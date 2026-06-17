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Harry Kane se voit offrir une deuxième occasion sur penalty avant d'égaler le record de Gary Lineker en Coupe du monde, alors que l'Angleterre prend l'avantage face à la Croatie
Kane se rattrape d'un tir au but
Le drame a commencé moins de dix minutes après le coup d’envoi, lorsque Noni Madueke a été victime d’un tacle maladroit de Luka Modric à l’intérieur de la surface. L’arbitre, Clément Turpin, n’a pas hésité à désigner le point de penalty, offrant ainsi à l’Angleterre une occasion en or de prendre rapidement le contrôle du match.
Kane s’est alors présenté devant le but, mais son tir initial, précédé de sa foulée saccadée caractéristique, a été brillamment repoussé par Dominik Livakovic. Alors que les Croates célébraient déjà l’écart du rebond, le VAR est intervenu : les ralentis ont montré que Livakovic avait quitté sa ligne trop tôt, tandis que Josko Gvardiol était également sanctionné pour intrusion.
Kane fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve avant la réponse de Baturina
Après une attente tendue de plus de trois minutes, l’arbitre Turpin a ordonné de rejouer le penalty. Face au même gardien, Kane a fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve pour envoyer le ballon exactement dans le même coin qu’il avait visé quelques instants plus tôt.
Ce but offrait à Thomas Tuchel un début de tournoi idéal, même si l’avance restait fragile. La Croatie, loin de abdiquer, égalisait finalement par Martin Baturina, dont une magnifique frappe enroulée depuis l’entrée de la surface trompait Jordan Pickford et stupéfiait les supporters anglais.
Kane égale le record de Lineker
L’Angleterre n’a pas laissé ce but égalisateur entamer son élan bien longtemps, et c’est encore Kane qui a apporté la solution. Prouvant qu’il est bien plus qu’un simple spécialiste des 12 yards, l’attaquant du Bayern Munich s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un centre d’une tête puissante qui a redonné l’avantage à l’Angleterre juste avant la mi-temps. Outre son importance au score, cette réalisation permet à Kane d’égaler le record de Gary Lineker, qui détenait jusqu’alors le total de 10 buts marqués par un Anglais en Coupe du monde.
La joie de Kane fut toutefois de courte durée : juste avant la mi-temps, Petar Musa répondait pour la Croatie et remettait les deux équipes à égalité (2-2), concluant une première période riche en émotions.
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Bellingham a frappé en seconde période
L'Angleterre a parfaitement démarré la seconde mi-temps lorsque Jude Bellingham a marqué pour porter le score à 3-2. Les Three Lions ont dominé le début de la seconde mi-temps, cherchant à consolider leur avance face à des adversaires coriaces.