseaux sociaux
Cette exclusion a provoqué une réaction immédiate et émouvante de la part du défenseur expérimenté, qui se sentait confiant en ses chances de figurer dans le groupe après une saison nationale convaincante.
Dans une déclaration adressée directement à ses followers, Maguire a confirmé : « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée. Je suis sous le choc et dévasté par cette décision. Rien ne m’a fait plus plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays au fil des ans.
« J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée. Je suis sous le choc et anéanti par cette décision. Je souhaite bonne chance à tous les joueurs pour cet été. »
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Les prochains défis de la campagne du groupe L
Le pari de Tuchel en matière de sélection sera immédiatement mis à l’épreuve, alors que l’Angleterre s’apprête à affronter un groupe L difficile, composé de la Croatie, du Ghana et du Panama. Le système tactique sera soumis à un test physique de haut niveau sans la présence aérienne de Maguire, ce qui exercera une pression énorme sur le reste du groupe de leaders pour qu’ils justifient la stratégie audacieuse du sélectionneur en matière d’effectif. De son côté, le défenseur écarté entamera la trêve estivale en cherchant à surmonter sa déception avant de reprendre l’entraînement de pré-saison en championnat.