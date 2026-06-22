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Harry Kane va-t-il surveiller de près Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ? John Barnes analyse la mentalité du capitaine anglais dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde
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Messi, Mbappé, Haaland et Kane ont tous trouvé le chemin des filets.
Dès le coup d’envoi de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord, plusieurs des plus grandes stars mondiales ont brillé. Lors de la première journée de la phase de groupes, les lauréats et prétendants au Ballon d’Or se sont rapidement illustrés.
L’Argentin Messi, souvent présenté comme le meilleur joueur de l’histoire, a ouvert son compteur avec un triplé – devenant le joueur le plus âgé à réaliser cet exploit en Coupe du monde – face à l’Algérie, tandis que Mbappé et Haaland signaient chacun un doublé pour la France et la Norvège contre le Sénégal et l’Irak.
Kane a été le dernier à se joindre à la fête, mais il a lui aussi inscrit un doublé décisif alors que les « Three Lions » anglais s’imposaient 4-2 face à la Croatie. L’histoire est en marche cet été, alors que certains des attaquants les plus redoutables de la planète tentent de devenir les premiers à remporter deux titres de meilleur buteur lors de la plus prestigieuse des compétitions internationales.
Soulier d’or de la Coupe du monde : les attaquants vedettes vont-ils se surveiller mutuellement ?
La course au titre est lancée, mais Kane et ses coéquipiers surveilleront-ils les performances des autres grands buteurs ? Interrogé à ce sujet, Barnes, ancien meneur de jeu anglais, s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec viagogo et sa campagne « World Cuts », a confié à GOAL : « Si cela sert à qualifier l’Angleterre, oui. Mais s’il sent qu’il doit marquer pour rivaliser avec eux au risque de nuire à l’équipe en devenant trop individualiste, je suis convaincu qu’Harry ne s’y attardera pas.
Harry doit se concentrer sur l’intérêt collectif. En tant que capitaine, il veut avant tout réussir pour l’équipe. S’il marque, tant mieux ; s’il ne marque pas, ou si Mbappé ou Haaland fait mieux que lui durant ce Mondial, cela ne lui posera aucun problème, j’en suis sûr. Je suis convaincu qu’il aura cette approche, tout en sachant que ses buts serviront l’Angleterre.
Je suis convaincu qu’il se soucie davantage de la victoire de l’Angleterre que de son propre total de buts. Je suis sûr que Haaland et Mbappé adopteront la même approche : s’il faut marquer moins pour que la France l’emporte, Mbappé l’acceptera. Regardez Dembélé et tous les autres atouts de la France. Pour moi, les récompenses individuelles n’ont pas d’importance, et je suis convaincu que Harry partage cet avis. »
À 35 ans, Harry Kane sera-t-il toujours assez en forme pour porter le maillot de l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2030 ?
À 32 ans, Kane est au sommet de sa forme et ne montre aucun signe de ralentissement, après avoir inscrit 61 buts pour le Bayern Munich – son meilleur total en carrière – lors d’une saison ponctuée par un nouveau titre pour le géant de la Bundesliga.
Le capitaine de l’Angleterre est en passe de battre toutes sortes de records, mais a-t-il encore l’énergie pour entamer un nouveau cycle de Coupe du monde ? Interrogé sur le sujet, Barnes – qui compte 79 sélections avec les Three Lions – a répondu : « Franchement, j’espère que non, pour le bien de l’Angleterre, car cela voudrait dire que nous avons d’autres joueurs prêts à prendre le relais. Mieux vaut se concentrer sur cette Coupe du monde avant de songer à ce qui se passera dans quatre ans. Quatre ans, c’est long.
« Il faudra se préoccuper d’Harry Kane dans quatre ans. Je pense que nous aurons du mal si l’on imagine un Harry Kane âgé de 36 ans dans quatre ans. Nous n’avons pas remporté la Coupe du monde depuis 1966, alors pourquoi s’inquiéter de ce qui se passera dans quatre ans alors que nous n’avons remporté qu’un seul match dans cette Coupe du monde ? Finissons d’abord cette Coupe du monde, et ensuite je commencerai à penser à Harry Kane dans quatre ans. Ou peut-être dans un an ou dans deux ans. »
Beckham et R9 : quelle est la coiffure la plus emblématique de la Coupe du monde ?
Cet été, Kane espère suivre les pas des légendes en quête du trophée suprême de la Coupe du monde. Déjà source d’inspiration pour des millions de supporters, grâce à ses nombreux exploits, il voit les jeunes du globe entier imiter sa célèbre célébration : un bond suivi d’un poing levé.
Peu de fans copient sa coiffure banane, mais les grands tournois ont toujours lancé des tendances capillaires : de l’afro de Carlos Valderrama à la crête de David Beckham, en passant par la mythique coupe « Cascao » arborée par R9 avec le Brésil en 2002.
Laquelle était la meilleure ? Barnes a ajouté : « Eh bien, Valderrama n’avait pas de coupe de cheveux particulière, c’était juste la coiffure qu’il avait naturellement. Je ne pense pas qu’il l’ait fait exprès.
« Celle de R9 était un peu ridicule ; s’il n’avait pas été un génie du ballon, on l’aurait pris pour un idiot. Et Becks a multiplié les queues de cheval et autres variantes. Au fond, une coupe de cheveux ne compte que si le joueur brille sur le terrain ; quand c’est le cas, tout lui est permis. Celle de R9 reste donc l’une des plus reconnaissables, mais je ne la recommanderais pas à mes enfants ! »
- viagogo
Les supporters s’inspirent des stars mondiales du ballon rond.
Pour célébrer la Coupe du monde de la FIFA 2026 et offrir aux supporters un contact direct avec la culture, la nostalgie et les personnalités qui font l’identité de la compétition, viagogo – la première plateforme mondiale de vente de billets pour des événements en direct – a lancé « World Cuts », une expérience éphémère de coiffure masculine reproduisant certaines des coupes les plus emblématiques du football.
Cette expérience gratuite de deux jours s’est tenue chez Ruffians Barber Shop, à Shoreditch, permettant aux fans de choisir leur idole et de repartir avec la coiffure légendaire d’un champion.
Pour marquer le coup, United Strand (Frank Ilett), un supporter inconditionnel de Manchester United, a enfin coupé ses longues mèches pour incarner trois coiffures emblématiques de la Coupe du monde : les boucles légendaires de Carlos Valderrama, la coupe iroquoise inoubliable de David Beckham et la coupe mulet classique de Chris Waddle.