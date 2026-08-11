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Harry Kane, star du Bayern Munich, va recevoir son deuxième Soulier d’or européen après une saison record
L’attaquant du Bayern devance Haaland et Mbappe pour le prix suprême
Kane a une nouvelle fois prouvé qu'il était le meilleur buteur du football mondial, l'attaquant du Bayern devant recevoir le Soulier d'or européen le 19 août. La cérémonie, qui récompense le meilleur buteur des championnats du continent, fait suite à une campagne 2025-2026 au cours de laquelle l'international anglais a trouvé le chemin des filets avec une régularité implacable.
Les statistiques qui sous-tendent le triomphe de Kane sont vertigineuses, puisqu'il a terminé la saison de Bundesliga avec 36 buts à son actif. Ce total lui a valu 72 points au classement du Soulier d'or, ce qui lui a permis de finir nettement devant Erling Haaland, de Manchester City, et Kylian Mbappe, du Real Madrid, qui avait remporté cette récompense lors de la saison 2024-2025. Cette victoire marque la deuxième fois que l'ancien joueur de Tottenham décroche ce trophée, après un premier sacre lors de la saison 2023-2024. Kane a établi un record avec 61 buts pour le Bayern toutes compétitions de clubs confondues lors de la saison 2025-2026.
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La direction de la Bundesliga salue l’extraordinaire régularité de Kane
L’impact qu’a eu Kane sur le football allemand depuis son arrivée n’a été rien de moins que transformateur. Marc Lenz, le directeur général de la Bundesliga, a salué l’influence de l’attaquant sur les scènes nationale et internationale.
« Harry Kane façonne la Bundesliga et le football international depuis des années grâce à des performances d’un niveau exceptionnel. Avec 36 buts en Bundesliga la saison dernière, il a une nouvelle fois démontré son immense qualité et son instinct de buteur. Remporter le Soulier d’or pour la deuxième fois est un accomplissement extraordinaire et souligne sa régularité au plus haut niveau mondial », a déclaré Lenz au site de la Bundesliga.
L’Allemagne reste la terre d’accueil des buteurs d’élite de l’Europe
Si Kane a pris la première place, deux autres représentants de la Bundesliga figurent également parmi les meilleurs buteurs d’Europe. Deniz Undav, de Stuttgart, a terminé à une impressionnante neuvième place, tandis que l’attaquant du Borussia Dortmund Serhou Guirassy a occupé la 13e place du classement final.
La dernière performance de Kane confirme que la Bundesliga reste la destination de référence pour les attaquants les plus efficaces d’Europe. L’histoire du Soulier d’or est étroitement liée au football allemand, et Kane suit désormais les traces de certains des plus grands noms ayant jamais pratiqué ce sport. Des figures légendaires comme Gerd Muller et Robert Lewandowski ont déjà remporté le Soulier d’or en évoluant dans l’élite allemande, fixant un niveau d’exigence que Kane a désormais atteint.
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Poursuivant le partenariat fructueux avec le Bayern
Alors que Kane s’apprête à recevoir son deuxième Soulier d’or, l’attention se tourne déjà vers ce qu’il peut accomplir dans les années à venir. La relation entre le joueur et le Bayern semble plus forte que jamais, plusieurs informations laissant entendre que les deux parties sont désireuses de poursuivre leur partenariat fructueux. Kane va se voir proposer un nouveau contrat de trois ans, qui courra jusqu’à un mois avant qu’il ne soit sur le point de fêter ses 36 ans.
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