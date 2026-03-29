Harry Kane va-t-il quitter le FC Bayern Munich ? Uli Hoeneß met en garde contre l'Arabie saoudite

« D'après ce que j'entends et ce que je ressens », a déclaré Hoeneß, « lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. » Mais le président d'honneur a immédiatement ajouté une mise en garde : « Mais on ne sait jamais, si un Saoudien débarque et met beaucoup d'argent sur la table… Mais il se sent tellement bien ici ! »

Le facteur bien-être est une condition importante pour Kane, qui est très attaché à sa famille, raison pour laquelle il avait souligné à plusieurs reprises par le passé qu’il était favorable à une prolongation de contrat à Munich. « Je suis sûr qu’il y aura des discussions sur l’avenir et les projets du Bayern dans les prochains mois », a déclaré Kane fin novembre. Il ne pouvait pas imaginer « que quelque chose change dans un avenir proche ».

Si l'on en croit Hoeneß, les performances de Kane ne devraient pas non plus changer dans un avenir proche, car la superstar pourrait « jouer à ce niveau pendant encore au moins trois ou quatre ans », car « c'est un professionnel parfait qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation, chez les kinés. »