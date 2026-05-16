Harry Kane signe un nouveau triplé ! Le Bayern Munich, en pleine forme, termine la saison de Bundesliga en beauté avec une victoire à domicile, tandis que l'équipe de Vincent Kompany se concentre désormais sur la finale de la Coupe d'Allemagne

L'équipe de Vincent Kompany n'a montré aucun signe de relâchement lors de la dernière journée du championnat, infligeant cinq buts à une équipe de Cologne en difficulté. Kane a ouvert la voie en marquant à la 10e, à la 13e et à la 69e minute, portant son total final pour la saison à 36 buts, un chiffre impressionnant. Le triplé du capitaine anglais a été complété par des buts de Tom Bischof et du remplaçant Nicolas Jackson.

Grâce à ce succès, le Bayern termine la saison avec un total record de 122 buts, largement au-delà de l’ancienne marque de 101 unités en Bundesliga. Un but de Said El Mala à la 18e minute n’a fait qu’atténuer l’écart, sans jamais menacer la victoire bavaroise, tandis que l’Allianz Arena levait une nouvelle fois le Meisterschale. Le club boucle l’exercice avec 89 points, soit la troisième meilleure saison de son histoire.