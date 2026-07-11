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Harry Kane revient sur son « expérience surréaliste » lors d’une partie de golf avec Donald Trump, l’attaquant anglais reconnaissant que le président américain est « plutôt doué »
Kane rencontre le président américain
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a raconté son expérience d’une partie de golf avec l’ancien président américain Donald Trump à Palm Beach, en Floride. La rencontre avait d’abord été dévoilée par Trump aux médias, puis confirmée par Kane lors d’une conférence de presse à Miami, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège. L’attaquant de 32 ans a expliqué avoir accepté une invitation directe du président il y a environ 18 mois, alors qu’il séjournait dans la région.
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L'attaquant salue les qualités de Trump
Lors de la conférence de presse officielle, Kane s’est dit « profondément reconnaissant » de l’opportunité unique qui lui a été offerte. L’attaquant du Bayern a également salué les talents de golfeur du chef de l’État, exprimant l’espoir de pouvoir maintenir un niveau similaire au crépuscule de sa carrière.
Kane a raconté cette expérience aux médias : « J’ai plutôt bien joué, pour être honnête. Nous avons joué il y a environ 18 mois. Il m’a invité à jouer alors que j’étais à Palm Beach. Alors quand le président vous invite quelque part… C’était une expérience assez surréaliste, rien que de le rencontrer et de jouer au golf avec lui.
« Il joue plutôt bien au golf, pour être honnête. J’espère pouvoir jouer aussi bien que lui quand j’aurai son âge, ça c’est sûr. C’était donc une expérience unique. Je lui suis simplement reconnaissant de m’avoir invité à venir jouer. »
Admiration et soutien réciproques
Auparavant, Trump avait publiquement salué les qualités de Kane, tant sur le plan humain que footballistique, sur sa plateforme Truth Social, immédiatement après la victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale. Il avait déclaré : « Je pense que [Harry] Kane est un excellent joueur. Vous voyez, j’ai joué au golf avec lui et je l’apprécie beaucoup. C’est un bon golfeur. Il est vraiment formidable. »
Outre cet appui inattendu de la Maison Blanche, les Three Lions ont bénéficié d’un coup de pouce motivant de Sir David Beckham, venu les encourager lors d’une séance d’entraînement au centre de l’Inter Miami.
Kane a raconté sa rencontre avec Beckham : « Il nous a simplement souhaité bonne chance. Après la plupart des matchs, il m’envoie un message et on reste en contact. C’est un grand supporter de l’Angleterre ; on sait tous à quel point ça compte pour lui de représenter l’Angleterre, d’en être le capitaine, [et] de jouer comme il l’a fait à chaque fois qu’il a porté le maillot.
Il était juste là pour nous soutenir. C’était sympa de le revoir, et pour certains des autres gars, de pouvoir discuter avec lui. C’est une légende de l’Angleterre. J’espère qu’on pourra le rendre fier demain. »
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Les « Three Lions » s’apprêtent à défier la Norvège.
Kane se concentre désormais pleinement sur le terrain, alors qu’il s’apprête à mener l’Angleterre face à un adversaire redoutable, la Norvège, lors du quart de finale de la Coupe du monde samedi soir. L’équipe de Thomas Tuchel surfe sur une vague de confiance après sa victoire contre le Mexique, mais sa défense devra rester vigilante pour neutraliser la menace offensive adverse. Remporter cette rencontre à Miami reste essentiel pour que les Three Lions puissent concrétiser leurs ambitions et décrocher une place en demi-finale.
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