Harry Kane salue la « mentalité » du Bayern Munich après son deuxième titre consécutif en Bundesliga

Le Bayern a été officiellement sacré champion d’Allemagne pour la saison 2025-2026 après sa victoire 4-2 contre Stuttgart. Bien que Chris Führich ait ouvert le score pour les visiteurs, les locaux ont réagi en inscrivant trois buts coup sur coup, signés Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson et Alphonso Davies, en l’espace de six minutes fulgurantes. Harry Kane, entré en jeu à la mi-temps à la place de Jamal Musiala, a inscrit le quatrième but à la 52e minute, avant que Chema Andrés ne réduise le score en fin de match. Grâce à ce succès, le Bayern totalise 79 points, soit une avance confortable de 15 unités sur le Borussia Dortmund, deuxième au classement, à quatre journées de la fin, et consolide ainsi sa défense du titre.