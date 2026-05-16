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Harry Kane signe un nouveau triplé ! Le Bayern Munich, en pleine forme, termine la saison de Bundesliga en beauté avec une victoire à domicile, tandis que l'équipe de Vincent Kompany se concentre désormais sur la finale de la Coupe d'Allemagne
Kane fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve alors que cette saison record touche à sa fin
L'équipe de Vincent Kompany n'a montré aucun signe de relâchement lors de la dernière journée du championnat, infligeant cinq buts à une équipe de Cologne en difficulté. Kane a ouvert la voie en marquant à la 10e, à la 13e et à la 69e minute, portant son total final pour la saison à 36 buts, un chiffre impressionnant. Le triplé du capitaine anglais a été complété par des buts de Tom Bischof et du remplaçant Nicolas Jackson.
Grâce à ce succès, le Bayern termine la saison avec un total record de 122 buts, largement au-delà de l’ancienne marque de 101 unités en Bundesliga. Un but de Said El Mala à la 18e minute n’a fait qu’atténuer l’écart, sans jamais menacer la victoire bavaroise, tandis que l’Allianz Arena levait une nouvelle fois le Meisterschale. Le club boucle l’exercice avec 89 points, soit la troisième meilleure saison de son histoire.
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Des adieux émouvants à l’Allianz Arena
Avant que les festivités ne battent leur plein, l’après-midi a été marqué par plusieurs adieux émouvants. Le Bayern a officiellement fait ses adieux à Leon Goretzka, Raphael Guerreiro et Jackson, le trio ayant reçu des hommages avant le coup d’envoi. Goretzka, qui a passé huit ans à Munich, a été titularisé par Kompany et a reçu une ovation debout ainsi que des chants de la part des supporters lorsqu’il a été remplacé à la 82e minute.
L’ambiance a été encore rehaussée par l’apparition des vainqueurs de la Ligue des champions 2001, dont les légendes Oliver Kahn et Stefan Effenberg, venus célébrer le 25e anniversaire de leur triomphe européen. Dans les tribunes, les supporters ont clairement exprimé leurs attentes pour la semaine à venir avec une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Merci pour cette superbe saison ! Ensemble, nous remporterons la coupe ! »
Une prestation dominante a suffi pour éteindre les espoirs de Cologne.
Le match était pratiquement plié dès le premier quart d'heure grâce à l'efficacité redoutable de Kane. Il a d'abord repris un centre d'une superbe frappe en première intention avant de doubler la mise trois minutes plus tard sur un coup franc à sa manière. Bien qu'El Mala ait brièvement redonné espoir aux visiteurs après avoir pris le ballon à Jamal Musiala et percé la défense, le but de Bischof à la 22e minute a rapidement rétabli l'avance de deux buts.
Le Bayern aurait même pu alourdir le score, Musiala et Karl frappant respectivement les montants juste avant et juste après la mi-temps. Peu sollicité, Manuel Neuer a passé une soirée tranquille, tandis que les Bavarois ont dicté le tempo tout au long de la seconde période. Kane a finalement signé son triplé en milieu de deuxième acte, avant que Jackson n’offre le 5-1 final dans les derniers instants.
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Tous les regards sont tournés vers la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin.
Les célébrations internes à Nockherberg et le défilé public sur la Marienplatz occupent pour l’instant les joueurs, mais leur priorité reste l’Olympiastadion. Déjà couronnés champions de Bundesliga, les hommes de Kompany visent désormais le doublé national lors de la dernière journée de la saison, le 23 mai, contre Stuttgart.