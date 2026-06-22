Bonsam affirme vouloir « neutraliser » l’influence de Harry Kane lors du match face au Ghana, tout en précisant qu’il ne cherche pas à lui causer de blessure grave. Dans une interview accordée au Daily Star, le marabout a déclaré : « Je m’occupe d’Harry Kane. J’ai déjà montré de quoi j’étais capable, je sais donc ce que je dois faire pour l’arrêter. Je suis très connu pour mes prédictions. Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Ce sera juste ce qu’il faut pour l’arrêter face à mon pays. Je ferai mon travail afin que cela aide le Ghana. »

Interrogé sur son action présumée contre Cristiano Ronaldo en 2014, il avait revendiqué des pratiques dépassant le cadre de la médecine traditionnelle : « Je connais la blessure de Cristiano Ronaldo, j’en prends soin. Je suis très sérieux. Il y a quatre mois, j’ai annoncé que je m’occuperais de lui pour l’éloigner de la Coupe du monde ou, à défaut, l’empêcher de jouer contre le Ghana. La meilleure façon d’y parvenir est de le tenir à l’écart par une blessure.

« Cette blessure ne pourra jamais être soignée par aucun médecin ; ils ne pourront jamais identifier la cause de la blessure, car elle est d’ordre spirituel. Aujourd’hui, c’est son genou, demain ce sera sa cuisse, et le jour suivant, ce sera autre chose. »