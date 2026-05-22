Malgré ses 32 ans, l’incroyable bilan de 58 buts en 50 matchs cette saison et sa créativité éclatante font de Kane un prétendant crédible au Ballon d’Or, à l’image des légendaires adaptations tactiques d’Alan Shearer. Prédisant que le talisman du Bayern restera une force d’élite du football européen pendant de nombreuses années, Hateley a ajouté : « Il en est à 64 buts ? Ce sont des chiffres fous, absolument fous. Que dire d’Harry ? Il a maintenant 32 ans. La plupart des clubs se diraient : “Il est trop vieux”, mais Harry Kane jouera encore pendant des années.

C’est un joueur super intelligent, toujours en grande forme. Certes, il traîne une blessure à la cheville qui le gêne sans doute encore un peu, mais il est malin et saura adapter son jeu, un peu à la manière d’Alan Shearer après sa blessure au genou. Ce sont des attaquants intelligents, et Harry fait partie de cette catégorie. Je pense même que tous les supporters anglais se disent en ce moment : « Dieu merci, il parvient à enchaîner les matchs. »

À 32 ans, il est actuellement le meilleur buteur de la planète, mais il ne se contente pas de marquer : il crée des occasions, attire les défenses et libère des espaces pour ses coéquipiers. Inévitablement, le Bayern devrait lui proposer une prolongation ; la durée restera entre ses mains.

Je ne le vois pas quitter le Bayern cet été. Il bénéficie du soutien des anciens, présents au conseil d’administration et dans l’entourage du club, qui feront tout pour qu’un joueur de ce calibre reste au moins trois ans de plus. »