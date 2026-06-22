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Harry Kane victime d’une malédiction ? Un sorcier ghanéen, déjà auteur présumé de la blessure de Cristiano Ronaldo, assure qu’il « neutralisera » le capitaine anglais lors du match de Coupe du monde
Le « sorcier » jette son dévolu sur Kane
À la veille du match de Coupe du monde entre l’Angleterre et le Ghana, Bonsam, marabout ghanéen, se rappelle à la mémoire des observateurs. Il avait déjà revendiqué, en 2014, la responsabilité d’un problème au genou ayant touché Ronaldo ; il annonce aujourd’hui s’en prendre à Kane. L’attaquant du Bayern Munich aborde la rencontre en grande forme après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie. Kane est d’ailleurs à un but du record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde.
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Bonsam expose ses intentions
Bonsam affirme vouloir « neutraliser » l’influence de Harry Kane lors du match face au Ghana, tout en précisant qu’il ne cherche pas à lui causer de blessure grave. Dans une interview accordée au Daily Star, le marabout a déclaré : « Je m’occupe d’Harry Kane. J’ai déjà montré de quoi j’étais capable, je sais donc ce que je dois faire pour l’arrêter. Je suis très connu pour mes prédictions. Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste ce qu’il faut pour l’arrêter face à mon pays. Je ferai mon travail afin que cela aide le Ghana. »
Interrogé sur son action présumée contre Cristiano Ronaldo en 2014, il avait revendiqué des pratiques dépassant le cadre de la médecine traditionnelle : « Je connais la blessure de Cristiano Ronaldo, j’en prends soin. Je suis très sérieux. Il y a quatre mois, j’ai annoncé que je m’occuperais de lui pour l’éloigner de la Coupe du monde ou, à défaut, l’empêcher de jouer contre le Ghana. La meilleure façon d’y parvenir est de le tenir à l’écart par une blessure.
« Cette blessure ne pourra jamais être soignée par aucun médecin ; ils ne pourront jamais identifier la cause de la blessure, car elle est d’ordre spirituel. Aujourd’hui, c’est son genou, demain ce sera sa cuisse, et le jour suivant, ce sera autre chose. »
Les exigences élevées de Tuchel au stage de préparation
Malgré les menaces extérieures qui planent sur le groupe, Thomas Tuchel veille à préserver un cadre professionnel alors que son équipe vise une qualification pour la phase à élimination directe. Le latéral Djed Spence souligne que l’exigence du technicien allemand est l’un des principaux moteurs de leur réussite.
« C’est un excellent entraîneur. Il exige le meilleur de ses joueurs », a déclaré Spence àtalkSPORT. « Il impose des normes élevées et, pour ce tournoi, nous devons être prêts, nous devons être à la hauteur.
Chaque séance doit être de la plus haute qualité. C’est ce qu’il exige. C’est une bonne chose. Je pense que c’est un excellent entraîneur, c’est quelqu’un de formidable. Il est très précis dans ce qu’il veut faire. J’ai un immense respect pour lui.
« Comme il le répète sans cesse, nous construisons une famille, une véritable fraternité au sein du groupe. Tous partagent le même rêve, la même vision. Nous sommes sur la même longueur d’onde et capables d’accomplir quelque chose d’exceptionnel. Il a su créer cet environnement avec ce groupe. »
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Objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale
Les « Three Lions » affronteront le Ghana mardi au Boston Stadium, lors de la deuxième journée du groupe L. Ils occupent actuellement la première place du groupe avec trois points, devançant leurs adversaires à la différence de buts. Une victoire renforcerait encore les chances de l’Angleterre de se qualifier pour les huitièmes de finale avant son dernier match de groupe, ce qui permettrait à Tuchel d’effectuer quelques changements pour la rencontre finale contre le Panama.