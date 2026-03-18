Harry Kane, une situation inhabituelle : un remplaçant de longue date revient sur le devant de la scène : FC Bayern Munich, notes et analyses individuelles du match retour contre l'Atalanta Bergame

Compte tenu d'une situation de départ sereine, l'entraîneur Vincent Kompany a, comme on pouvait s'y attendre, procédé à de nombreux changements. Heureusement pour lui, il pouvait notamment compter sur Harry Kane, récemment un peu blessé, qui a donné l'avantage au FC Bayern sur penalty (25e) – mais, fait inhabituel, ce n'est qu'à la deuxième tentative !

Après la pause, Kane (54e), Lennart Karl (56e) et Luis Diaz (70e) ont encore creusé l'écart, avant que Lazar Samardzic ne marque le but d'honneur pour l'Atalanta (85e). En quarts de finale, le FC Bayern affrontera le Real Madrid : d'abord à l'extérieur les 7 ou 8 avril, puis une semaine plus tard à Munich pour le match retour.

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