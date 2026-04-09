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Harry Maguire a été désigné meilleur golfeur de Manchester United, tandis que les joueurs des Red Devils livrent leurs pronostics pour le vainqueur du Masters
Ses coéquipiers ont couronné Maguire « roi du golf ».
La révélation des talents de golfeur de Maguire intervient à un moment où le joueur de 33 ans connaît une période de stabilité professionnelle. Manchester United a récemment annoncé que Maguire avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2027, une récompense pour ses performances impressionnantes sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick. Malgré sa suspension actuelle suite à un carton rouge reçu contre Bournemouth, qui l'empêchera de disputer le prochain match contre Leeds United, il reste un leader incontournable au sein d'une équipe qui vise la qualification pour la Ligue des champions. Et alors que ses performances sur le terrain impressionnent, ses coéquipiers lui ont récemment décerné un autre titre : celui de meilleur golfeur du club.
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À l'aise sur le terrain, à l'aise sur le tee
Interrogés par les médias officiels du club, Mason Mount et le gardien Senne Lammens se sont immédiatement mis d’accord pour désigner le meilleur golfeur de l’effectif actuel. Mount a immédiatement désigné l’ancien capitaine, déclarant avec assurance : « Harry Maguire. » Bien que Noussair Mazraoui ait tenté, sur le ton de la plaisanterie, d’inclure Mount dans la conversation, l’ancien milieu de terrain de Chelsea a insisté sur le fait que son coéquipier avait l’avantage, admettant : « Ce jour-là, peut-être un peu, mais il est meilleur que moi. »
Interrogé séparément par Sky Sports, le Belge a abondé dans le même sens : « Le meilleur, c’est sans doute Harry Maguire. Il est très régulier et commet peu d’erreurs, ce qu’on attend d’un bon golfeur. »
Les Red Devils partagent les points au Masters
À l’approche du Masters 2026 sur le mythique parcours d’Augusta National, les stars de l’équipe des États-Unis ont livré leurs pronostics concernant le futur détenteur de la célèbre veste verte. Dans le vestiaire, les avis étaient partagés, mais Lammens a tranché en misant sur un gros frappeur pour l’édition 2026 : « J’espère que ce sera Bryson DeChambeau. J’ai suivi sa chaîne YouTube Golf, je crois qu’il peut se reprendre et remporter le Masters. »»
De son côté, Mount opte pour un choix plus patriotique en misant sur Justin Rose pour retrouver la gloire sur la grande scène, tandis que Mazraoui, un peu plus indécis face au paysage actuel du golf, se rabat finalement sur un nom familier : Rory McIlroy.
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Les projecteurs se rebroussent sur la rivalité avec Leeds.
Si les débats autour de la veste verte offrent une distraction bienvenue, l'équipe de Manchester United reste pleinement concentrée sur cette fin de saison cruciale en Premier League. L'enjeu étant de taille pour la qualification européenne, l'attention s'est rapidement recentrée sur le terrain à l'approche du choc très attendu contre leurs rivaux de toujours, Leeds United, lundi soir. Même si Maguire devra regarder la rencontre depuis le banc, son influence dans l’ombre reste prépondérante. Ces échanges bon enfant dans le vestiaire témoignent d’un moral au zénith, et les Red Devils comptent bien transformer cet état d’esprit gagnant en trois points précieux le jour J.