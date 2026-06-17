Harry Kane se voit offrir une deuxième occasion sur penalty avant d'égaler le record de Gary Lineker en Coupe du monde, alors que l'Angleterre prend l'avantage face à la Croatie

Le drame a commencé moins de dix minutes après le coup d’envoi, lorsque Noni Madueke a été victime d’un tacle maladroit de Luka Modric à l’intérieur de la surface. L’arbitre, Clément Turpin, n’a pas hésité à désigner le point de penalty, offrant ainsi à l’Angleterre une occasion en or de prendre rapidement le contrôle du match.

Kane s’est alors présenté devant le but, mais son tir initial, précédé de sa foulée saccadée caractéristique, a été brillamment repoussé par Dominik Livakovic. Alors que les Croates célébraient déjà l’écart du rebond, le VAR est intervenu : les ralentis ont montré que Livakovic avait quitté sa ligne trop tôt, tandis que Josko Gvardiol était également sanctionné pour intrusion.