Harry Kane et le FC Bayern de Munich : cela semble être une combinaison parfaite. L'Anglais de 32 ans est actuellement au sommet de sa forme, et le club le plus titré d'Allemagne souhaiterait prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2027. Mais Uli Hoeneß, le président du Bayern, lance aujourd'hui un avertissement.
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Harry Kane va-t-il quitter le FC Bayern Munich ? Uli Hoeneß met en garde contre l'Arabie saoudite
Les discussions concernant l'avenir du buteur au-delà de 2027 sont encore à venir, mais le Bayern reste serein. Après tout, Kane « n'a pas fait valoir sa clause de départ, ce qui signifie déjà qu'il est sous contrat ici au moins jusqu'à l'été 2027 », s'est réjoui Hoeneß dans une interview accordée au magazine kicker.
Le contrat de Kane comportait une clause de départ qui aurait permis à la star de l'attaque de quitter le FCB à l'été 2026 pour un montant de transfert estimé entre 60 et 70 millions d'euros – mais il aurait dû l'activer au plus tard en février, ce que Kane n'a pas fait.
Kane serait prêt à prolonger son contrat avec le Bayern
« D'après ce que j'entends et ce que je ressens », a déclaré Hoeneß, « lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. » Mais le président d'honneur a immédiatement ajouté une mise en garde : « Mais on ne sait jamais, si un Saoudien débarque et met beaucoup d'argent sur la table… Mais il se sent tellement bien ici ! »
Le facteur bien-être est une condition importante pour Kane, qui est très attaché à sa famille, raison pour laquelle il avait souligné à plusieurs reprises par le passé qu’il était favorable à une prolongation de contrat à Munich. « Je suis sûr qu’il y aura des discussions sur l’avenir et les projets du Bayern dans les prochains mois », a déclaré Kane fin novembre. Il ne pouvait pas imaginer « que quelque chose change dans un avenir proche ».
Si l'on en croit Hoeneß, les performances de Kane ne devraient pas non plus changer dans un avenir proche, car la superstar pourrait « jouer à ce niveau pendant encore au moins trois ou quatre ans », car « c'est un professionnel parfait qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation, chez les kinés. »
Harry Kane : statistiques de la saison 2025/2
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
26
31
5
Ligue des champions
9
10
-
Coupe d'Allemagne
4
6
-
Supercoupe
1
1
-