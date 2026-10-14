L’expulsion d’Olise a coûté cher au Bayern Munich sur le terrain de Viking. Elle a marqué un tournant dans le match, d’autant que l’ailier a perdu son sang-froid quelques instants seulement après avoir reçu un premier carton jaune pour une faute tactique.

Kane n’a pas caché ses regrets ni sa frustration après cet incident qui a privé les visiteurs de la victoire. Face aux journalistes après le match, le capitaine de l’Angleterre a demandé davantage de maturité à son coéquipier : « Il devra évidemment assumer ses responsabilités et en tirer les leçons. »

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur a ajouté : « C’est dommage, parce que nous avons maintenant de grands matches qui arrivent en Ligue des champions et il sera très déçu de les manquer. Mais c’est le football. Parfois, des erreurs arrivent, c’est la vie. »