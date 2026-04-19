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Harry Kane serait « parfait pour le Real Madrid » et « pour n’importe quelle équipe au monde », tandis que le Bayern Munich attend la décision de l’attaquant, auteur de 50 buts, concernant la prolongation de son contrat
Des chiffres record en Bavière
Le transfert de Kane à l’Allianz Arena a fait sensation, l’attaquant réalisant actuellement une saison historique sous les ordres de Vincent Kompany. En 42 matches toutes compétitions confondues, le capitaine des Three Lions a inscrit un impressionnant total de 50 buts et délivré six passes décisives, preuve d’une adaptation express à la Bundesliga. Un calendrier européen chargé pourrait toutefois limiter son temps de jeu en Bundesliga et une blessure inopportune risque de l’empêcher de battre officiellement le record de buts en une saison détenu par Robert Lewandowski, mais Kane s’est déjà imposé comme l’une des plus grandes recrues de l’histoire du Bayern.
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Un ancien coéquipier lui adresse un éloge enthousiaste.
Llorente, qui a évolué aux côtés d’Harry Kane à Tottenham Hotspur, estime que l’attaquant de 32 ans possède un répertoire technique unique capable d’élever n’importe quel onze de départ au monde. Interrogé par Hajper, l’ancien avant-centre de la Juventus et de l’Athletic Bilbao a été invité à dire si Kane pourrait remplacer Lewandowski au FC Barcelone, mais son analyse a rapidement pris une dimension plus large. « Il serait le remplaçant idéal pour n’importe quel attaquant dans n’importe quelle équipe du monde. Quand j’étais à Tottenham, on parlait beaucoup du Real Madrid et j’ai dit qu’il serait parfait, pas seulement pour Madrid, mais pour n’importe quelle équipe. C’est un joueur qui fait tout bien », a déclaré Llorente.
Malgré les blessures, il prend les commandes de l’attaque.
Si le talent de Kane n’a jamais été remis en cause, certains observateurs se demandent si sa condition physique à long terme ne risque pas de poser problème alors qu’il aborde les dernières années de son apogée. Llorente a reconnu ces difficultés passées, notamment les problèmes récurrents à la cheville qui ont tourmenté l’attaquant pendant leur coexistence dans le nord de Londres, mais il a souligné qu’elles n’avaient guère ralenti la production de l’Anglais.
« C'est un joueur d'équipe, un professionnel dans l'âme. Il a tout pour lui. Le seul bémol, c'est qu'il prend de l'âge et qu'il lui reste moins d'années devant lui. Il a également connu pas mal de blessures ; je me souviens que lorsque j'étais à Tottenham, il avait beaucoup de problèmes à la cheville qui le ralentissaient, mais il est toujours là, marquant des buts comme toujours. Cela ne le quittera jamais et il pourrait être le meilleur dans n'importe quelle équipe du monde », a ajouté Llorente.
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Le Bayern Munich est contraint à l’attente
Alors que les rumeurs d’un intérêt des grands clubs européens ne cessent de circuler, le Bayern doit patienter avant d’obtenir l’engagement à long terme de sa star. Le contrat actuel de Kane et ses projets d’avenir préoccupent la direction bavaroise, d’autant plus qu’il égale déjà les records de la Ligue des champions de l’UEFA, autrefois détenus par des joueurs comme Cristiano Ronaldo. L’avant-centre, grand favori des distinctions individuelles, est même pressenti pour rafler le Ballon d’Or. Pour l’heure, Kane se concentre sur l’objectif de garnir la vitrine du club bavarois, en commençant par une demi-finale alléchante contre le Paris Saint-Germain, avec l’espoir de décrocher enfin les grands trophées qui ont jusqu’ici échappé à sa carrière record.