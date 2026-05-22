Harry Maguire a « surpris » Thomas Tuchel en réagissant à son absence du groupe anglais, même si l’entraîneur a tenu à saluer les qualités du défenseur

Revenant sur les répercussions de leurs discussions privées et sur la réaction publique du joueur qui a suivi, le sélectionneur de l'Angleterre a souligné l'immense respect professionnel qu'il porte au défenseur tout en expliquant sa volonté de continuité tactique.

Tuchel a déclaré : « J’ai été un peu surpris, mais je respecte énormément sa personnalité et ses qualités. Il a réalisé une saison exceptionnelle, et je comprends sa déception.

J’ai toutefois été un peu surpris, car nous avons eu une conversation privée et il a pu exprimer ses sentiments, ce qu’il a fait, et c’est tout à fait légitime, car je comprends toutes les raisons pour lesquelles il aurait pu faire partie du groupe. Mais la décision a été prise de rester fidèle à nos défenseurs centraux qui nous ont portés tout au long des mois de septembre, octobre et novembre.

Certains font partie du groupe de leaders qui a pris ses responsabilités et placé la barre très haut. C’est une décision prise pour ces 26 joueurs, même si elle peut sembler aller à l’encontre de certains individus. »