Harry Kane revient sur son « expérience surréaliste » lors d’une partie de golf avec Donald Trump, l’attaquant anglais reconnaissant que le président américain est « plutôt doué »

Lors de la conférence de presse officielle, Kane s’est dit « profondément reconnaissant » de l’opportunité unique qui lui a été offerte. L’attaquant du Bayern a également salué les talents de golfeur du chef de l’État, exprimant l’espoir de pouvoir maintenir un niveau similaire au crépuscule de sa carrière.

Kane a raconté cette expérience aux médias : « J’ai plutôt bien joué, pour être honnête. Nous avons joué il y a environ 18 mois. Il m’a invité à jouer alors que j’étais à Palm Beach. Alors quand le président vous invite quelque part… C’était une expérience assez surréaliste, rien que de le rencontrer et de jouer au golf avec lui.

« Il joue plutôt bien au golf, pour être honnête. J’espère pouvoir jouer aussi bien que lui quand j’aurai son âge, ça c’est sûr. C’était donc une expérience unique. Je lui suis simplement reconnaissant de m’avoir invité à venir jouer. »