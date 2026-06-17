Après une attente tendue de plus de trois minutes, l’arbitre Turpin a ordonné de rejouer le penalty. Face au même gardien, Kane a fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve pour envoyer le ballon exactement dans le même coin qu’il avait visé quelques instants plus tôt.

Ce but offrait à Thomas Tuchel un début de tournoi idéal, même si l’avance restait fragile. La Croatie, bien vivante, réagissait par l’intermédiaire de Martin Baturina, dont une frappe enroulée parfaite depuis l’entrée de la surface battait Jordan Pickford et stupéfiait les supporters anglais.

Malgré l’ouverture du score, Tuchel n’était pas satisfait de la circulation de balle et de l’organisation de son équipe durant les 45 premières minutes. Le technicien allemand aurait même été entendu lancer des consignes à Jordan Pickford, véritable « highlight reel » humain, en lui intimant : « Fais ce que je t’ai dit. » Un rappel musclé des exigences élevées et de la pression intense qui accompagnent la quête des Three Lions, en quête d’un premier trophée depuis 60 ans.