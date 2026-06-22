Harry Kane va-t-il surveiller de près Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ? John Barnes analyse la mentalité du capitaine anglais dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde

Dès le coup d’envoi de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord, plusieurs des plus grandes stars mondiales ont brillé. Lors de la première journée de la phase de groupes, les lauréats et prétendants au Ballon d’Or se sont rapidement illustrés.

L’Argentin Messi, souvent présenté comme le meilleur joueur de l’histoire, a ouvert son compteur avec un triplé – devenant le joueur le plus âgé à réaliser cet exploit en Coupe du monde – face à l’Algérie, tandis que Mbappé et Haaland signaient chacun un doublé pour la France et la Norvège contre le Sénégal et l’Irak.

Kane a été le dernier à se joindre à la fête, mais il a lui aussi inscrit un doublé décisif alors que les « Three Lions » anglais s’imposaient 4-2 face à la Croatie. L’histoire est en marche cet été, alors que certains des attaquants les plus redoutables de la planète tentent de devenir les premiers à remporter deux titres de meilleur buteur lors de la plus prestigieuse des compétitions internationales.