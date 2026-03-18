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Nino Duit

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Harry Kane, une situation inhabituelle : un remplaçant de longue date revient sur le devant de la scène : FC Bayern Munich, notes et analyses individuelles du match retour contre l'Atalanta Bergame

Après sa victoire écrasante 6-1 lors du match aller, le FC Bayern Munich s'est imposé 4-1 à domicile face à l'Atalanta Bergame, se qualifiant ainsi haut la main pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Voici les notes individuelles des joueurs du FCB.

Compte tenu d'une situation de départ sereine, l'entraîneur Vincent Kompany a, comme on pouvait s'y attendre, procédé à de nombreux changements. Heureusement pour lui, il pouvait notamment compter sur Harry Kane, récemment un peu blessé, qui a donné l'avantage au FC Bayern sur penalty (25e) – mais, fait inhabituel, ce n'est qu'à la deuxième tentative ! 

Après la pause, Kane (54e), Lennart Karl (56e) et Luis Diaz (70e) ont encore creusé l'écart, avant que Lazar Samardzic ne marque le but d'honneur pour l'Atalanta (85e). En quarts de finale, le FC Bayern affrontera le Real Madrid : d'abord à l'extérieur les 7 ou 8 avril, puis une semaine plus tard à Munich pour le match retour.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu du match.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Jonas Urbig

    Il a retrouvé la forme à temps après la commotion cérébrale subie lors du match aller et a parfaitement remplacé Manuel Neuer, le gardien titulaire, lui-même blessé. Peu avant la mi-temps, Urbig a réalisé un superbe arrêt sur un tir à bout portant de Mario Pasalic. Impuissant sur le but encaissé. Note : 2,5.

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  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Josip Stanisic

    Sa nouvelle prestation offensive sur le flanc droit. Stanisic a préparé le 2-0 de Kane avec sang-froid. Note : 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Min-Jae Kim

    Il a remplacé Dayot Upamecano, sous le coup d'un carton jaune, dans le onze de départ. Quelques lacunes techniques, mais une très bonne présence physique. Sur le but encaissé, Kim a perdu de vue le buteur Lazar Samardzic. Note : 3.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Jonathan Tah

    A apporté plusieurs fois des précisions. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Tom Bischof

    Tout comme Upamecano, Konrad Laimer risquait une suspension pour cartons jaunes ; c'est donc Bischof qui a joué au poste d'arrière gauche. Il s'est montré nettement moins visible que Stanisic. Ses corners manquaient de précision. Note : 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, Notes : Aleksandar Pavlovic

    Le meneur de jeu, véritable métronome au milieu de terrain, s'est également illustré devant la surface adverse. À la 15e minute, Pavlovic a manqué de peu le cadre sur un beau tir lointain. Note : 3.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, Notes : Leon Goretzka

    Il a bien joué, mais a commis quelques passes trop imprécises. Note : 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, Chronique : Lennart Karl

    Dans l'après-midi, la nouvelle s'est répandue que le sélectionneur national Julian Nagelsmann allait le convoquer pour la première fois en équipe nationale. C'est donc très motivé que Karl s'est présenté lors de sa sortie en soirée. Au début, certaines de ses feintes, ses crochets et ses tirs manquaient encore un peu de précision. Mais après la pause, Karl a retrouvé la précision nécessaire : il a initié le 2-0, a marqué lui-même le 3-0 et a préparé le 4-0 de Diaz grâce à une passe exceptionnelle depuis son propre camp. Note : 1,5.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Atalanta Bergame, Notes : Raphael Guerreiro

    Ah, il est là lui aussi ! Pour la première fois depuis deux mois, ce remplaçant de longue date a retrouvé sa place dans le onze de départ – et s'est fait remarquer grâce à une belle performance. Guerreiro a été impliqué dans presque toutes les actions dangereuses de la première mi-temps, notamment en provoquant la scène du penalty. À la 17e minute, il a été applaudi par le public lorsqu'il a sauvé de justesse, grâce à une belle technique, une passe qui semblait trop longue. À la 52e, Guerreiro a manqué une bonne occasion de tir, puis il a un peu baissé de régime. Note : 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, Notes : Luis Diaz

    Exclu pour un double carton jaune lors du dernier match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, il a longtemps été l'attaquant munichois le plus discret face à l'Atalanta. Mais Diaz a fini par se réveiller : il a délivré la passe décisive pour le 3-0, puis a inscrit lui-même le 4-0 d'une lob. Note : 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : Harry Kane

    En l'absence de Neuer et de Kimmich, Kane a porté le brassard de capitaine, ce qui est inhabituel. Autre fait inhabituel : Kane a manqué un penalty. Le gardien de l'Atalanta, Marco Sportiello, avait toutefois quitté sa ligne trop tôt ; le penalty a donc été rejoué et Kane a marqué à la deuxième tentative. C'est d'ailleurs lui-même qui avait provoqué ce penalty en voyant son tir bloqué de la main. Sur le 2-0, Kane a d'abord superbement contrôlé le ballon avant de l'envoyer au fond des filets d'une frappe puissante. De plus, il a, comme à son habitude, brillé dans son rôle de meneur de jeu en retrait. Note : 1.

  • FC Bayern - Atalanta Bergame, notes : remplaçants

    Deniz Ofli : Entré à la 55e minute à la place de Pavlovic, il a ainsi fait ses débuts en match officiel avec le FC Bayern – et s'est immédiatement montré à la hauteur. Moins de deux minutes après son entrée en jeu, le défenseur gauche de 18 ans a récupéré le ballon et a ainsi été à l'origine du 3-0. Note : 2,5.

    Nicolas Jackson : A remplacé Kane à la 72e minute dans le cadre d'un triple changement. Pas de note.

    Serge Gnabry : est entré en jeu à la place de Bischof. Pas de note.

    Filip Pavic : À 16 ans, le défenseur central a fait ses débuts en match officiel avec le FC Bayern. Pas de note.

    Hiroki Ito : Entré en jeu peu avant la fin à la place de Guerreiro. Pas de note.

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