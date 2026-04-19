Harry Kane serait « parfait pour le Real Madrid » et « pour n’importe quelle équipe au monde », tandis que le Bayern Munich attend la décision de l’attaquant, auteur de 50 buts, concernant la prolongation de son contrat

Si le talent de Kane n’a jamais été remis en cause, certains observateurs se demandent si sa condition physique à long terme ne risque pas de poser problème alors qu’il aborde les dernières années de son apogée. Llorente a reconnu ces difficultés passées, notamment les problèmes récurrents à la cheville qui ont tourmenté l’attaquant pendant leur coexistence dans le nord de Londres, mais il a souligné qu’elles n’avaient guère ralenti la production de l’Anglais.

« C'est un joueur d'équipe, un professionnel dans l'âme. Il a tout pour lui. Le seul bémol, c'est qu'il prend de l'âge et qu'il lui reste moins d'années devant lui. Il a également connu pas mal de blessures ; je me souviens que lorsque j'étais à Tottenham, il avait beaucoup de problèmes à la cheville qui le ralentissaient, mais il est toujours là, marquant des buts comme toujours. Cela ne le quittera jamais et il pourrait être le meilleur dans n'importe quelle équipe du monde », a ajouté Llorente.