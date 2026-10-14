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Harry Kane trouve « dommage » le carton rouge de Michael Olise, alors que le Bayern Munich est tenu en échec par Viking dans un match à suspense en Ligue des champions
Un match haletant à six buts secoue la Norvège
Une victoire spectaculaire, qui semblait à portée de main du géant allemand, lui a soudain échappé en Norvège lorsqu’un carton rouge a fait voler en éclats la maîtrise des visiteurs. Les locaux avaient créé la surprise d’entrée grâce à une tête rapide de Gianni Stensness et à une finition clinique de Peter Christiansen, avant que le doublé de Kane et un but de Luis Diaz ne renversent la situation. Cependant, le geste irréfléchi d’Olise, qui a lancé le ballon sur le capitaine Zlatko Tripic, lui a valu un deuxième carton jaune, ouvrant la voie à Herman Haugen pour arracher l’égalisation à la 90e minute et sceller le match nul 3-3.
- NTB
Gros plan sans concession sur le carton rouge
L’expulsion d’Olise a coûté cher au Bayern Munich sur le terrain de Viking. Elle a marqué un tournant dans le match, d’autant que l’ailier a perdu son sang-froid quelques instants seulement après avoir reçu un premier carton jaune pour une faute tactique.
Kane n’a pas caché ses regrets ni sa frustration après cet incident qui a privé les visiteurs de la victoire. Face aux journalistes après le match, le capitaine de l’Angleterre a demandé davantage de maturité à son coéquipier : « Il devra évidemment assumer ses responsabilités et en tirer les leçons. »
L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur a ajouté : « C’est dommage, parce que nous avons maintenant de grands matches qui arrivent en Ligue des champions et il sera très déçu de les manquer. Mais c’est le football. Parfois, des erreurs arrivent, c’est la vie. »
Le cap franchi par Kane éclipsé par la frustration
Le doublé de Kane avait d’abord prolongé une série personnelle extraordinaire : neuf matches consécutifs de Ligue des champions avec au moins un but marqué. Il s’était ainsi hissé à la huitième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, avec 57 buts.
Ce match nul spectaculaire a également confirmé la réputation de Viking, une équipe au jeu chaotique qui privilégie le spectacle à tout prix : ses 12 derniers matches dans les compétitions de l’UEFA ont produit pas moins de 53 buts, soit une moyenne de 4,4 par rencontre. Malgré ses exploits individuels, l’attaquant n’a toutefois pas pu empêcher le Bayern de voir son élan brutalement stoppé après sa large victoire 5-0 contre Bodo/Glimt le mois dernier.
Revenant sur la prestation d’ensemble de son équipe après le coup de sifflet final, Kane a ajouté : « Au vu de notre prestation en seconde période, nous aurions dû gagner ce match. » L’attaquant a conclu : « On prend le point et on passe à autre chose. »
- Beautiful Sports International
De sérieux tests attendent le Bayern
Le Bayern doit désormais se ressaisir rapidement avant un choc très attendu face à Arsenal, poids lourd de la Premier League, mercredi prochain, lors de la troisième journée de la Ligue des champions. La suspension d’Olise représente un coup dur sur le plan tactique, d’autant qu’Arsenal s’annonce comme un adversaire bien plus redoutable que les deux premiers adversaires européens du Bayern.
Avant de se tourner vers le nord de Londres, l’équipe de Vincent Kompany doit se concentrer sur la sixième journée de Bundesliga, avec la réception du RB Leipzig samedi 17 octobre.
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