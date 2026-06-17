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Harry Kane se voit offrir un deuxième penalty avant d'égaler le record de Gary Lineker en Coupe du monde, permettant à l'Angleterre de prendre l'avantage face à la Croatie
Kane se rattrape d'un tir au but
Le drame a commencé moins de dix minutes après le coup d’envoi, lorsque Noni Madueke a été victime d’un tacle maladroit de Luka Modric dans la surface. L’arbitre, Clément Turpin, n’a pas hésité à désigner le point de penalty, offrant ainsi à l’Angleterre une occasion en or de prendre le contrôle du match dès le début.
Kane s’est présenté devant le but, mais son tir initial, précédé de sa foulée saccadée caractéristique, a été brillamment repoussé par Dominik Livakovic. Alors que les Croates célébraient déjà l’écart du rebond, le VAR est intervenu : les ralentis ont montré que Livakovic avait quitté sa ligne trop tôt et que Josko Gvardiol avait également encroché.
Kane fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve avant la réponse de Baturina
Après une attente tendue de plus de trois minutes, l’arbitre Turpin a ordonné de rejouer le penalty. Face au même gardien, Kane a fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve pour envoyer le ballon exactement dans le même coin qu’il avait visé quelques instants plus tôt.
Ce but offrait à Thomas Tuchel un début de tournoi idéal, même si l’avance restait fragile. La Croatie, bien vivante, réagissait par l’intermédiaire de Martin Baturina, dont une frappe enroulée parfaite depuis l’entrée de la surface battait Jordan Pickford et stupéfiait les supporters anglais.
Malgré l’ouverture du score, Tuchel n’était pas satisfait de la circulation de balle et de l’organisation de son équipe durant les 45 premières minutes. Le technicien allemand aurait même été entendu lancer des consignes à Jordan Pickford, véritable « highlight reel » humain, en lui intimant : « Fais ce que je t’ai dit. » Un rappel musclé des exigences élevées et de la pression intense qui accompagnent la quête des Three Lions, en quête d’un premier trophée depuis 60 ans.
Kane égale le record de Lineker
L’Angleterre n’a pas laissé ce but égalisateur freiner son élan bien longtemps, et c’est encore Kane qui a apporté la solution. Prouvant qu’il est bien plus qu’un simple spécialiste des 12 yards, l’attaquant du Bayern Munich s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre un centre d’une tête puissante qui a redonné l’avantage à l’Angleterre juste avant la mi-temps. Outre son importance dans le match, cette réalisation permet à Kane d’égaler le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde avec 10 unités.
La joie de Kane fut toutefois de courte durée. Dans le temps additionnel de la première période, la Croatie a de nouveau réagi : Petar Musa a inscrit l’égalisation, permettant à son équipe de revenir au score et concluant une première mi-temps palpitante sur le score de 2-2.
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Bellingham a inscrit un but en deuxième mi-temps.
L'Angleterre a parfaitement démarré la seconde mi-temps lorsque Jude Bellingham a marqué pour porter le score à 3-2. Les Three Lions ont dominé le début de la seconde mi-temps, cherchant à consolider leur avance face à des adversaires coriaces.