Kane a une nouvelle fois prouvé qu'il était le meilleur buteur du football mondial, l'attaquant du Bayern devant recevoir le Soulier d'or européen le 19 août. La cérémonie, qui récompense le meilleur buteur des championnats du continent, fait suite à une campagne 2025-2026 au cours de laquelle l'international anglais a trouvé le chemin des filets avec une régularité implacable.

Les statistiques qui sous-tendent le triomphe de Kane sont vertigineuses, puisqu'il a terminé la saison de Bundesliga avec 36 buts à son actif. Ce total lui a valu 72 points au classement du Soulier d'or, ce qui lui a permis de finir nettement devant Erling Haaland, de Manchester City, et Kylian Mbappe, du Real Madrid, qui avait remporté cette récompense lors de la saison 2024-2025. Cette victoire marque la deuxième fois que l'ancien joueur de Tottenham décroche ce trophée, après un premier sacre lors de la saison 2023-2024. Kane a établi un record avec 61 buts pour le Bayern toutes compétitions de clubs confondues lors de la saison 2025-2026.