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Harry Kane savait ce qui se profilait. L’attaquant, souvent décrit comme « extrêmement intelligent », a choisi le Bayern Munich car il pressentait le déclin de Tottenham
La clairvoyance de Kane se trouve confirmée par l’effondrement adverse.
En 2023, Kane a quitté le nord de Londres pour la Bavière dans le cadre d’un transfert de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling), avant d’inscrire 143 buts qui ont permis à son équipe de remporter deux titres consécutifs de Bundesliga. Dans le même temps, Tottenham a sombré dans un chaos administratif : 17e de Premier League la saison passée, puis sauvé in extremis de la relégation lors de l’ultime journée. Interrogé par Get German Football News, Hateley assure que Kane a soigneusement orchestré son départ après avoir diagnostiqué des problèmes structurels anciens au sein du club londonien.
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Hateley détaille les mécanismes déclencheurs d’une sortie de jeu
Revenant sur l’intense attention médiatique qui a suivi la décision du capitaine de l’Angleterre de quitter le club de son enfance, Hateley a salué la mentalité d’élite professionnelle de l’attaquant. Évoquant les raisons qui ont poussé l’attaquant à tourner le dos à la Premier League, Hateley a déclaré : « En tant que personne intelligente, il voyait bien ce qui se passait en coulisses à [Tottenham]. Ce qui s’est produit cette saison couvait depuis l’époque où Harry était là-bas jusqu’au moment où il est parti.
Quand on a l’intelligence d’Harry, on possède un certain flair ; il a sans doute senti les problèmes venir. Le club était prêt à lui offrir tout ce qu’il désirait pour le retenir, mais un footballeur professionnel veut toujours repartir avec quelque chose : des trophées et davantage de bagages qu’à son arrivée. Je ne suis pas sûr qu’il aurait pu l’obtenir chez les Spurs. C’était donc le bon moment, et la bonne décision. »
Sa longévité lui ouvrira la porte à une prolongation de contrat dans un avenir proche.
Malgré ses 32 ans, l’incroyable bilan de 58 buts en 50 matchs cette saison et sa créativité éclatante font de Kane un prétendant crédible au Ballon d’Or, à l’image des légendaires adaptations tactiques d’Alan Shearer. Prédisant que le talisman du Bayern restera une force d’élite du football européen pendant de nombreuses années, Hateley a ajouté : « Il en est à 64 buts ? Ce sont des chiffres fous, absolument fous. Que dire d’Harry ? Il a maintenant 32 ans. La plupart des clubs se diraient : “Il est trop vieux”, mais Harry Kane jouera encore pendant des années.
C’est un joueur super intelligent, toujours en grande forme. Certes, il traîne une blessure à la cheville qui le gêne sans doute encore un peu, mais il est malin et saura adapter son jeu, un peu à la manière d’Alan Shearer après sa blessure au genou. Ce sont des attaquants intelligents, et Harry fait partie de cette catégorie. Je pense même que tous les supporters anglais se disent en ce moment : « Dieu merci, il parvient à enchaîner les matchs. »
À 32 ans, il est actuellement le meilleur buteur de la planète, mais il ne se contente pas de marquer : il crée des occasions, attire les défenses et libère des espaces pour ses coéquipiers. Inévitablement, le Bayern devrait lui proposer une prolongation ; la durée restera entre ses mains.
Je ne le vois pas quitter le Bayern cet été. Il bénéficie du soutien des anciens, présents au conseil d’administration et dans l’entourage du club, qui feront tout pour qu’un joueur de ce calibre reste au moins trois ans de plus. »
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Un match décisif pour le maintien attend des Spurs au bord du gouffre
Tottenham abordera un test décisif pour son maintien dimanche, à l'occasion de la dernière journée de Premier League, en recevant Everton. Avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation, les Spurs, fragiles sous la conduite de Roberto De Zerbi, devront montrer la même résilience que celle qui leur a permis de remporter l’Europa League pour assurer leur maintien devant West Ham. De son côté, Kane, désormais serein, se concentrera cet été sur la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre avant d’entamer les discussions sur le renouvellement de son contrat à long terme en Allemagne.