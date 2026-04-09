Interrogés par les médias officiels du club, Mason Mount et le gardien Senne Lammens se sont immédiatement mis d’accord pour désigner le meilleur golfeur de l’effectif actuel. Mount a immédiatement désigné l’ancien capitaine, déclarant avec assurance : « Harry Maguire. » Bien que Noussair Mazraoui ait tenté, sur le ton de la plaisanterie, d’inclure Mount dans la conversation, l’ancien milieu de terrain de Chelsea a insisté sur le fait que son coéquipier avait l’avantage, admettant : « Ce jour-là, peut-être un peu, mais il est meilleur que moi. »

Interrogé séparément par Sky Sports, le Belge a abondé dans le même sens : « Le meilleur, c’est sans doute Harry Maguire. Il est très régulier et commet peu d’erreurs, ce qu’on attend d’un bon golfeur. »