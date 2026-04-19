AFP
Traduit par
Harry Kane salue la « mentalité » du Bayern Munich après son deuxième titre consécutif en Bundesliga
Les Champions remportent le titre à l'Allianz Arena
Le Bayern a été officiellement sacré champion d’Allemagne pour la saison 2025-2026 après sa victoire 4-2 contre Stuttgart. Bien que Chris Führich ait ouvert le score pour les visiteurs, les locaux ont réagi en inscrivant trois buts coup sur coup, signés Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson et Alphonso Davies, en l’espace de six minutes fulgurantes. Harry Kane, entré en jeu à la mi-temps à la place de Jamal Musiala, a inscrit le quatrième but à la 52e minute, avant que Chema Andrés ne réduise le score en fin de match. Grâce à ce succès, le Bayern totalise 79 points, soit une avance confortable de 15 unités sur le Borussia Dortmund, deuxième au classement, à quatre journées de la fin, et consolide ainsi sa défense du titre.
- Getty Images
Une mentalité d’élite propulse le Bayern vers l’avant.
Après avoir soulevé le trophée, Kane a immédiatement mis en avant la force mentale du groupe comme facteur clé de la saison. L’attaquant a confié à DAZN : « Ce fut une saison fantastique pour nous. Terminer le championnat de la sorte, avec tous les buts que nous avons marqués, témoigne de la mentalité de ce groupe. Du premier au dernier match, nous allons continuer à nous battre. Nous avons encore beaucoup à accomplir dans les autres compétitions. Tout ce travail acharné, tous ces jours passés ensemble, ça en vaut la peine pour être à nouveau champions. »
- Getty Images Sport
Des chiffres historiques pour Kane
Le buteur anglais a encore été phénoménal pour le Bayern cette saison : son but contre Stuttgart porte son total à 32 réalisations en championnat en seulement 27 apparitions. Toutes compétitions confondues, Kane a déjà inscrit 51 buts en 43 matches. Sa performance contre Stuttgart, ponctuée d’un taux de réussite de 95 % dans ses passes en seulement 45 minutes sur la pelouse, résume à elle seule son impact. Depuis son arrivée en Allemagne en 2023, son bilan impressionnant atteint 136 buts et 32 passes décisives en 139 matchs. Sa régularité redoutable permet au Bayern de mener une campagne de championnat dominante, au cours de laquelle le club a inscrit 109 buts et affiche un différentiel de +80.
- AFP
En quête du triplé et de nouveaux exploits
Le Bayern n'a guère le temps de savourer son succès, alors qu'il vise un triplé historique. Mercredi, il se rendra à Leverkusen pour disputer une demi-finale cruciale de la Coupe d'Allemagne, avant de reprendre le championnat contre Mayence. À l'horizon se profile déjà une demi-finale de Ligue des champions en deux manches contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre.